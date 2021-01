Mariano Soso no le encontró la vuelta al equipo Fuente: Archivo

San Lorenzo es un club social. El fútbol está sobre su pirámide, pero históricamente no era lo único que les importaba a sus fanáticos. La maravillosa movilización popular por el regreso a Boedo es una muestra. Sin embargo, ni la hipótesis de un nuevo estadio sobre la avenida La Plata, ni la explosión del básquetbol ni siquiera el crecimiento del futsal ni de otras aristas sociales movilizan el deseo y la decepción que provoca el fútbol profesional. El fracaso en la Zona Campeonato B -San Lorenzo suma cuatro puntos en cuatro encuentros, superado por Banfield, Talleres y Gimnasia, todo un símbolo- abrió una herida enorme.

El ciclo de Mariano Soso -un entrenador de la escuela ofensiva, de 39 años-, "está cumplido", según advierten en las entrañas del Bajo Flores. La derrota por 2 a 1 contra el Lobo, en el Nuevo Gasómetro, con la presencia de Marcelo Tinelli, el presidente de la entidad y de la Liga Profesional, confirmó la sentencia. Pero más allá del futuro del DT que se resolverá en las próximas horas, existe una certeza más profunda: todo el universo del fútbol profesional será puesto a debate. El cuerpo técnico, la secretaría técnica y el plantel. Habrá una profunda reestructuración, más allá de los nombres.

Demasiado atrás quedaron los exitosos ciclos de Juan Antonio Pizzi y, sobre todo, Edgardo Bauza, el entrenador que le dio la Copa Libertadores 2014, el sueño de toda una vida. En los últimos años, todos los entrenadores, aún Pablo Guede, que logró una estrella, fueron un despiste. Diego Aguirre, Claudio Biaggio, Jorge Almirón, la segunda etapa de Pizzi y hasta Diego Monarriz. Sólo trajo un poco de calma Hugo Tocalli, uno de los hombres de la secretaría técnica, junto con Leandro Romagnoli y el Beto Acosta, ídolo y emblema, también juzgados en estos tiempos. La responsabilidad por el fracaso del fútbol, aseguran, es compartida. Soso es la cabeza visible. La idea, ahora, es transformar la estructura. Asumir la responsabilidad y hacer una profunda autocrítica, que ya comenzó ayer con encuentros entre dirigentes y Soso.

En su momento, el joven entrenador le ganó la pulseada a Hernán Crespo -el DT de Defensa y Justicia, al parecer, también seducido por Racing e Independiente-, Mauricio Pellegrino -está en Vélez, su casa- y Pipo Gorosito, campeón del Torneo Clausura con Olimpia, que cada vez que puede, sugiere volver. Sin embargo, antes de definir un hipotético reemplazante, San Lorenzo va a apostar a un nuevo proyecto.

"¿Por qué llegamos hasta acá?". Esa es la pregunta estelar en estos tiempos, que debe derivar en una fuerte respuesta desde todos los sectores. Hace cuatro años, al menos, que San Lorenzo amaga, proyecta y retrocede. El Ciclón solía pelear todos los campeonatos, al menos, hasta las últimas tres, dos fechas. Ahora, se convirtió en un equipo frágil de espíritu, más allá de los problemas tácticos coyunturales. Le falta al equipo -señalan desde las entrañas-, la estirpe de los antiguos Camboyanos, cuando no había límite para el optimismo.

No le sobra dinero al Ciclón como para echar a un entrenador. Los 10 millones de dólares limpios que ingresaron a la tesorería por la transferencia de Adolfo Gaich a CSKA Moscú ayudaron a la sustentabilidad diaria. Según se supo, hoy no hay deudas ni con el equipo ni con los empleados. Pero el plantel es costoso. Ángel y Oscar Romero, tantas veces señalados por sus supuestos caprichos -y, seguramente, los que mejor ganan- son los futbolistas de mejor rendimiento en los últimos meses. Y las últimas incorporaciones no siempre fueron un acierto: el caso Nacho Piatti es una muestra inequívoca. Se fue de San Lorenzo a fines de 2020: jugó poco y representaba un problema financiero.

Su salida es un mensaje interno: algunos jugadores seguirán el mismo camino, pero no habrá una depuración brutal. El semillero no es la solución: pocos se animan a no volver a contratar figuras, porque es una tentación necesaria, más allá de que la economía del club y de nuestro país no son florecientes.

El ciclo de Soso suma apenas 10 partidos (cuatro victorias, cuatro empates y dos derrotas) y apenas dispuso de ráfagas de adrenalina y lucidez. La despedida de San Lorenzo será el fin de semana contra Banfield, el líder del grupo. Sin grandes a la vista, cuando se sorteó la zona, todos intuyeron que el lugar del Taladro le iba a corresponder al Ciclón, que ahora revisa qué será de su vida futbolera en 2021.

