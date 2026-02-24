Los jugadores de San Lorenzo e Instituto posaron con remeras en defensa de la AFA antes del partido en el Nuevo Gasómetro

La AFA va por todo en su cruzada política-dirigencial: ahora, involucró a los jugadores para utilizarlos como escudo protector frente a las investigaciones judiciales y las críticas de medios e hinchas. En el partido disputado en el Nuevo Gasómetro entre San Lorenzo e Instituto, correspondiente a la séptima fecha de la Liga Profesional de Fútbol, ambos equipos posaron para la foto con remeras blancas que tenían una leyenda: “Basta de perseguirnos. AFA somos todos los clubes”. Eso sí: en esos momentos previos al partido, la hinchada del Ciclón gritó fuertemente contra el presidente de la entidad, Claudio Tapia, como viene ocurriendo también en otros estadios. Así, resonó el alarido de ”Chiqui Tapia botón" desde las tribunas.

Pero no solo eso, ambas entidades, los azulgranas y La Gloria, se alinearon en las redes sociales en esos instantes previos al encuentro. En X pusieron un idéntico texto: “El mensaje es claro. Estamos todos juntos en ésta. AFA somos todos los clubes”. También llegó el respaldo desde la cuenta de la propia Liga Profesional de Fútbol, en donde describió con una doble foto de los equipos: “Los jugadores de SanLorenzo e Instituto posaron con una remera en apoyo a los dirigentes de todos los clubes".

Instituto de Córdoba Instituto

Lo particular de este martes de fútbol es que esta nueva movida de la AFA se dio únicamente en el partido que enfrenta a San Lorenzo con Instituto, pero nada de esto se organizó en los otros partidos de hoy, en el empate en cero entre Platense y Defensa y Justicia y la igualdad parcial entre Central Córdoba de Santiago del Estero y Talleres.

Todo se da en un contexto convulsionado que ya lleva meses de conflicto. A días del llamado a indagatoria por presunta retención de aportes previsionales y evasión impositiva, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino encolumnó a los principales dirigentes del fútbol argentino y exigió a los clubes de Primera División una acción conjunta para “defender a la AFA” de una supuesta operación del Gobierno, amplificada por los medios de comunicación, que, según su interpretación, busca “desestabilizar” a la conducción de la entidad.

El mensaje es claro. Estamos todos juntos en esta ⚽️🇦🇷

AFA somos todos los clubes. pic.twitter.com/4TmdD9itiD — San Lorenzo (@SanLorenzo) February 24, 2026

Así, 26 de los 30 equipos de la máxima categoría -cuatro estuvieron ausentes- se alinearon detrás del titular de la casa madre y decretaron un paro de actividades en todas las categorías entre el jueves 5 y el domingo 8 de marzo, fecha que coincide con la citación a declarar de “Chiqui” y del tesorero del organismo, Pablo Toviggino, en el marco de esa causa judicial. Un conflicto que nació con el decreto 70/2023 que buscó abrir paso a las sociedades anónimas deportivas, y que, tras más de dos años de tensión permanente, sigue escalando sin mostrar señales de tregua.

El encuentro se dio pocas horas después de que el juez en lo penal económico Diego Amarante, quienel jueves pasado había dictado la prohibición de salida del país para Tapia, lo autorizara a viajar a Barranquilla y Río de Janeiro por “compromisos laborales” en su doble rol de presidente de la AFA y vicepresidente de la Conmebol -la Recopa entre Flamengo y Lanús en el Maracaná y un evento organizado por la Federación Colombiana de Fútbol-, a cambio de una caución de cinco millones de pesos. A su regreso, sin embargo, deberá comparecer ante el magistradopara dar explicaciones sobre los más de $19.300 millones que, según ARCA, no habrían sido ingresados al sistema. El período que se encuentra bajo observación abarca 2024, 2025 y una parte de 2023.