Remeras pro AFA en el Nuevo Gasómetro: cómo surgió y qué dijo Claudio “Chiqui” Tapia sobre la iniciativa

Sergio Costantino, presidente de San Lorenzo hasta las próximas elecciones, tomó la palabra y les habló a sus pares del comité ejecutivo de la Liga Profesional de Fútbol. El máximo dirigente del Ciclón propuso que los futbolistas salieran a la cancha este fin de semana con una remera alusiva al conflicto con la Justicia. Y a la persecución que, según entienden tanto Claudio “Chiqui” Tapia -presidente de la AFA- como Pablo Toviggino -tesorero- están siendo sometidos por parte de los medios de comunicación. “Que la remera diga que la AFA somos todos”, propuso Costantino, palabras más, palabras menos.

En el estrado, Tapia escuchó. Y liberó a los clubes de hacer una única manifestación. Le dijo a Costantino que hiciera lo que creyeran conveniente. Luego, Tapia les habló a todos los clubes (y también a los ausentes, como Estudiantes de La Plata, o a los que no se manifiestan en público, como River): “Los entiendo a todos, incluso a los que no pueden decir nada porque tienen que rendir cuentas puertas adentro”, expuso el máximo dirigente del fútbol argentino, en líneas generales. Así, cada club quedó en libertad de acción para manifestarse como quisiera sobre el paro de la próxima semana.

El mensaje es claro. Estamos todos juntos en esta ⚽️🇦🇷

AFA somos todos los clubes. pic.twitter.com/4TmdD9itiD — San Lorenzo (@SanLorenzo) February 24, 2026

Ayer martes, cuando los futbolistas de San Lorenzo e Instituto de Córdoba se metieron en los vestuarios luego del calentamiento previo, nadie sabía lo que ocurriría después. Los jugadores de ambos equipos recibieron una remera blanca con la leyenda “Basta de perseguirnos. AFA somos todos los clubes” en letras negras. Y las vistieron para la foto oficial del partido. Según pudo reconstruir LA NACION de tres fuentes al tanto, Costantino cumplió con su palabra. Y mandó a hacer las remeras. El presidente azulgrana, sin embargo, no contestó a la consulta de este diario sobre el tema.

Las remeras alusivas terminaron siendo un búmeran. Así en la cancha como en las redes sociales. Porque mientras los futbolistas del Ciclón posaban con la remera alusiva al paro, en las tribunas se escuchaba el cántico con los insultos a la cúpula de la AFA: “¡Chiqui Tapia botón...Chiqui Tapia botón...!”. El hit, casi un himno de resistencia, culmina con insultos hacia el presidente de la AFA. En las redes, mientras tanto, se sucedieron tres posteos en doce minutos.

Los jugadores de @SanLorenzo e @InstitutoACC posaron con una remera en apoyo a los dirigentes de todos los clubes. #AfaSomosTodos pic.twitter.com/WvYrv8fkZH — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) February 24, 2026

Empezó la Liga Profesional a las 19.21. “Los jugadores de San Lorenzo e Instituto posaron con una remera en apoyo a los dirigentes de todos los clubes”, dice la publicación, que tuvo 105.800 vistas hasta pasado el mediodía de este miércoles. Cinco minutos después se sumó San Lorenzo: “El mensaje es claro. Estamos todos juntos en esta. AFA somos todos los clubes”. Más del triple de vistas que el mensaje original (363.100) y una enorme mayoría de críticas entre los comentarios. A las 19.33, el último en sumarse fue el club cordobés. Idéntico texto al del Ciclón. Y unas 75.600 vistas.

La idea de Costantino cosechó repudios casi unánimes en la cancha y en las redes. “Nos chorea todos los partidos la mafia de la AFA tenemos que ir todos los hinchas a la cancha aunque no se juegue”, escribió Monsieur Claudio. “El club es de los socios. Ustedes se van en Mayo”, replicó Adrián Grottola en relación a las elecciones en el club de Boedo. A juzgar por las manifestaciones de hinchas y socios del Ciclón, la remera fue un tiro en el pie.

🗣 “CHIQUI TAPIA BOTÓN ”



📌 El canto de la hinchada azulgrana tras el paro generado por AFA y la suspensión de la fecha 9. pic.twitter.com/ksPZUZD3XG — San Lorenzo TV (@sanlorenzotvnet) February 24, 2026

Quienes siguen el día a día de San Lorenzo aseguran que Costantino -asumió tras ser nombrado por una Asamblea de Representantes el 23 de diciembre pasado- trata por todos los medios de congraciarse con Tapia. Pero el máximo dirigente del fútbol argentino no lo tiene entre sus preferidos. Todavía, al menos. Un dato de contexto: San Lorenzo es el único de los cinco grandes que no tiene una vicepresidencia en el comité ejecutivo de la AFA, lugar que sí detentan River, Boca, Independiente y Racing.

“Bajo tierra”, fue la metáfora que usaron allegados al Ciclón ante la consulta de cómo habían tomado tanto los cánticos en el Nuevo Gasómetro como los comentarios en las redes sociales. “Quizás en el club hayan pensado que otros dirigentes harían algo parecido”, razonaron las fuentes. Hasta acá, eso no ocurrió. Aunque Daniel Vila, presidente de Independiente Rivadavia -y uno de los oradores más efusivos en la reunión del lunes en la que se definió el paro- dejó la puerta abierta para imitar a San Lorenzo en el partido del jueves contra Racing, en el Cilindro de Avellaneda. En diálogo con su mujer, Pamela David, y en su canal (América), el empresario aclaró que no descarta implementar una iniciativa similar a la que utilizaron San Lorenzo e Instituto en el Nuevo Gasómetro. Ni en Barracas Central vs. Tigre ni en Gimnasia (La Plata) vs. Rosario Central, que empezaron a las 17 de este miércoles, se hizo mención al conflicto entre la AFA y la Justicia.

¿Y qué dice La Gloria? El plantel de Instituto no se hubiera plegado al uso de la remera alusiva sin el visto bueno de su presidente, Juan Manuel Cavagliatto. En las últimas horas, el dirigente cordobés apoyó en redes sociales a Tapia. Lo arrobó en su perfil de Instagram -que es privado- y le dedicó un mensaje: “Lealtad y respeto nunca se vende”. Considerado como uno de los directivos del interior más cercanos a la llamada “gestión Tapia”, Cavagliatto dio el permiso para que sus jugadores también posaran con las camisetas blancas y el mensaje de apoyo a la AFA. Eso sí, la Gloria no las tuvo que pagar: se las regaló San Lorenzo.