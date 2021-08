San Lorenzo: qué dice el comunicado de los hermanos Romero contra la dirigencia

Ángel y Oscar Romero escribieron un capítulo más en la novela de separaciones y reconciliaciones con la dirigencia de San Lorenzo. En los últimos meses, sus actitudes y posturas habían encendido conflictos internos con otros jugadores y con el cuerpo técnico de turno. La dirigencia de Horacio Arreceygor comenzaba a entender el mensaje implícito: “si no me venden, no juego más”. Pero los hermanos entienden la cuestión desde otra perspectiva. Y lo explicaron -de una manera inusual en ellos- con una declaración. Más precisamente, con un comunicado que expone las diferencias con la dirigencia de la institución.

Desde una cuenta de Twitter que administran juntos (Romero Team), el dúo de ataque comenzó asegurando que hay “versiones malintencionadas y carentes de veracidad” en la información que circula sobre el actual estado de su relación con el club.

Marcelo Tinelli se encuentra de licencia, de modo que Horacio Arreceygor es el que debe llevar a cabo las negociaciones con los dos futbolistas

El escrito, posteriormente, apunta a la situación económica del club como principal razón del distanciamiento: “Nos convocaron a una reunión y nos explicaron que la institución está muy mal económicamente [...] de hecho, a fines del corriente mes de agosto, los actuales dirigentes completarán cinco meses de salarios adeudados a cada uno de nosotros” .

“Cuando el señor presidente y el manager nos pidieron que aceptemos buscar la posibilidad de seguir nuestras carreras en otra institución, muy a pesar de nuestra voluntad de seguir sirviendo a San Lorenzo, no tuvimos más opción de considerar como válida la explicación de la imposibilidad financiera para seguir adelante”, continúa el texto. “Nosotros no pedimos salir. Por el contrario, fuimos invitados a buscar otro club porque el nuestro ya no puede cumplir con el contrato”.

A LA OPINIÓN PÚBLICA EN GENERAL pic.twitter.com/Fsk2NDUET3 — RomeroTeam (@RomeroTeam_) August 24, 2021

Mientras tanto, de cara al partido contra Estudiantes, Montero probó esta mañana un equipo sin los hermanos paraguayos. Ya habían concentrado como suplentes en la derrota contra Argentinos Juniors, y en los partidos anteriores, su producción estuvo muy por debajo de lo mostrado en etapas anteriores. “Que el hincha de San Lorenzo tengan la plena seguridad que hasta que las circunstancias así lo determinen, seguiremos brindando nuestro mayor esfuerzo y profesionalismo en honor a los altos intereses de esta querida institución”, señalaron respecto a su compromiso con el club.

Los hermanos, cabe destacar, están en negociaciones para renovar sus contratos, pero en el Ciclón ven con buenos ojos que se vayan en el actual mercado de pases. Las charlas con la dirigencia continúan, a tal punto que en la previa de la caída ante Talleres, en Córdoba, Arreceygor tuvo una reunión con ellos. Los vínculos finalizan en junio de 2022. Hay, porque en estos casos siempre lo hay, un problema de dinero que ya pone trabas en el diálogo por la renovación: sus contratos, en dólares, son muy elevados, y desde San Lorenzo les han pedido que bajen sus pretensiones económicas. Será difícil para los dos futbolistas aceptar eso, y más complciado que sus vínculos sean renovados, luego de la reciente escalada de tensiones entre ellos y el dirigente Arreceygor. Parece que no hay vuelta atrás.

LA NACION