San Lorenzo - Racing, por la Copa de la Liga: el nuevo desafío de la Academia, que terminó líder e invicto en la Zona 1

Con el empate 1 a 1 en el Bajo Flores ante San Lorenzo, Racing se quedó con el primer lugar en la Zona 1 de la Copa de la Liga, más allá de lo que ocurra con River este domingo. Hubo un gol fuera de contexto por lado en el Nuevo Gasómetro: primero Javier Correa aprovechó la única situación que tuvo la Academia en el primer tiempo; luego, cuando parecía que la visita se llevaba el partido con esa diferencia mínima, Agustín Martegani sacó un zurdazo de antología, sin recorrido y a 30 metros del arco de Gastón Gómez, que selló la igualdad.

Más allá de la posición de privilegio en la tabla de posiciones, el equipo de Fernando Gago sabe que a partir de ahora los antecedentes que acumula en el año ya no cuentan. Racing lleva 12 triunfos, seis empates y una derrota en lo que va del 2022. Una campaña espectacular, con partidos de alto vuelo. Pero a partir del martes todo ese recorrido solo tendrá validez desde lo emocional para la Academia, que deberá afrontar la etapa de playoffs del torneo local y, el miércoles 18, en Avellaneda, recibir a Melgar para definir el primer lugar de la Copa Sudamericana. Pero eso no parece ser un problema para la Academia, que tiene argumentos con los que afrontar estas instancias. “Ahora empieza lo más lindo. Tratamos de descansar lo máximo posible para no sentir ese cansancio, pero los viajes se acumulan y la agenda está pesada”, asumió Gastón “Chila” Gómez, la figura del empate ante el Ciclón.

Lo mejor del partido

El desafío para la Academia será poder sostener el nivel que mostró a lo largo del año cuando la tensión y la fatiga se hagan sentir. La buena noticia que se lleva de la visita al Nuevo Gasómetro es que, aún con un equipo suplente, encuentra los argumentos para competir, esa palabra de la que Gago hizo una bandera. “Hicimos un desgaste enorme en esta cancha que es muy grande. Lo importante es que aseguramos el primer puesto. El cansancio se siente, pero hicimos una pretemporada bárbara para bancarlo. Esto hay que disfrutarlo porque no todos los días salís primero de un torneo. Ahora hay que volver a la casa, cargar pilas y darle con todo el martes”, aseguró Javier Correa, el goleador de Racing en la noche del viernes.

Una mala entrega en salida de Jalil Elías provocó esa conexión entre Benjamín Garré y Correa, que marcó el 1 a 0 para la Academia. Racing casi ni había pisado el área del Ciclón cuando el primer tiempo empezaba a cerrarse. Era una ventaja tan inexplicable como mínima. Pero que alcanzaba para exhibir la distancia que existe entre el momento que vive San Lorenzo y el que vive la Academia. La cita en el Bajo Flores parecía una obligación en el calendario para ambos.

Para el local, la última presentación de una Copa de la Liga floja, un torneo de apenas 14 fechas que alcanzaron para que San Lorenzo perdiera a Pedro Troglio como entrenador. Para la visita, con la localía asegurada para los cuartos de final del próximo martes y un horizonte cargado de finales, este era un partido inexpresivo aunque con el objetivo de sumar para sostener el primer puesto. Por eso el entrenador optó por un equipo con los habituales futbolistas suplentes.

Por las características de los jugadores de esa formación que dispuso Fernando Gago, la diferencia en el resultado ayudó a que la Academia jugara más cómodo en la cancha de San Lorenzo. Con Nery Domínguez, Matías Rojas y Edwin Cardona, Racing tenía la tenencia asegurada. Aunque le resultaba más dificultoso el cambio de ritmo, las excursiones al área. Por eso el tanto de Correa fue agua en el desierto para Racing.

Con el 1 a 0 a favor y la calidad de su equipo suplente aprovechó las dimensiones del Nuevo Gasómetro para manejar la pelota. Cuando parecía que el 1 a 0 estaba marcado a fuego, con San Lorenzo que daba una imagen de cansancio y decaimiento, Martegani inventó un golazo. Gastón Gómez se había lucido cuatro veces en el primer tiempo: dos ante el propio número 42, una por un tiro libre de Ezequiel Cerutti y también ante un cabezazo de Federico Gattoni. Así se explica el 1 a 1, que dejó conformes a ambos equipos: el Ciclón no cerró un flojo semestre de la peor manera y la Academia se aseguró el primer puesto.

Ahora Racing deberá esperar a lo que ocurra este sábado a las 16:30 para conocer si su rival el próximo martes será Aldosivi, Tigre o Huracán. Lo que es seguro es que los recibirá en el Cilindro de Avellaneda. En medio de la agenda cargada de exigencias la buena noticia para Gago es que ya no tendrá más viajes: los dos partidos que le restan de la Sudamericana serán como local. Pero para eso falta: antes deberá rendir examen por la Copa de la Liga para intentar coronar un semestre que lo tuvo como protagonista.