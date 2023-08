escuchar

Rubén Darío Insua lucha contrarreloj. El entrenador, que se puso como objetivo pelear un campeonato con San Lorenzo durante 2023, se mantiene expectante en la Copa Argentina y se ilusiona con dar el golpe en la Copa de la Liga que está por comenzar, pero -al mismo tiempo- reclama por un refuerzo puntual que no termina de llegar. La lupa está puesta en el marcador central, característica que el DT pidió de entrada cuando perdió a Federico Gattoni, que emigró a Sevilla, de España.

El elegido, desde un primer momento, fue Jonathan Galván, que estaba en Racing. Se habló que el pase estaba hecho, luego que faltaban detalles, al final que dependía que Víctor Blanco, presidente de la Academia, firme la transferencia para que incluso pueda estar habilitado para disputar con el Ciclón la serie de Copa Sudamericana ante San Pablo, en donde San Lorenzo finamente quedó eliminado tras perder en el global 2-1 (se impuso 1-0 en el Nuevo Gasómetro y cayó en San Pablo 2-0). Pero al final no se pudo.

Por eso es entendible el malestar de Insua, que estuvo haciendo malabares para encausar a un equipo que la venía pasando mal. Pero en el recorrido perdió a futbolistas valiosos y todavía no pudo contar con las incorporaciones. Además, el puesto de zaguero central, la prioridad suya para el mercado de pases, sigue sin resolverse.

“El puesto de central es el prioritario, hace 40 días lo estamos buscando. Jonathan Galván es el nombre que queríamos, teníamos todo arreglado pero no lo dejaron irse. Estuvimos con Galván haciendo todo lo que se podía, la última vez que lo ví me lo crucé casualmente por la calle cuando estaba tomando un café con mi familia, lo corrí y le pregunté como venía la cosa. Finalmente firmó con Argentinos, pero era el nombre que nosotros queríamos”, comentó este jueves en declaraciones a Dsports radio.

El problema radicó cuando Galván rescindió su préstamo con Racing y regresó a Argentinos Juniors, dueño de su pase, y desde ahí determinaron que continúe en la institución porque se lesionó su defensor y capitán, Miguel Ángel Torren.

Y con respecto a las futuras chances, Insua agregó que siguen buscando alternativas para el puesto de defensor: “Ahora tenemos dos o tres posibilidades, vamos a tener algún jugador para cubrir ese lugar pero no quiero dar nombres por las dudas. Y después también yo soy consiente que dos o tres jugadores que a mí me hubiera gustado traer el club hoy no está en condiciones económicas de traer como Lucas Pratto, Óscar Romero, Brahian Aleman. Vamos a seguir incentivando a los jugadores jóvenes buenos que tenemos y con un marcador central podremos completar el plantel”.

Sobre la eliminación en la Copa Sudamericana, y las razones de por qué San Lorenzo no pudo seguir avanzando en la competencia, Insua sostuvo: “San Pablo es un muy buen equipo, está acostumbrado a pelear cosas importantes y cuando vos entrás ahí en la caminata al vestuario están las fotos de los equipos campeones. Yo creo que los dos partidos nuestro equipo estuvo a la altura de las circunstancias, se definió por un gol de diferencia nada más, nosotros con un plantel reducido y muchos jugadores jóvenes. Luchamos hasta el final y nos ganó un equipo de jerarquía, esa es la conclusión que saco”.

Repitió que el objetivo sigue siendo pelear un campeonato: “Por supuesto que estoy un poco triste porque teníamos expectativas de seguir avanzando en la Copa Sudamericana aún sabiendo a quién íbamos a tener en frente, pero la verdad es que nosotros como cuerpo técnico estamos conformes de lo que pasó en el primer semestre. Ahora tenemos la posibilidad de continuar dando pelea y buscando seguir compitiendo en los frentes que nos toque. Pudimos mejorar lo del semestre anterior que habíamos terminado entre los seis primeros y ahora entre los tres y jugando a nivel internacional. Ahora esperamos mejorar más lo que hicimos”.

Del Ciclón se fueron Vombergar, Martegani, Gattoni y se lesionó Cerutti. Los refuerzos que hasta el momento consiguió Insua fueron Carlos Auzqui y Gastón Ramírez: “El objetivo de esta temporada siempre fue ganar un título, es normal y natural en cualquier club grande. Por supuesto que es mucho más fácil hacerlo cuando tenés un presupuesto amplio y otras fortalezas que hoy tienen River, Racing y Boca a la hora de armar sus planteles”.

San Lorenzo debutará el próximo domingo contra Lanús, un equipo que en los últimos años lo complica, como visitante, desde las 18.30 y con transmisión de TNT Sports.

