San Lorenzo se acomodó a los cambios de Ayude y le ganó a Estudiantes de Río Cuarto por los goles de Vietto y Cuello

Es una caja de sorpresas San Lorenzo. Puede perder jugando bien, ganar jugando mal o empatar sin merecerlo; tener destellos de buen fútbol e ilusionar a sus hinchas o desinflarse en cuestión de segundos y despertar preocupación. Sin embargo, en la búsqueda de su verdad, hay un factor que por ahora este equipo no negocia más allá de los resultados y las circunstancias: la entrega. Y con eso, más una tarde inspirada de Luciano Vietto, autor de un gol, le alcanzó para ganarle a Estudiantes de Río Cuarto por 2 a 0 y recuperar la sonrisa luego de dos partidos con resultados dispares fuera del Nuevo Gasómetro.

A pesar de que sólo van seis fechas y queda mucho camino por recorrer en el torneo Apertura, este triunfo del Ciclón ante Estudiantes de Río Cuarto sirve para asentar las convicciones con que Damián Ayude proyectó la temporada, pero también para reforzar el convencimiento moral y anímico de un plantel con mucha juventud y algo de jerarquía. Todavía está en la búsqueda de la regularidad y necesita adquirir un funcionamiento colectivo más confiable cuanto antes, sin depender tanto de los destellos individuales y el empuje de sus hinchas.

El gol de Vietto a los 26 segundos

Porque si hay algo que capitaliza muy bien San Lorenzo cada vez que juega de local, es justamente el aliento que baja de las tribunas del Pedro Bidegain. Casualidad o causalidad, en medio de tanta irregularidad, los picos más altos del rendimiento colectivo del equipo en el presente Apertura 2026 sucedieron jugando como local. De hecho, hasta en la derrota con Lanús, por la primera fecha, los cantos de enojo lo pusieron a tiro del empate. Y este domingo, cuando el desarrollo venía torcido, otra vez fue la reacción de su gente quien lo rescató de los momentos de asedio del conjunto riocuartense, que, con sus limitaciones, por momentos lo dominó y lo tuvo a maltraer con un par de llegadas.

En pos de eso, Ayude volvió a meter mano en el equipo titular y tomó algunas decisiones fuertes que hicieron ruido en la previa, pero que, a lo largo de los noventa minutos, le dieron la razón. Por un lado, sacó dos jugadores que parecían indiscutidos, como Ezequiel Cerutti e Ignacio Perruzzi; por el otro, puso por primera vez como titular a Luciano Vietto, la incorporación más importante que sumó el Ciclón este mercado de pase y que en la primera pelota que tocó ante Estudiantes tuvo su debut en la red. Después sumó solidez defensiva con el regreso de Jhohan Romaña por Fabricio López y el corrimiento de Ezequiel Herrera como lateral derecho.

El remate de Vietto que se transformará en el 1-0 de San Lorenzo; Antonini no lo puede bloquear FACUNDO MORALES/@facumoralesfoto - FOTOBAIRES

Lo de Estudiantes en la calurosa tarde del Bajo Flores, a pesar de acumular la quinta derrota del campeonato y estar último en la tabla de la zona B, fue dignísimo. Porque lejos de padecer los complejos de inferioridad que puede tener un equipo recién ascendido, con un plantel de escasa jerarquía y un gol en contra prácticamente desde el vestuario, apostó a jugarle de igual a uno de los cinco grandes del fútbol argentino. De hecho, más allá de sufrir algunos desacoples defensivos, también pudo llevar peligro al arco defendido por el paraguayo Orlando Gill y estuvo tiro del empate en varias ocasiones.

Así y todo el partido fue cerrado, parejo y, por momentos, desprolijo. Fue menos el buen fútbol que las buenas intenciones. Fueron muchos los golpes y pocos los detalles luminosos. Pensaron a fondo lo que tenían que hacer y, curiosamente, terminaron dependiendo bastante más del esfuerzo que del intelecto. Y en ese trazo con vaivenes emocionales, el gol de Vietto, cuando apenas iban 26 segundos de iniciado el primer tiempo, sirvió para simplificar el trámite y generar un alivio parcial entre los sufridos hinchas azulgrana.

De Ritis, lateral izquierdo de San Lorenzo, se impone a Siro Rosané, volante de Estudiantes de Río Cuarto FACUNDO MORALES/@facumoralesfoto - FOTOBAIRES

Ese efecto tranquilizador que generó el gol en las tribunas rápidamente bajó al campo de juego. Porque San Lorenzo aprovechó el desorden y los nervios de los riocuartense y se hizo dueño y señor de la pelota y de las acciones. Porque Abrego se soltó más y Vietto comenzó a conectar más con los delateros. Así estuvo dos veces de marcar nuevamente: primero, con un cabezazo de Cuello, que dio en palo, y después con un tiro libre de ex Racing, que se fue apenas desviado por palo derecho de Agustín Lastra. Con el correr de los minutos, el conjunto dirigido por Ivan Delfino se fue acomodando y dejó de padecer el ímpetu ofensivo del local.

En el segundo tiempo reaparecieron las dudas en San Lorenzo y la historia cambió. Pasó de ser dominador a ser dominado por Estudiantes. Poco a poco se fue desinflando y sus hinchas comenzaron a molestarse con algunas imprecisiones defensivas que obligaron al arquero Gill a dos muy buenas tapadas: primero con el pie, tras una serie rebotes que aprovechó a puntear Ferreira y minutos más tarde con una volada espectacular tras un cabezazo de Tomás Gonzalez.

Lo mejor del partido

Desde las tribunas, a puro canto y aliento, se buscó contagiar a los jugadores y generar una reacción. Algo que recien tuvo el efecto esperado a los 38 minutos del tiempo, cuando el goleador Alexis Cuello recibió la pared de Gulli en la puerta del área y, a pura potencia, limpió a los defensores visitantes y definió suave ante el achique de Lastra para el 2 a 0.

Con esta victoria, después de dos partidos de visitantes con resultados dispares (caída en el clásico con Huracán y empate con sabor a derrota ante Unión), el Ciclón se reencontró con el calor de su gente y sumó tres puntos necesarios para seguir expectante en la tabla de la zona A. Aunque, nobleza obliga, su intermitente rendimiento futbolístico requiere de mejoras en los próximos partidos si pretende sorprender gratamente a su hinchada y devolverle desde el verde césped algo de lo mucho que llega desde la tribunas.