San Lorenzo vs. Huracán, por el Torneo Clausura 2026: día, horario, TV y cómo ver online

San Lorenzo y Huracán se enfrentan este domingo en una nueva edición del clásico de barrio “más grande del mundo”, esta vez en el marco de la fecha 4 del Torneo Clausura 2026. Es uno de los cruces entre rivales acérrimos más parejos del último tiempo, ya que empataron seis de las últimas diez veces que se cruzaron. El encuentro está programado para las 15 en el Nuevo Gasómetro, con arbitraje de Darío Herrera y televisación de ESPN Premium y TNT Sports. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

El Ciclón, que viene de perder 1 a 0 con Central Córdoba en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, se mantiene en el 13° lugar de la tabla de posiciones del Grupo A con tres puntos en sus primeras tres presentaciones, producto de una victoria y dos derrotas. El Globo, por su parte, está noveno en la zona B con cuatro unidades (un triunfo, en empate y una caída). En la última jornada empató 0 a 0 con Atlético Tucumán como local.

Huracán buscará derrotar a su eterno rival por segunda vez consecutiva, algo que no logra desde 2015-2016 Manuel Cortina

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 8 de febrero de este año, en un partido correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026. Entonces, Huracán se quedó con la victoria por la mínima diferencia en el estadio Tomás Adolfo Ducó por un gol del ecuatoriano Jordy Caicedo. El antecedente más reciente en el Bajo Flores es del 30 de agosto de 2025, por el Clausura de ese año, en un partido que finalizó 0 a 0.

San Lorenzo vs. Huracán: todo lo que hay que saber

Fecha 4 del Torneo Clausura 2026.

Día : Domingo 9 de agosto.

: Domingo 9 de agosto. Hora : 15.

: 15. Estadio : Nuevo Gasómetro.

: Nuevo Gasómetro. Árbitro: Darío Herrera.

San Lorenzo vs. Huracán: cómo ver online

El clásico está programado para este domingo a las 15 en el Bajo Flores y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium y TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

ESPN Premium y TNT Sports.

Flow - ESPN Premium y TNT Sports.

Telecentro Play - ESPN Premium y TNT Sports.

DGO - ESPN Premium y TNT Sports.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, San Lorenzo corre con ventaja para quedarse con la victoria en el clásico de este domingo. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.81 contra los 3.09 que se repagan por un hipotético triunfo de Huracán. El empate, por su parte, cotiza cerca de 2.68.