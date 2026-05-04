César Francis, candidato a presidente de San Lorenzo: “No venimos a administrar la crisis, sino a ponerle punto final”

Otro de los candidatos a presidir San Lorenzo abre las puertas de su casa para hablar con LA NACION. César Francis es el referente de la agrupación Volver a San Lorenzo (VASL), que competirá en las elecciones el próximo 30 de mayo. “Llegamos muy bien, con una lista de candidatos con la experiencia y la capacidad que este momento del club exige y con la fortaleza de un proyecto sólido construido a lo largo del tiempo. En lo personal, tuve la oportunidad de trabajar en el salvataje de varios clubes como Deportivo Español, Comunicaciones, Atlanta y varios más y tengo también un recorrido en la dirigencia deportiva", se presenta Francis, de profesión abogado.

Y continúa: “De Florián, nuestro candidato a vicepresidente, ha liderado procesos de modernización basados en inteligencia artificial y ciencia de datos aplicados a la gestión, la toma de decisiones y la innovación institucional. Y el resto del equipo suma también experiencia en gestión y en diferentes aspectos de esta. A eso hay que agregar que no somos una alianza circunstancial, sino un espacio con trayectoria y convicciones firmes. Nosotros cuidamos a San Lorenzo, votando en contra en Comisión Directiva todos los préstamos y contratos que nos llevaron a la actual situación desde 2015 en adelante. En aquel momento la gente no entendía, hoy lo ve y valora lo que hicimos y destaca la coherencia y el camino recorrido. Al igual que supimos estar en contra de Lammens y Tinelli, en estos últimos dos años fuimos la voz de la oposición, denunciando a Moretti penalmente hasta lograr su procesamiento. Batallamos y marchamos por la acefalía. Dejamos en claro que los asambleístas que votaban por Lammens o Costantino en la última Asamblea Extraordinaria de fines del año pasado, no votaban por un cambio, sino que estaban representando un sistema y la forma de gobernar que nos llevó a esta situación. Y la presentación de nuestra lista, en esa oportunidad, fue para dejarlos en evidencia. Nunca especulamos y siempre pusimos el cuerpo por San Lorenzo, porque así entendemos que debe ejercerse el rol dirigencial, anteponiendo el interés de la institución por sobre el interés propio. Por todo esto y más, somos la mejor alternativa para próximo 30 de mayo”.

"La situación es crítica y no hay margen de error ni lugar para improvisados", afirma Francis Santiago Filipuzzi

Respecto de lo determinante que puede ser la próxima contienda electoral azulgrana, que determinará quién llevará adelante el día a día de San Lorenzo hasta diciembre de 2027, Francis sostiene: “El hincha debe saber que no venimos a administrar la crisis, sino a ponerle punto final. La situación es crítica y no hay margen de error ni lugar para improvisados o rejuntes electorales que no garantizan la gobernabilidad. Hay que generar millones de dólares para reestructurar los pasivos y, al mismo tiempo, ordenar el club: hacer más eficiente la administración y potenciar nuevas fuentes de ingresos. Ese es el camino para salir de esta situación y volver a crecer. Sabemos cómo y ya tenemos los medios para realizarlo. San Lorenzo llegó a un límite y ya no hay margen para seguir improvisando. Hasta ahora no se administró el club: se administró la crisis y se lo hizo poniendo parches. Eso tiene que terminar. Hay que salir de la crisis de una vez por todas, con decisiones de fondo y un rumbo claro. Si fallamos en este año y medio, no va a desaparecer la institución, pero sí el modelo de club que conocemos y queremos preservar”.

Francis advierte que hay parte de la deuda que no será tomada en cuenta: “Llegaremos al gobierno con las manos liberadas para tomar las medidas que hay que tomar. De los 60 millones de dólares de pasivo, hay aproximadamente 20 que no vamos a reconocer. Pues no vamos a pagar a libro cerrado, vamos a respetar únicamente le deuda legítima. De esta manera, bajaremos el pasivo automáticamente a la vez que rescindiremos los contratos que entendemos que tenemos que rescindir por ser perjudiciales y bajaremos el déficit mensual de 850 mil dólares que existe. Y vamos a generar ingresos, no vamos a cambiar una deuda por otra”.

Por último, reconoció que denunciarán a las gestiones anteriores tal y como pasó con Moretti si así lo entienden: “Sin transparencia, no hay saneamiento. Te digo más, el artículo 126 de nuestro estatuto, cumpliendo con lo dispuesto por la AFA, establece la responsabilidad patrimonial de los dirigentes por el mal desempeño de sus cargos y por violación de la ley y el estatuto en determinados supuestos y nosotros vamos a hacer que se cumpla”.

En cuanto al fútbol profesional, si gana las elecciones, Francis está conforme con que continúe Gustavo Álvarez como DT Santiago Filipuzzi

Ante los diferentes tópicos que plantea este medio para todos los candidatos, César Francis –que trabajó en el Proyecto de Ley Restitución Histórica- habla sobre la vuelta a Boedo en primer lugar: “Vamos a trabajar en la vuelta desde el primer día. El estadio en Avenida La Plata será uno de los pilares de nuestra gestión. No hay que dar fechas, no le vamos a mentir al socio. Haremos todo lo que hay que hacer para transformar el deseo en una realidad. Convocaremos a todos los sectores del club para que participen de esta gesta. Hay que trabajar de manera constante y, mientras tanto, el predio no puede ser ocioso, debemos generar recursos, y tenemos propuestas para darle actividad constante: evaluamos albergar espectáculos que permitan un rápido desmonte y también tener infraestructura deportiva que no genere complicación al momento de avanzar con la construcción de la cancha”.

Para Francis, no es un buen camino una convocatoria de acreedores: “El predio fue adquirido a Carrefour (INC S.A.) el 28-06-19, mediante un contrato de compra-venta, en el que San Lorenzo se comprometió realizar y entregar en permuta a INC S.A. las 500 cocheras, de una superficie mínima de 13.500 m2 con un costo de construcción estimado en U$S 21.600.000. Esa carga aún está pendiente y se encuentra garantizada con una hipoteca en primer grado por la suma de U$S 25.600.000. El contrato contiene además una cláusula específica frente a la hipótesis de concurso de San Lorenzo según la cual, si San Lorenzo se presenta en concurso, INC S.A. puede ejecutar la garantía con el consiguiente remate del predio. Es necesario tener en cuenta que para las ejecuciones hipotecarias no rige la prohibición de iniciar nuevas acciones contra el concursado, sino que el acreedor hipotecario puede ejecutar la hipoteca. Y lo estaríamos empujando a hacerlo y a rematar el predio para cobrarse”.

Un detalle no menor en el que hace hincapié Francis es el estadio Pedro Bidegain: “Ir a la cancha no puede ser incómodo o molesto. Hay que ir a disfrutar. Hay que poner en valor el Pedro Bidegain, y tenemos un objetivo de gestión que es terminar los codos; además, no exprimiremos más el bolsillo del socio y dejaremos de arancelar la popular”.

"Hay que poner en valor el Pedro Bidegain, y tenemos un objetivo de gestión que es terminar los codos", sostiene César Francis @sanlorenzo

Acerca del fútbol juvenil, Francis asegura: “El actual coordinador, Marcelo Romano, no sigue con nosotros. Hay que darle oxigenación al área. En los próximos días anunciaremos quién va en ese lugar. Debemos cuidar a los chicos y armar un proyecto de fútbol juvenil serio, en el cual, por ejemplo, la reserva tenga una línea de juego similar al plantel de primera división. Ellos son los que nos van a llevar a lo más alto. Además, tenemos varios municipios que quieren que San Lorenzo se entrene allí. Tanto juveniles como Primera. A mediano plazo hay que fomentar eso. Necesitás más canchas y espacios, para sacarlos de la Ciudad Deportiva y que estén cómodos”.

En cuanto al fútbol profesional y su actual estructura, Francis lo tiene claro: “Designaremos un director de scouting y un gerente de fútbol; aún debemos hablar con Barrientos, pero nos estamos reuniendo con distintas personas y viendo sus proyectos. El DT, Gustavo Álvarez, va a seguir. Me ilusiona este San Lorenzo que él dirige”.

Luego, Francis se mete en el plano social e indaga en el trabajo que hay para hacer en la Ciudad Deportiva: “Hay que poner en valor toda la estructura del club. Los socios, que son los dueños de la institución, merecen un club que los reciba y los invite a quedarse, no que los expulse. Tenemos que construir más y mejores espacios para ellos, con planificación y calidad, dejando atrás la lógica de lo improvisado, de lo atado con alambre.”

"Nuestro club siempre será una asociación civil”, afirma Francis. Santiago Filipuzzi

Férreo defensor de los deportes federados, es contundente en su análisis: “Que se dedique a otra cosa aquel que crea que los problemas del club provienen de estas actividades. Quien cree eso no entiende nada y no tiene que estar en San Lorenzo. Somos un club multidisciplinario, formadores de deportistas de élite y que le dieron muchas satisfacciones al deporte argentino. Además, los deportes federados también son aliados para la generación de recursos. Hay que preservarlos y desarrollarlos”.

Las Sociedades Anónimas Deportivas, un tema que estuvo en el candelero hace un tiempo y que cada tanto regresa con fuerza, también encontró la opinión de Francis: “Las empresas y los clubes tienen los mismos problemas. La diferencia no está en la forma jurídica sino en cómo los gestionas. Ambas figuras pueden arrojar ganancias, pero mientras que en las asociaciones ellas se aplican a cumplir el fin social, en las sociedades comerciales se distribuyen entre los accionistas. A su vez, la figura societaria no es sinónimo de buena gestión ni garantía de hacer efectiva la responsabilidad d los dirigentes –que, es similar en ambos supuestos-; así como tampoco garantiza buenos resultados económicos. Por el contrario, la figura societaria cuya única finalidad es la distribución de dividendos no alcanza para contener a los clubes. Los clubes en nuestro país no solo son lugares de práctica del deporte –profesional y amateur–, de actividades sociales y culturales y de esparcimiento; los clubes son también verdaderos espacios de encuentro y son educación, inclusión, contención social, comunidad, valores y finalmente desarrollo. Los clubes cumplen un rol social llegando incluso, muchas veces, a dónde el estado no llega. Eso debemos preservarlo. Se logra con una buena gestión y nosotros sabemos cómo. Nuestro club siempre será una asociación civil”.

Algo importante también es cómo es la relación de los clubes con la AFA, y Francis la responde sobre cómo sería ese ida y vuelta en su gestión: “Hay que recuperar la autonomía de criterio, haciéndose escuchar. El rol de sumisión de estos 10 años no sirvió de nada, sino todo lo contrario. No hay que hacer ninguna revolución, pero tampoco quedarse callado y acatar lo que te impongan, sin defender los intereses del club. No se puede jugar en los días y horarios que los viene haciendo San Lorenzo: desalienta a hacerse socio, a la compra de abonos, devalúa la marca del club en muchos aspectos. Es imperioso recuperar el protagonismo allí”.

Para cerrar, deja asentado que las primeras tres medidas de gobierno: “La reestructuración de pasivos, rechazando el pago de la deuda ilegítima y rescisión de contratos perjudiciales. Generación de ingresos legítimos (vgr. sponsors); una fuertísima campaña de socios y anunciar que San Lorenzo deja de arancelar la popular”.