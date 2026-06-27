Iker Muniain será el nuevo entrenador de San Lorenzo

Sorpresa total en San Lorenzo: Iker Muniain es el nuevo entrenador del club. Tras la salida de Gustavo Álvarez, el entrenador bilbaíno y exjugador del Ciclón hasta junio de 2025 dirigirá el equipo. Se espera que durante la semana esté en Argentina para hacerse cargo del plantel profesional.

Ni el más pesimista hincha de San Lorenzo vislumbraba este presente institucional y deportivo a 28 días de las elecciones del pasado 30 de mayo que colocaron a Marcelo Culotta como nuevo presidente del club hasta diciembre de 2027.

En ese momento, Gustavo Álvarez era el entrenador del primer equipo, que había recibido días antes un duro golpe tras quedar eliminado contra Recoleta de Paraguay por la Copa Sudamericana en primera ronda. Pasaron los días y las fotos entre la comisión directiva y el departamento de fútbol (compuesto por Walter Perazzo, Guillermo Franco y Martín Saric), hacían suponer que el semestre transcurriría con Álvarez al mando.

Pero a 48 horas del inicio la pretemporada y tal como contó LA NACION, empezaron a darse algunos choques entre las partes por algunos jugadores que iban a entrenarse apartados, ya que no iban a ser tenidos en cuenta. Ello derivó en la salida del DT el mismo día de inicio de la pretemporada, el pasado lunes 22 de junio.

Gustavo Álvarez renunció intempestivamente por desacuerdos sobre la conformación del plantel San Lorenzo

Desde ese día, Walter Perazzo está al frente del plantel, que hoy cuenta con 51 profesionales. Mientras tanto, se buscó al reemplazante: Ruben Darío Insua y Nestor Gorosito fueron nombres puestos rápidamente, pero no terminaban de convencer a todos. Kily González y Pizzi, sondeados, pero tampoco generaban unanimidad. Y más allá de ellos cuatro, en las últimas 48 horas surgió el nombre de un exjugador del club y que se retiró precisamente en San Lorenzo: Iker Muniain. El Vasco, que dejó la actividad profesional en junio de 2025 para irse a dirigir al CD Derio, del ascenso español, generaba consenso entre dirigentes y departamento de fútbol profesional, y el hecho de rápidamente dar el sí para avanzar en la parte contractual, logró así que rápidamente gane posiciones. Este sábado, a través de una videollamada, el acuerdo se dio rápidamente.

San Lorenzo lo espera en las próximas horas para hacerse cargo de un plantel golpeado y que tendrá otra vez a muchos chicos al frente; el debut será el viernes 17 de julio ante Deportivo Riestra por 16vos. de final de Copa Argentina.

Esta decisión supone su salida inmediata del histórico Salamanca español, donde había sido presentado hace 12 días, tras dejar el CD Derio. A pesar de haber sido oficializado recientemente por el club español, el contrato de Muniain contemplaba una cláusula de salida de bajo costo, y de la cual se hará cargo él, lo que facilitó su regreso a Buenos Aires sin penalización económica para el preparador.

Iker Muniain, nuevo entrenador del Salamanca UDS para la temporada 2026/27



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El técnico de 33 años -cumplirá 34 en diciembre- viajará en las próximas horas desde Bilbao con destino a Argentina para asumir el cargo. De este modo, iniciará su primera experiencia en la Primera División.

Respecto al cuerpo técnico, será el mismo que tenía en Europa aunque la idea es tener a uno que conozca el fútbol argentino y si es de la casa mejor. Al igual que los analistas de video, que serán los que trabajaban con él en el CD Derio y se habían ido al Salamanca pero también quedará alguno que trabaja en San Lorenzo.

Según supo LA NACIÓN, Iker estaba muy entusiasmado y habla de potenciar a los pibes, que San Lorenzo tiene y muchos: sin ir más lejos, Álvarez había comunicado que 11 jugadores entre la reserva y la 6ta división del club suban a hacer la pretemporada, aunque habrá que ver si esto se mantiene o se modifica con la llegada del ‘Vasco’ al club.

Muniain jugó 26 partidos en San Lorenzo, donde ganó 6, empató 10 y perdió 10, convirtiendo 4 goles. En el CD Derio, 19 victorias, 7 empates y 13 derrotas como entrenador.

Muniain jugó 26 partidos en San Lorenzo LA NACION/Gonzalo M. Colini

A la espera de la confirmación oficial, el club aguarda por el arribo a la Argentina de su nuevo entrenador y comenzar el ciclo de un entrenador impensado y que tendrá su primera experiencia en el fútbol grande.