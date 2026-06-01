Marcelo Culotta, nuevo presidente de San Lorenzo: una vida atravesada por el club con el estadio en Boedo como sueño máximo

La emoción aún lo invadía en plena sala de prensa Osvaldo Soriano durante el sábado por la noche, cerca de las 21 horas. Sus palabras, en tono firme pero con un claro dejo de efusividad, intentaban dar un semblante de serenidad. Marcelo Culotta, con más de 4.000 votos (4.110) ya era el nuevo presidente de San Lorenzo hasta diciembre de 2027.

Su trayectoria electoral es extensa. Se presentó como candidato a vicepresidente en 2007, 2010, 2012, 2013 y 2016, siempre desde espacios críticos de las conducciones de turno. Entre 2012 y 2019 ocupó un lugar en la Comisión Directiva como vocal opositor dentro de la línea “Cruzada x San Lorenzo”. En 2021 fundó su propia agrupación: “Orden y Progreso”, con la que encontró su mejor resultado en las elecciones de 2023, cuando quedó segundo con el 28,59% de los votos, detrás de Marcelo Moretti, consolidándose como la primera minoría del club.

A la espera de la asunción (se especula que sea el próximo jueves 4 de junio), el presidente electo empieza a definir los cargos de la gente que lo acompañarán (ingresan 13 vocales propios a la Comisión Directiva entrante) y tendrá, en lo inmediato, varias decisiones que tomar en lo institucional, económico y deportivo.

Marcelo Culotta recibe los aplausos de Juan Manuel Campos, su vicepresidente, su mano derecha para esta nueva etapa en San Lorenzo Hernán Zenteno

El flamante presidente azulgrana habló durante la campaña sobre la continuidad del manager del fútbol profesional, aunque su elegido es Guillermo Franco, aquel ex mediocampista campeón del Clausura 2001 con el Ingeniero Manuel Pellegrini, y que se sumó en la campaña de la agrupación del propio Culotta y tuvo su presentación en ‘Homero Manzi’, en la esquina emblemática de San Juan y Boedo, pero... ¿qué pasará con Pablo Barrientos, que era quien tuvo ese lugar durante la gestión de Costantino? “A Barrientos me gustaría mantenerlo“, afirmó Culotta en una entrevista con Mundo Azulgrana y, aunque siempre repitió ese concepto de quedarse con el oriundo de Comodoro Rivadavia, también aclaró “Hay que ver qué quiere hacer él“. En la estructura también estarán Walter Perazzo como director deportivo y Martín Saric, hermano del fallecido Mirko, va a estar dentro de la estructura de fútbol profesional.

También, hasta donde supo LA NACIÓN, hasta el momento no existió una conversación entre el presidente y el entrenador, Gustavo Álvarez, aunque todo hace pensar que continuará y seguirá al frente del plantel pensando en el torneo local venidero y la Copa Argentina como los grandes objetivos, tras la estruendosa eliminación de la Copa Sudamericana tras caer por 1-0 ante Recoleta, de Paraguay, en condición de local el martes 26 de mayo.

Jhohan Romaña es uno de los referentes de San Lorenzo Walter Manuel Cortina

Además, rápidamente tendrá que juntarse con los representantes de varios de los futbolistas del plantel profesional, ya que más allá que Alexis Cuello, Jhohan Romaña y Orlando Gill parecen números puestos para ser vendidos, hay varios titulares que se les vence el contrato en diciembre de 2026, con la posibilidad inmediata de firmar en condición de libre con otro club.

En cuanto al fútbol juvenil, el Coordinador actual Marcelo Romano no seguirá en el club, y quien tendrá un lugar importante pero no ocupando ese rol específico es Walter Perazzo, aquel emblemático delantero azulgrana en la época de los ‘Camboyanos’, por la década del ’80.

Por su parte, la Comisión Directiva todavía no está definida, salvo, lógicamente, la vicepresidencia, que es de Juan Manuel Campos: un empresario metalúrgico con negocios en la Argentina y Uruguay, y hace dos años creó la agrupación Todo x San Lorenzo con un grupo de socios de la platea sur.

Walter Perazzo, Marcelo Culotta, Guillermo Franco y Juan Manuel Campos, en el equipo de trabajo del nuevo presidente

El resto de los cargos faltan definirse y quedarán confirmados una vez que se lleve a cabo la primera reunión de Comisión Directiva oficial de la nueva gestión, pero en la Secretaría estarían Juan Bautista Castagna, abogado y es la persona de mayor confianza del Presidente. Lo acompaña desde 2022 y es miembro fundador y apoderado de su agrupación, Orden y Progreso Sanlorencista.

Además, Ariel Deán, que es politólogo, especialista en comunicación politica e institucional y se desarrolla en el ámbito privado con distintos proyectos. Referente de Actitud San Lorenzo y parte de una familia vinculada históricamente a San Lorenzo. Además tiene un posgrado en la UCA de Managment Deportivo.

En la tesoreria podría estar Gonzalo Campos, primo del vicepresidente, y que es Licenciado en Administración, con maestrías en Finanzas y Fintech, especializado en desarrollo de negocios e innovación financiera. Integrante de Todo x San Lorenzo.

Marcelo Culotta, con mucho trabajo por delante Hernán Zenteno

Luego, ya seguramente en el rol de vocalías, aparecen varios nombres importantes de la política azulgrana, como Hernán Etman, que fue vicepresidente entre el 2012 y el 2013. Su gestión dejó una buena imagen y muchas veces intentaron que regrese a la política de San Lorenzo. Finalmente, en esta oportunidad se decidió por hacerlo. Otro integrante de la CD será Guillermo Mangone. Mangone es Secretario General de la Federación de Trabajadores de la Industria del Gas Natural de la República Argentina y es referente de Renovación Sanlorencista.

Con respecto a la vuelta a Boedo y el nuevo estadio, Culotta afirmó: “Es un tema delicado y muy sentimental para mí y para todos los sanlorencistas. Se sancionaron tres leyes, hubo un fideicomiso de 8.5 millones de dólares reunidos por la gente, sin tener el predio aún bajo la posesión del club. La primera pregunta es adónde va el dinero del estacionamiento, ya que no se informó. El mejor rédito será cuando el club y el estadio estén en Avenida La Plata. Para que eso suceda tienen que pasar otras cosas: hay que obtener los 8 mil metros cuadrados esenciales para toda la obra, hay que auditar la documentación respecto de la escritura del predio, ya que hay una hipoteca que pesa sobre 512 cocheras; San Lorenzo tiene una obligación de realizarlas, sobre el valor de construcción que tengan las mismas. Mientras eso ocurra, tendremos un fideicomiso de obra, equipo de trabajo con ingenieros, arquitectos, dedicados a la construcción de estadios. Marcaremos el camino desde el primer día en silencio, sin promesas”.

"San Lorenzo es lo más importante en mi vida, se los puedo jurar... Después de 50 años de socio, es un orgullo y un honor ser el nuevo presidente... Seguramente iniciaremos una nueva era dirigencial, de puertas abiertas".



🎙️ Marcelo Culotta, presidente electo de San Lorenzo de… pic.twitter.com/5UgmQXctp2 — San Lorenzo (@SanLorenzo) May 31, 2026

En San Lorenzo todo está por verse. Los socios eligieron y de Culotta y su gente depende levantar al club para lo que viene.