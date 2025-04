La anécdota del día en que Alfio Coco Basile echó del vestuario de San Lorenzo al papa Francisco

Una infinidad de anécdotas rodearon siempre al papa Francisco con su San Lorenzo amado. Desde hacer algunos chistes sobre la rivalidad con Huracán, haber sido quien bautizó a Ángel Correa, hasta haber sido echado del vestuario del Ciclón, porque un legendario entrenador, Alfio Basile, consideró que no le traía buena fortuna al equipo.

Es que si hay alguien que cree en las cábalas, ese es Coco Basile. Alcanza con recordar que tuvo al Panadero Díaz, su asistente en Boca, con la mano dentro de un bolsillo lleno de talco en cada partido durante poco más de una temporada. Y hace un tiempo, el ex entrenador volvió a contar el episodio que vivió en 1998 con el papa Francisco, que por entonces era el padre Jorge Bergoglio, que era ya arzobispo de Buenos Aires.

Desde sus tiempos de párroco de San José acostumbraba a ir al estadio a bendecir al equipo de sus amores antes de cada partido. En el primer encuentro de Basile como entrenador de San Lorenzo le negó la entrada a Francisco, por razones puramente de cábalas.

Adiós #PapaFrancisco. La mejor anécdota de Bergoglio la tiene sin dudas el Coco Basile @Alfio_Basile pic.twitter.com/MuyGM2JQKT — Abel (@GameMasterAbel) April 21, 2025

“Los jugadores estaban haciendo la arenga final. Yo estaba al costado, parado con el presidente del club (Fernando Miele). De repente, abren la puerta y aparece un cura. Y le digo al presidente: ’¿Quién es este que está acá?”, contó Basile. Que continuó con su anécdota: “Miele me respondió: ‘Es un cura hincha de San Lorenzo que viene siempre’. Entonces, le dije: ‘Si vos me fuiste a buscar a mí, es porque no ganan ni un partido. ¿Cómo va a entrar alguien que viene a todos los partidos? Sacalo que es mufa. Que se vaya, no quiero ver a ningún cura. Fue el presidente y le empezó a hablar. Veo que el cura puso una cara de c..."

Al tiempo Miele reveló qué le dijo Basile y qué terminó por decirle al papa Francisco. En la charla con Basile, el ex presidente de San Lorenzo, contó que el DT le confesó: “Si me trajiste porque el equipo no ganaba partidos, ¿cómo vamos a seguir recibiendo al mismo cura que nos trajo la ‘mufa’ todo este tiempo?“. Miele además, contó qué le dijo a Bergoglio: ”Te tenés que ir porque al técnico nuevo no le gusta que ingrese nadie al vestuario“.

El papa Francisco con su camiseta de San Lorenzo tras la corona de 2014 en la Copa Libertadores L'Osservatore Romano

La anécdota de Basile tuvo otro capítulo siete años más tarde: “En 2013, estábamos en el Faena, en la pileta, y apareció Miele. Nos saludamos y me pregunta: ‘¿Viste quién es el Papa?’ Le respondo: ‘Boludo, ¿cómo no voy a saber quién es el Papa? Lo sabe todo el mundo’. Y me insiste: ‘Pero vos no sabés quién es... Es el que vos echaste del vestuario’”.

LA NACION