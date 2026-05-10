River vs. San Lorenzo, en vivo: el minuto a minuto del partido por los octavos de final del Apertura

Para recibir a San Lorenzo, estos son los elegidos por el entrenador Eduardo Coudet: Beltrán; Montiel, Martínez Quarta, Rivero y Acuña; Moreno; Maxi Meza, Vera y Galván; Driussi y Colidio.

Los 11 del Millonario para esta tarde de octavos de final ⚽️💪#VamosRiver ⚪️🔴⚪️ pic.twitter.com/QqPJbg0pqS — River Plate (@RiverPlate) May 10, 2026

Gustavo Álvarez, entrenador del Cuervo, eligió a los siguientes futbolistas para visitar al Millonario: Gill; Herrera, Romaña y Montenegro; Tripichio, Rattalino, Insaurralde y De Ritis; Barrios; Reali y Auzmendi.