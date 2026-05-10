River vs. San Lorenzo, en vivo: el minuto a minuto del partido por los octavos de final del Apertura
Se miden en el Monumental con el arbitraje de Zunino, en un clásico a todo o nada
Expulsado
Sebastián Zunino fue a ver la acción al VAR y cambió su fallo. Le quitó la amarilla y le sacó la roja a Realli. El Cuervo se queda con uno menos.
ATENCIÓN: ROJA PARA REALI EN SAN LORENZO VS. RIVER POR ESTA PLANCHA ANTE GALVÁN. ¿QUÉ TE PARECIÓ?— SportsCenter (@SC_ESPN) May 10, 2026
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Otro amonestado ¿y un poco más?
Realli le hizo falta a Galván en la mitad de la cancha y Zunino le sacó la amarilla. Es el segundo en San Lorenzo. Desde el banco de River piden que revise la jugada en el VAR porque entienden que fue muy fuerte.
Gran atajada
Tripichio falló en la salida y Colidio recuperó. Tocó con Vera, que recibió y apuntó al segundo paño. El volante remató y Gill se estiró para taparla al córner en la mejor llegada del partido.
Se juega poco
San Lorenzo está controlando el partido a su modo. Carecen las situaciones claras y el partido está muy cortado. River no conecta más pases en ofensiva y se alejó del arco rival.
La más clara
Tras un córner el Millonario tuvo la posibilidad de abrir el marcador. Luego de algunos rebotes y de mucho riesgo en el área, Romaña la sacó cerca del arco. Colidio la recibió solo, pero le pegó débil a las manos de Gill.
Primer amonestado
Colidio se escapó por izquierda a toda velocidad y Herrera lo agarró y lo derribó. El defensor de San Lorenzo vio la amarilla y es el primero del partido.
Volvió a llegar
River es el que ataca y San Lorenzo espera. Esta vez, el centro de Acuña fue al medio del área y llegó Fausto Vera paa atacar en ese sector. Su cabezazo, de pique al piso, pasó cerca del primer palo.
Primer acercamiento
Tras una buena presión de Driussi, el Millonario llegó por derecha, pero el centro de Acuña fue a las manos de Gill.
¡Se juega!
Movió River, que recibe a San Lorenzo en uno de los duelos de los octavos de final del Torneo Apertura. Sebastián Zunino es el árbitro principal y Silvio Trucco está en el VAR.
Los equipos a la cancha
Con un gran recibimiento, River y San Lorenzo ya están en el campo de juego del Monumental. En instantes se llevará a cabo el saludo protocolar entre los dos equipos y el sorteo entre los capitanes: Martínez Quarta, por el lado de los locales, y Tripichio, en el visitante.
Todo listo
Desde hace algunos minutos, los futbolistas de ambos equipos ya se metieron en los vestuarios del Monumental tras realizar los ejercicios precompetitivos en el campo de juego.
El historial y la última vez
River y San Lorenzo disputaron un total de 216 partidos. El Millonario lleva 84 triunfos, mientras que el Ciclón ganó en 60 ocasiones y empataron los restantes 72 encuentros. La última vez que se vieron las caras fue en julio de 2025, por la fecha tres del Torneo Clausura del 2025 y fue empate 0 a 0 en el mismo escenario que disputan este domingo.
La entrada en calor
Los futbolistas de River y de San Lorenzo salieron al campo de juego del estadio Monumental para llevar a cabo los movimientos previos al encuentro de los octavos de final.
Equipos confirmados
Para recibir a San Lorenzo, estos son los elegidos por el entrenador Eduardo Coudet: Beltrán; Montiel, Martínez Quarta, Rivero y Acuña; Moreno; Maxi Meza, Vera y Galván; Driussi y Colidio.
Los 11 del Millonario para esta tarde de octavos de final ⚽️💪#VamosRiver ⚪️🔴⚪️ pic.twitter.com/QqPJbg0pqS— River Plate (@RiverPlate) May 10, 2026
Gustavo Álvarez, entrenador del Cuervo, eligió a los siguientes futbolistas para visitar al Millonario: Gill; Herrera, Romaña y Montenegro; Tripichio, Rattalino, Insaurralde y De Ritis; Barrios; Reali y Auzmendi.
☑️ Así forma #SanLorenzo 🆚 River Plate— San Lorenzo (@SanLorenzo) May 10, 2026
💪 ¡Vamos, Ciclón!
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Cómo ver online River vs. San Lorenzo
El partido será transmitido por ESPN Premium y también se puede seguir por plataformas de cableoperadores y televisión satelital, como Flow y DGO. En todos los casos se requiere ser cliente y además contar con el Pack Fútbol. Por su parte, la cobertura en directo de LA NACION incluirá la narración y las imágenes de las principales acciones.
Bienvenidos a la cobertura al instante de River vs. San Lorenzo
Comenzamos con el minuto a minuto de uno de los duelos correspondiente a los octavos de final del Torneo Apertura 2026. El Millonario, que finalizó segundo en la zona B, recibe al Cuervo, séptimo del grupo A. El encuentro, que se jugará en el estadio Antonio Vespucio Liberti, comenzará a las 19, será arbitrado por Sebastián Zunino. El que se quede con este cruce jugará ante el ganador del partido entre Vélez y Gimnasia de La Plata.
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