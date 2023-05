Rubén Darío Insua fue el protagonista principal de una emotiva campaña de socios de San Lorenzo

escuchar

El momento futbolístico de San Lorenzo ilusiona a todos sus hinchas. Segundo en la Liga Profesional con 35 puntos y a cinco unidades del líder, River, los Cuervos sueñan con volver a ser campeones del torneo tras 10 años. Con el gran presente -donde además dan pelea en la Copa Sudamericana-, el club de Boedo quiere seguir creciendo. Para ello, lanzó una campaña para atraer nuevos socios con la presencia de un actor muy especial: Rubén Darío Insua es quien forma parte de un emotivo video que se enfoca en su historia personal con el club y además, volviendo a asociarse.

Rubén Insúa formó parte de una campaña de nuevos socios de San Lorenzo Captura TV

Es un video que dura casi un minuto hecho por San Lorenzo para captar nuevos socios. En él se pueden observar algunos sectores del barrio de Boedo, con diferentes pintadas dedicadas al Ciclón. Pero el personaje principal de esta novedosa campaña es el entrenador del equipo, Rubén Darío Insúa. El Gallego es quien camina por las calles de la Tierra Santa. Allí se lo puede ver acercándose a la sede del club, en Avenida La Plata, donde se detiene y observa una maqueta del viejo Gasómetro y se toma un café. También posa para las fotos con diferentes hinchas y empleados de la institución para luego completar su trámite para asociarse de nuevo al Cuervo.

Además, Insúa habla sobre cómo fue su relación con el Ciclón a lo largo de su vida y su deseo de seguir ayudando a la institución: “Yo fui socio de San Lorenzo durante un montón de años, pero entre que el cobrador no pasó más y encima yo me fui a vivir afuera ahora me di cuenta de que tengo que volver porque al club lo defendí como jugador, lo defiendo como entrenador y lo quiero seguir defendiendo como socio. Al club hay que apoyarlo, hay que cuidarlo todos los días, todo el tiempo en todos los ámbitos, como me enseñó mi viejo”, dice el DT, que por último, guarda su carnet en la billetera y les deja un mensaje a los hinchas: “Yo soy socio de nuevo ¿Vos no vas a serlo?”.

El club informó cuáles son los beneficios que brinda la institución para aquellos que se asocien. Con el carnet se puede ingresar a las tribunas populares sin cargo en todos los partidos que el equipo juegue como local por el campeonato. También comprar abonos a plateas y prioridad para adquirir entradas para la Copa Sudamericana, torneo en que el Ciclón debe jugar todavía dos partidos como local en la etapa de grupos.

Los próximos partidos que deberá afrontar el Ciclón serán este miércoles ante Fortaleza, en Brasil, por la cuarta fecha del grupo H de la Sudamericana. En esta competencia también está en la segunda posición, detrás de quien será su rival esta semana, pero deberá sumar para poder al menos clasificarse a los 16avos de final. Además, el domingo 28 visitará a Barracas Central por la jornada 18 de la Liga Profesional.

