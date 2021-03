Racing: Juan Antonio Pizzi echa mano a su jugador N° 30 para hacerle frente a River, la bestia negra de la Academia

En su noveno partido como entrenador de Racing, nada menos que para visitar a River en el Monumental, Juan Antonio Pizzi echará mano al jugador número 30 de su ciclo. Un dato que demuestra dos cosas. Por un lado, lo fluctuante que han sido estos dos meses para el técnico santafesino, con apariciones inesperadas como las de Enzo Copetti, Iván Maggi o Kevin Gutiérrez, además del brote de coronavirus que afectó al plantel, hasta ahora con 12 casos positivos en cinco semanas. Por el otro, lo que está en juego para la Academia en su visita a Núñez, con el morbo que genera el antecedente reciente del 0-5 en Santiago del Estero, por la Supercopa Argentina. Pizzi dispondrá el ingreso del juvenil Juan Cáceres en la zaga, para armar una línea de cinco defensores, además de darle por primera vez la chance a Ignacio Piatti de ser titular.

Juan Cáceres, un defensor más para que Pizzi utilice la línea de 5 con Racing ante River, en el Monumental

Veinticuatro días habrán pasado entre el golpazo de Santiago del Estero y este partido ante River por la Copa de la Liga. Desde los números, el panorama cambió mucho para la Academia: hilvanó cuatro victorias seguidas, en las que recibió solo un gol, en el partido por la Copa Argentina ante Sportivo Belgrano. Y se acomodó en la tabla: comparte con Banfield el cuarto puesto de la Zona 1.

Gol de Cahais a River, en 2012

En lo futbolístico los interrogantes siguen siendo parecidos, con la ventaja de la actitud que mostraron los futbolistas para llevarse esos triunfos en la última media hora de cada partido. Acaso el punto de quiebre tras la caída en la final de la Supercopa fue aquella declaración de Pizzi, cuando apuntó a la dirigencia: “Necesitamos que todos estemos juntos. El Mago (Capria) mostró su confianza y me lo hizo saber en estas horas posteriores. Nos pegamos un golpe muy duro, de los que no son habituales. Me hubiera gustado algún respaldo más institucional”.

Ignacio Piatti, una de las apuestas de Juan Antonio Pizzi como refuerzo de Racing en el último mercado de pases, será titular ante River Getty Images

Más allá de los cuatro triunfos en fila, Pizzi aún es mirado de costado. Y las próximas tres semanas serán bisagra para su futuro y para el año académico. Además del juego de este domingo ante River, el 11 de abril aparece el clásico contra Independiente en el horizonte. El viernes 9 de abril será el sorteo de los grupos de la Copa Libertadores, el gran objetivo que busca la Academia hace algunos años. Y el miércoles 14, ante San Martín de San Juan, el cruce por los 16vos de final de la Copa Argentina.

Después de los buenos resultados recientes, a Racing le toca comenzar esta seguidilla de partidos importantes nada menos que ante su bestia negra. Porque si River fue históricamente una prueba difícil para la Academia, desde que está Marcelo Gallardo en el banco de suplentes millonario esa sensación se multiplicó.

El último triunfo de Racing en Núñez

El clásico más antiguo del fútbol argentino también es el que muestra una diferencia más grande en el historial: 97 para los de Núñez, 54 para los de Avellaneda y 51 empates. Desde que está Gallardo fueron nueve enfrentamientos: seis por torneo local, dos por la Libertadores y el de la Supercopa Argentina. Las estadísticas frías no parecen tan contundentes para Racing: dos victorias, dos empates, cinco derrotas. El punto está en cómo fueron las caídas: el historial de los últimos seis enfrentamientos da un resultado de 18-1 para River. 0-2 por la Superliga 17/18; 0-0 y 0-3 en los octavos de final de la LIbertadores 18; 0-2 por la Superliga 18/19; 1-6 por la Superliga 19/20 y el 0-5 en Santiago del Estero . Con esa pesada mochila de antecedentes sobre la espalda saldrá a jugar Racing este domingo, desde las 18:30.

Pizzi piensa en jugar con línea de 5

Casi cuatro años pasaron del último triunfo de la Academia ante River, en junio de 2017. Con Diego Cocca como DT, Racing vistió el Monumental con cinco defensores y se llevó el partido por 3 a 2, con tantos de Lautaro Martínez, Marcos Acuña y Miguel Barbieri. Para encontrar otra excursión victoriosa en Núñez, hay que viajar hasta 2012: aquella tarde, con Luis Zubeldía como técnico, la Academia se impuso por 1 a 0 con tanto de Matías Cahais. También jugó con una línea de cinco atrás. Más influenciado por lo hecho por Boca en el superclásico y el antecedente reciente del 0-5 que por una cuestión de cábala, Pizzi también plantará una línea de cinco defensores este domingo.

Al menos eso probó en la semana, con nombres que le pueden dar cierta versatilidad táctica según cómo se desarrolle el partido. Gabriel Arias; Fabricio Domínguez, Juan Cáceres, Leonardo Sigali, Joaquín Novillo, Eugenio Mena; Leonel Miranda, Kevin Gutiérrez, Ignacio Piatti; Tomás Chancalay y Enzo Copetti.

Cáceres es un juvenil que debutó con Sebastián Beccacece en noviembre pasado y puede jugar tanto como defensor central o como lateral, por si Pizzi decide subir al uruguayo Domínguez a la línea de mediocampistas y formar un 4-4-2 más tradicional. Pese a los buenos ingresos de Iván Maggi en los últimos tres partidos (aportó tres asistencias y un gol), el técnico prefiere continuar guardando esa carta para el último tramo del partido. Además de las apariciones de Cáceres y de Piatti se destaca el regreso de Arias, reintegrado al plantel el pasado jueves, tras los diez días de aislamiento por coronavirus.

En la previa de la final en Santiago del Estero lo llamativo habían sido las declaraciones del capitán Iván Pillud. “River está un escalón por encima de todos los otros clubes. Viendo el partido del fin de semana, no creo que estemos para competir con ellos”, había dicho el lateral. Para este partido Racing eligió el silencio. Al igual que en la antesala de las últimas cuatro victorias, Pizzi optó no dar conferencia de prensa. Un poco por cábala, sí. Pero también porque quiere hablar en la cancha.