Santiago Ascacibar, de metedor a goleador: la transformación que hoy aprovecha Boca antes de la serie con Recoleta

La falta de gol de Boca encontró una solución inesperada en Santiago Ascacibar. Mientras el equipo sigue buscando peso en el área, incorporó a Enner Valencia y este martes comenzará a jugarse ante Recoleta el pasaje a los cuartos de final de la Copa Sudamericana posiblemente con Miguel Merentiel otra vez como referencia ofensiva, buena parte de las respuestas aparecen desde el medio campo. Y, sobre todo, por intermedio del exjugador de Estudiantes, que atraviesa su mejor momento desde su desembarco en el club.

No solo se consolidó como ladero de Leandro Paredes: también se convirtió en una amenaza permanente cuando pisa el área rival. Una característica que desarrolló durante su paso por Europa y que, en buena medida, le debe a un entrenador que apenas lo dirigió seis meses, llegó a marginarlo del plantel por indisciplina y después continuó su carrera principalmente en equipos de segunda división.

Aun en ese contexto, es mucho lo que el Rusito aprendió de Tim Walter, un alemán de 50 años que tuvo a Ascacibar en Stuttgart, por entonces en la segunda división, entre julio y diciembre de 2019. No tiene un currículum especialmente destacado: fue jugador amateur, se formó como entrenador de juveniles, dirigió a la Sub 17 de Bayern Munich durante la última temporada de Pep Guardiola en el club y asumió en Stuttgart como parte de un proyecto a largo plazo. Los resultados, sin embargo, no acompañaron y su ciclo terminó antes de tiempo. En esos pocos meses, de todos modos, varios futbolistas resaltaron su capacidad para descubrirles nuevas funciones y convencerlos de que podían ocupar lugares distintos dentro de la cancha. Uno de ellos era Santiago Ascacibar.

Tim Walter junto a Santiago Ascacibar en Stuttgart, durante el segundo semestre de 2019: el equipo no tuvo un buen semestre, pero el alemán dejó una enseñanza clave en el Rusito picture alliance - picture alliance

Hasta entonces, Ascacibar se consideraba un volante central clásico. Pero el DT entendía que tenía condiciones para jugar unos metros más adelante, como número 8, con mayor libertad para soltarse y participar en ataque. Ya de regreso en Estudiantes, con Eduardo Domínguez terminó de potenciar también su faceta goleadora. Si bien el club lo había repatriado para ocupar el centro del campo, el nacido en Villa Elvira pronto mostró que era un futbolista bastante diferente al que se había marchado en 2017. El cambio fue progresivo, pero los números hablan por sí solos: hasta su vuelta al Pincha llevaba apenas dos tantos en toda su carrera. Desde entonces, suma 23.

“No me acostumbro a que me digan goleador, pero es muy lindo acostumbrarse a hacer goles”, explicó Ascacibar después del 1-1 ante Vélez, uno de los partidos de mejor funcionamiento de Boca en mucho tiempo, aunque nuevamente quedó expuesta la falta de un delantero de área. El volante convirtió el empate, fue quien más veces remató al arco y además estrelló un cabezazo en el palo. Lleva tres encuentros consecutivos marcando: Newell’s, Estudiantes y el Fortín.

Con el cuchillo entre los dientes: así juega Ascacibar, que además aparece seguido en el área rval JUAN MABROMATA - AFP

“El Ruso tiene esa facilidad de pisar el área y se lo pedimos. Porque tiene esa intuición, tiene gol y siempre le quedan las pelotas cerca. Lo está haciendo bien. Seguiremos pidiéndoselo. Muchas veces las llegadas de los segunda línea sorprenden al rival”, remarcó Rodolfo Arruabarrena, que en los últimos partidos apostó por un esquema con dos puntas, Leonel Flores y Merentiel, sin Sebastián Villa y con un mediocampista más.

El técnico contará con apenas dos prácticas para preparar el partido de este martes ante Recoleta, otra vez en la cancha de Huracán, ya que los titulares realizaron solamente trabajos livianos este domingo en Ezeiza. Allí, Enner Valencia tuvo su primer entrenamiento con los colores del club, aunque el Vasco decidió no incluirlo en la lista de convocados. Su último encuentro fue el 30 de junio, cuando Ecuador quedó eliminado del Mundial ante México, la misma jornada en la que finalizó su vínculo con Pachuca. Después disfrutó de unos días de vacaciones y comenzó a prepararse por su cuenta, pero acumula 40 días sin competencia oficial.

Miguel Merentiel lleva dos goles en 13 partidos y, sumado a la baja por lesión de Adam Bareiro, ese presente llevó a Boca a contratar a Enner Valencia Gonzalo Colini - La Nación

Los que sí regresan a la nómina son Tomás Belmonte y Carlos Palacios, mientras que Williams Alarcón y Milton Giménez quedaron al margen por motivos futbolísticos. La ausencia del atacante no deja de llamar la atención: con Adam Bareiro lesionado y sin fecha de reaparición, es el único centrodelantero de área disponible y sumó minutos en el segundo tiempo frente a Vélez, aunque nuevamente mostró un nivel bajo.

De esa forma, Boca volverá a necesitar que sus volantes aporten soluciones en ofensiva, además de esperar una mayor producción de Merentiel. Entre los tres hombres que suelen ocupar esa zona, Ascacibar es quien más pisa el área: Paredes marcó tres tantos desde su regreso en 26 partidos, dos de penal; Milton Delgado todavía no convirtió en 70 encuentros, mientras que el Rusito suma seis en 25, casi uno cada cuatro presentaciones, todos de jugada: dos de cabeza, tres con la pierna derecha y uno con la izquierda. Es el segundo máximo anotador de Boca en 2026, igualado con Adam Bareiro y a uno de Merentiel.

Un goleador inesperado, que Boca espera seguir aprovechando, aunque sin cargar con una responsabilidad que no debería ser suya. Ante Recoleta, Ascacibar buscará estirar su buen momento frente al arco, una contribución que puede ser importante para que Boca saque una buena diferencia en el Ducó antes de la revancha en Paraguay.