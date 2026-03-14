Santiago Beltrán, el pibe que no hizo inferiores y ahora pelea por el lugar de su ídolo en River

Una atajada contra Jordy Caicedo a los 10 minutos del primer tiempo. Un gran achique para tapar otro remate de Caicedo a los 8 minutos del segundo tiempo. Y una salvada fenomenal con los dedos de su mano izquierda para evitar el empate en el décimo minuto de adición previo al pitazo final. Santiago Beltrán volvió a tener un partido consistente, sólido. Sus tres atajadas demostraron el gran momento de forma que atraviesa con tan solo diez partidos en primera división. Las lesiones de Franco Armani y Ezequiel Centurión y la partida de Jeremías Ledesma lo pusieron en un lugar de privilegio inesperado: de cuarto a primer arquero. Y el joven de 21 años está aprovechando su oportunidad con una solvencia admirable que abre la pregunta: ¿qué hará Eduardo Coudet cuando tenga al capitán de regreso?

Beltrán suma cinco vallas invictas en su incipiente currículum que ya tiene diez partidos oficiales. Sufrió ocho goles en los otros cinco juegos: cuatro le hizo Tigre (1-4), mientras que recibió uno de Argentinos (0-1) y otros tres entre Banfield (3-1), Independiente Rivadavia (1-1) y Huracán (2-1). Además, también mantuvo su arco cerrado en los amistosos frente a Millonarios (1-0) y Peñarol (0-0) y solo cedió el arco en los 45 minutos del primer tiempo de la caída con Vélez en el problemático regreso de Armani. Pero, por fuera de las estadísticas, el impacto que tan bien recibió el hincha de River está en su personalidad.

Futbol Torneo Apertura Fecha 8 Beltrán Independiente Rivadavia vs River Plate. Fecha: 02/03/2026 Descripción: Fecha 8 Torneo Apertura Liga Profesional.

Luego de haber ido solamente cuatro veces al banco en primera y de sumar 21 vallas invictas en sus 39 presentaciones en división reserva, el arquero de 21 años y 1,91 metros de altura se encontró este año con la enorme responsabilidad de ponerse el buzo de River y sus actuaciones fueron más que positivas. Con reflejos, velocidad, buena salida y concentración para ordenar dentro del área, antes de la visita a Parque Patricios ya había mostrado buenas respuestas con atajadas importantes ante Rosario Central, Vélez e Independiente Rivadavia.

En total, suma 23 atajadas en los primeros diez partidos del año, con 15 hechas luego de un remate rival que le impactaron dentro del área y siete de fuera de la misma. En tanto, de los ocho goles en contra, seis fueron en el área y dos lejanos. Un promedio de 74% de atajadas.

Santiago Beltrán y una reacción a tiempo ante Huracán: con firmeza y seguridad en el arco de River hizo olvidar la ausencia de Armani Prensa River

“Armani para mí es un ídolo, me acompaña día a día en cada entrenamiento, me dijo que estuviera tranquilo, que lo disfrutara, que pocos son los que tienen la oportunidad de atajar en este arco tan jóvenes, entonces me dijo que lo pudiera disfrutar y que estuviese tranquilo”, contó Beltrán durante la pretemporada, y en las últimas semanas agregó: “Es un gran referente y un gran compañero. Me acompaña día a día. Está pasando una situación difícil, e igualmente apoya y tira para el grupo y para mí”.

Con mucha suficiencia para su corta edad, lo curioso es que no tuvo el proceso habitual de formación en categorías menores. Es más, llegó a River con casi 18 años en marzo de 2022 cuando solo jugaba torneos amateurs con sus amigos. A través de la recomendación del entrenador de arqueros Alberto “Tato” Montes, tuvo una prueba de dos semanas y quedó en quinta división.

Y su crecimiento fue meteórico. Debutó en reserva en 2023 y se consolidó en 2024, con sus primeras prácticas con el plantel profesional y su primer amistoso en el equipo que conducía Martín Demichelis. Pero tuvo en septiembre una rotura de ligamento cruzado anterior de rodilla izquierda que lo frenó. Regresó para el segundo semestre de 2025, asumió la capitanía y en 2026 llegó su debut.

Las tres atajadas de Beltrán ante Independiente Rivadavia

Tanto Marcelo Gallardo, técnico con el que se presentó oficialmente en primera, como Marcelo Escudero, su DT de Reserva, se deshicieron en elogios estos meses. “No es fácil debutar en el arco de River con poca edad y tomarlo con una naturalidad sorprendente. Es un chico con mucha calma, personalidad y profesionalismo”, dijo el Muñeco, mientras que el Pichi comentó: “Su caso es algo raro, no pasa habitualmente. Es un chico muy inteligente que está muy preparado, en uno o dos años hizo lo que muchos chicos hacen en más tiempo”. No faltará mucho para las primeras palabras de Coudet, quien para el debut ya recuperó a Ezequiel Centurión luego de un desgarro en el pectíneo izquierdo, pero que deberá empezar a pensar qué decisión tomar cuando regrese el multicampeón y capitán Armani.

Es que el histórico arquero millonario está atravesando su ausencia más larga en su novena temporada en el club. Nunca había soltado el puesto por más de cuatro encuentros consecutivos desde que llegó en 2018: solo tuvo tres lesiones -dos musculares y una de rodilla- por fuera del contagio de Covid. Por eso el inicio de 2026 le presenta una problemática poco habitual para su físico. A finales del año pasado comenzó con inflamaciones en el tendón del pie derecho, pero que no le impedían ni entrenar ni jugar. En el primer día de pretemporada en enero en San Martín de Los Andes sufrió un desgarro en el gemelo derecho, en una recuperación que se extendió porque le reavivó la tendinitis aquileana. Logró el alta médica y tuvo una semana completa de entrenamientos sin dolor antes del duelo con Vélez del 22 de febrero, pero sintió molestias en Liniers y tuvo que salir en el entretiempo tras recibir el gol de Manuel Lanzini.

Santiago Beltrán durante la pretemporada con River en San Martín de los Andes

A partir de ahí, el campeón del mundo de 39 años mantuvo una conversación con el cuerpo médico del plantel antes de la asunción de Coudet y a comienzos de mes viajó a Rosario para realizarse un tratamiento con infiltración de células madres con el objetivo de reducir la inflamación.

Además, durante este parate que le demandará unas cuatro semanas, busca también mejorar la musculatura del gemelo, por eso estos días realiza habitualmente tareas de gimnasio y kinesiología, por ahora sin actividad en el campo. Su regreso está previsto para abril, justo en el inicio de la Copa Sudamericana, pautado para el martes 7/4. Un mes clave que además incluirá los clásicos contra Racing y Boca y la definición de la clasificación a playoffs.

Santiago Beltrán, en la previa del partido de River ante Independiente Rivadavia, por la 8° fecha del Apertura: ahí también tuvo atajadas importantes Marcelo Aguilar

Todo quedará en manos de Chacho, quien en el mediano plazo tendrá que definir entre sostener a Beltrán o devolverle el arco a Armani. Para eso, también tendrá los partidos contra Sarmiento -este domingo en el Monumental- y Estudiantes de Río Cuarto -domingo 22 como visitante- previo al receso por la fecha FIFA. Una de las primeras decisiones fuertes que afrontará el nuevo DT. Mientras tanto, Santiago Beltrán les ofrece una “sensación de seguridad” a sus compañeros. Transita el camino con calma y sin saltearse etapas.