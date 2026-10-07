Scaloni, el jugador que compartió el estreno de Messi en la Mayor y el técnico que se emocionó en la última función

Todos los directores técnicos se esmeraron parea arroparlo. Todos los entrenadores se esforzaron para rodearlo para que brille. Todos los seleccionadores lo impusieron como la bandera futbolística de la Argentina, pero solo con uno conquistó el mundo. Lionel Scaloni fue el hombre que consiguió que Lionel Messi rompa la pared y levante los trofeos más importantes: la Copa del Mundo, en Qatar 2022; las Copa América 2021, en Brasil, y 2024, en los Estados Unidos; la Finalissima 2022, en Wembley. El capitán eterno con la camiseta de la selección, además, celebró la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y el Mundial Sub 20, en 2005, en Países Bajos. Leo fue el emblema de los últimos ocho años de la Argentina, esos en los que Scaloni construyó la etapa más ganadora de la historia de la Asociación del Fútbol Argentino. Un DT que asumió para cumplir un compromiso, pero que se quedó y bajo su órbita impuso un registro, un estilo... siempre con Messi como estandarte.

Lionel Scaloni nunca imaginó que podría dirigir a Lionel Messi, peor juntos lograron cuatro títulos para la Argentina: un Mundial, dos Copa América y la Finalissima Manuel Cortina - LA NACION

La relación entre el capitán y el seleccionador tiene un episodio singular: el estreno de Messi en la Selección Mayor. Ese debut fue efímero, con solo 45 segundos en la cancha -tras reemplazar a Claudio Piojo López, a los 18 minutos del segundo tiempo-, por una tarjeta roja por un manotazo en el rostro del lateral húngaro Vilmos Vanczak; el árbitro alemán Markus Merk no titubeó en decretar la expulsión y uno de los jugadores que inició el reclamo por la sanción fue Scaloni, junto a Juan Pablo Sorín. Compañeros, el Gringo tuvo en la eliminación de la Copa del Mundo de Alemania 2006 –la primera de las seis que disputó Messi- su último juego en la selección. Se reencontraron 12 años más tarde, aunque el N°10 se puso a disposición del entrenador recién en 2019.

“No habrá nada igual”

Messi no jugó el primer partido del ciclo Scaloni, el 7 de septiembre de 2018, en Los Ángeles, en el que la selección goleó 3 a 0 a Guatemala. En los seis juegos iniciales que le dieron rodaje al entrenador tras el Mundial de Rusia 2018, Leo estuvo ausente después de que el cuerpo técnico acordara un descanso, tras las frustraciones acumuladas en la Copa del Mundo de Rusia. Una experiencia que provocó una refundación, con la salida de Jorge Sampaoli y la elección, provisoria por entonces, de Scaloni, que era parte del cuerpo técnico del entrenador cesanteado.

Lionel Messi (18), observa a Lionel Scaloni que discute con Markus Merk, el árbitro alemán que expulsó a Leo en su primera jugada del partido con Hungría, en Budapest

Y la primera aventura fue con traspié, porque en Madrid la Argentina perdió 3 a 1 con Venezuela. Aquel 22 de marzo de 2019, ocho de los 11 jugadores que alineó Scaloni fueron campeones del mundo en 2022. El seleccionador, sin darse cuenta, en la jornada en la que Messi volvía a vestirse con la camiseta de la Argentina tenía un tercio del plantel que festejó en Qatar. El martes 6 de octubre, fue la tarde-noche en la que el N°10 y el pujatense compartieron por última vez el vestuario de la selección.

“No va a haber ninguno igual. Un día muy emotivo y a su vez triste, porque no va a jugar más por esta camiseta. Agradecimiento eterno por todo los que nos ha dado, por defender esta camiseta como el que más. Para mí fue un sueño dirigirlo, es una realidad. Se lo dije adelante de todos con las pocas energías que tenía. Un sueño que pude hacer realidad, porque en ningún momento de mi vida pensé que podía ser entrenador de él: el mejor futbolista de la historia. Merecido todo, el mejor en 20 años de carrera. Agradecemos infinitamente que nos dio la posibilidad de estar con él y por eso las lágrimas. No verlo más va a ser triste, pero nos deja un legado increíble. Seguiremos, porque siempre hay que seguir: la selección seguirá, pero es un jugador irrepetible”, las sensaciones que expuso Scaloni, después de una jornada que resultó una oda a Messi y que tuvo como corolario la victoria 3 a 0 sobre Benín, aunque el partido y el marcador era una anécdota: todo giró alrededor del capitán.

Lionel Scaloni y Lionel Messi se funden en un abrazo tras la victoria de la Argentina sobre Inglaterra en el Mundial 2026 Masashi Hara - Getty Images North America

Scaloni aplaudió cuando dieron a conocer la formación, pero las emociones lo invadieron y aunque hizo un esfuerzo para no quebrarse, algunas lágrimas rodaron por su rostro durante la entonación del himno. No las reprimió, como casi nunca, por esa razón después del partido con Egipto, por los octavos de final del Mundial 2026, admitió que en el corazón del plantel lo apodaron “La Llorona”. “Toca continuar sin él, va a ser duro. Lo que se ha vivido no fue normal y los momentos duros pueden venir, pero en estamos capacitados para afrontarlo con la gente nueva. La sensación de tener de tu lado al mejor es algo imposible de comprender. Tenerlo de tu lado es inigualable. Podemos armar un gran equipo, pero esa aura no se la vi a nadie en mi vida. Lo que él genera no se lo vi a nadie. Él no estará más, pero haberlo disfrutado fue increíble. Tocará seguir sin él, me quedo con el Mundial que hizo a los 39 años”, comentó en la rueda de prensa el seleccionador.

🗣️ Scaloni: "¿CÓMO ES QUE SE DICE ESA PALABRA? ¿AURA ES? NO SE LA VI A NADIE EN MI VIDA. LO QUE MESSI GENERA NO SE LO HE VISTO A NADIE" 😅 pic.twitter.com/LdIdx5STYB — TyC Sports (@TyCSports) October 7, 2026

No había espacio para el análisis del juego, porque el partido era una excusa para que los hinchas retribuyan con cariño lo que ofreció Messi como futbolista para la selección. “Después del partido solo lo saludé, demasiado tuvo como para preguntarle algo. Todo fue muy emotivo y en el primer tiempo fue donde los compañeros mismos no sabían qué jugada elegir, estaban nerviosos, porque era una noche especial. No es fácil para el compañero que quiere que se vaya de la mejor manera. Para ellos también es inigualable y por eso el primer tiempo no estuvo bueno, porque todos queríamos que haga lo mejor”, fue la pequeña evaluación de Scaloni, que en la ceremonia final habló con Antonella Rocuzzo, la esposa de Messi y Thiago, el mayor de los tres hijos.

Diseñar el futuro de la selección sin Messi será la nueva experiencia de Scaloni, que todavía no extendió el contrato, aunque las negociaciones están avanzadas para iniciar un tercer ciclo. “Tenemos chicos nuevos que nos dieron frescura y cosas que no teníamos, como jugar con gente por afuera. Una buena alternativa, y estamos contentos a pesar de que fueron tres partidos. Buscamos juntarnos, conceptos nuevos, verlos entrenar como se asocian nos da buenas perspectivas. La única manera de compensarlo es con un equipo, un gran equipo. Que todos aporten. No tendremos al que nos daba la genialidad, pero tenemos a muchos que deberán aportar para suplantar. No habrá nadie igual en el terreno de juego y estamos agradecidos por todo lo que nos deja. Si todo va bien, estaré sentado... “, apuntó Scaloni, el que estuvo en el debut de Messi en la Selección Mayor y también en la última función.