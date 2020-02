Scocco acumula 38 goles y está a tres de alcanzar a Alario (41) como máximo goleador del ciclo Gallardo Fuente: FotoBAIRES

La espera fue larga, pero terminó. Casi un año después, Ignacio Scocco volvió a celebrar un gol en el Monumental. Y lo hizo a lo grande: gambeta, caño, rival al piso y amague al arquero para definir con el arco en soledad, y sentenciar el 2-0 sobre Central Córdoba de Santiago del Estero. Una exquisita obra de arte con un festejo a lo Ariel Ortega, revoleando la camiseta y fundiéndose en un abrazo con sus compañeros. Pero mientras River vuelve a disfrutar de un delantero de una jerarquía intachable, su futuro todavía está envuelto en un manto de dudas: es un misterio qué decisión tomará y el tiempo empieza a apremiar, porque su contrato se vence en junio.

"No quiero hablar del tema. Ya lo hice en la pretemporada y no quiero que se haga recurrente. Charlé con Marcelo (Gallardo) y con Enzo (Francescoli). Quiero vivir este momento y seguir juntos por este objetivo. Todavía no tomé una decisión", reconoció Scocco en rueda de prensa tras la victoria.

"Me quiero tomar el tiempo y tener tranquilidad para decidir, es algo muy personal. En mayo cumplo 35 años y estoy en un momento de mi carrera en el que quiero estar cien por ciento seguro de lo que voy a hacer. No quiero que me invada el pensamiento, uno nunca sabe cuánto puede seguir jugando. Voy a disfrutar cada partido como si fuera el último".

¿Seguirá en River? ¿Regresará a su querido Newell's para afrontar los últimos pasos de su carrera? La incógnita está instalada en Núñez. Mientras tanto, el cuerpo técnico millonario desea seguir contando con él en sus filas, por lo que la dirigencia millonaria hace meses que busca cerrar la renovación del contrato, al menos por un año más.

Pero, hasta ahora, el atacante continúa con su postura de enfocarse a pleno en el presente y dejar la negociación para más adelante, a diferencia de otros tres referentes del plantel que ya acordaron su continuidad: Enzo Pérez y Javier Pinola renovaron su vínculo y Leonardo Ponzio tiene todo arreglado para hacerlo en los próximos días.

Con 38 goles en 84 partidos, Scocco está a tan solo tres festejos de Lucas Alario (41) para ser el máximo goleador del ciclo de Marcelo Gallardo. Aunque hoy la delantera titular está conformada por Rafael Borré y Matías Suárez, el delantero apuesta a seguir sumando minutos positivos para buscar su lugar. "Hay que aprovechar el tiempo que tenemos para mostrarnos, ya sea en los entrenamientos o en los partidos. El equipo está demostrando un gran nivel y sabe jugar a lo que le pide el partido. Uno está afuera, le toca esperar. El fútbol es así. Hay que apoyar y responder cuando se puede jugar. Tenemos un grupo importante, eso es clave para cumplir con los objetivos", agregó Nacho, quien hoy puede sonreír después de dejar atrás un pasado turbulento.

Un festejo esperado tras el calvario de las lesiones

Tras un 2019 con menos ritmo del esperado, ya que estuvo cinco meses (entre marzo y agosto) sin poder jugar mientras se recuperaba del calvario por las lesiones musculares en su gemelo derecho, Sccoco ya había mostrado síntomas de recuperación en la segunda mitad del año pasado: en sus 19 partidos jugados (cinco como titular) le marcó goles a Racing, Gimnasia, Almagro, Arsenal (2), Newell's y Central Córdoba (en la final de la Copa Argentina) para empezar a recuperar el terreno y la confianza perdida.

Finalmente, ayer se sacó de encima una racha negativa ante el público millonario: no convertía en Núñez desde el 17 de marzo del año pasado en la victoria 3-0 sobre Independiente, el último partido que jugó antes del parate de cinco meses para dejar atrás de manera definitiva de sus lesiones. Aquel tiempo de recuperación también incluyó un viaje a España que terminó siendo fundamental.

En tierras europeas, visitó al doctor Carles Pedret, un prestigioso médico español que se especializa en el tratamiento y seguimiento evolutivo de lesiones musculares y tendinosas, y al nutricionista Héctor Uso Vicent, quien trabaja en Villarreal. Con estudios fisiológicos, metabólicos y antropométricos, se detectó que Nacho tenía un ph ácido con hormonas alteradas y eso alteraba su regeneración muscular.

Así, el atacante comenzó un cambio en su alimentación: eliminó todas las comidas que le producían problemas tanto en reposo como en actividad (pastas o alimentos con gluten y lactosa, entre otras) y le acomodaron las cantidades de hidratos de carbono, proteínas y grasas según su entrenamiento. Las dos últimas pretemporadas fueron esenciales para recuperar potencia física a través de un continuo seguimiento especial del cuerpo médico.

Hoy sus números vuelven a crecer. Desde aquel 3 de noviembre de 2018 en el que se lesionó por primera vez frente a Estudiantes hasta el duelo con Independiente de marzo de 2019, solo había podido jugar 235 minutos en seis partidos con dos goles de penal (al Rojo y a Newell's en el 4-2). Ahora, tras un positivo segundo semestre del año pasado, Scocco volvió a ser esa carta esencial que se había perdido. Y desde el banco sigue marcando huella con golazos, mientras su futuro es una incógnita que mantiene en vilo a todo el mundo River.