El uno por uno del triunfo de Vélez ante River, por el Torneo Apertura 2026

Con Claudio Baeza como figura principal, Vélez Sarsfield derrotó a River Plate 1 a 0 en el encuentro correspondiente a la sexta fecha del Torneo Apertura 2026 que se desarrolló este domingo en el estadio José Amalfitani del barrio porteño de Liniers con arbitraje de Darío Herrera y sigue liderando el Grupo A con 14 puntos.

El volante fue el mejor del equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto y fue calificado por LA NACION con un 8, un punto por encima del autor del gol, Manuel Lanzini, y el arquero Álvaro Montero, quien fue infranqueable cuando el Millonario buscó el empate y respondió siempre con creces.

Casi todos los futbolistas del local estuvieron por encima del nivel de los del perdedor, donde los mejores calificados con un 5 fueron Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Aníbal Moreno y Facundo Colidio. El resto no superó el 4, entre ellos el arquero Franco Armani quien atajó por primera vez y fue reemplazado en el entretiempo por Santiago Beltrán porque habría sentido una molestia en el mismo lugar donde tuvo la lesión que le impidió comenzar el año.

El uno por uno de Vélez 1-0 River

Vélez

Álvaro Montero - 7

Joaquín García - 6

Lisandro Magallán - 5

Emanuel Mammana - 6

Elías Gómez - 6

Claudio Baeza - 8

Lucas Robertone - 5

Tobías Andrada - 6

Manuel Lanzini - 7

Matías Pellegrini - 6

Florián Monzón - 4

River

Franco Armani - 4

Gonzalo Montiel - 5

Lucas Martínez Quarta - 5

Paulo Díaz - 5

Matías Viña - 4

Fausto Vera - 4

Aníbal Moreno - 5

Tomás Galván - 4

Juan Fernando Quintero - 4

Facundo Colidio - 5

Sebastián Driussi - 4

El tanto de Lanzini fue apenas iniciado el cotejo, a los cinco minutos. El propio mediocampista recuperó la pelota en la mitad de la cancha, armó una pared con Matías Pellegrini y, juntos, quebraron la línea de volantes del rival. El ex-Estudiantes de La Plata condujo en diagonal desde la izquierda hacia el centro y antes de entrar al área abrió el balón para ‘Manu’. Este engancho hacia adentro y sacó un remate raso al primer palo que pegó justamente en el poste y entró a pesar de la estirada de Armani.

Vélez, además de liderar su zona, es uno de los cinco invictos que tiene el certamen junto a Estudiantes de La Plata, Tigre, Defensa y Justicia y Belgrano de Córdoba. En la próxima fecha, el miércoles 25 de febrero, recibirá a Deportivo Riestra.

El Millonario, en contrapartida, sufrió la tercera derrota seguida en el Torneo Apertura y, teniendo en cuenta también el Clausura 2025, lleva apenas dos victorias, tres empates y 10 caídas en sus últimos 15 duelos. En el actual campeonato quedó décimo en la zona B con siete unidades. Su próximo rival será Banfield el jueves 26 de febrero en el estadio Monumental.