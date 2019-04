Crédito: @CARPoficial

El número impacta y sorprende: Ignacio Scocco pudo jugar solo 298 minutos en los últimos seis meses. Menos de cuatro partidos completos en un período tan prolongado de tiempo suena a ínfimo para un delantero de su categoría. El desgarro en el gemelo derecho que lo tiene a maltraer desde noviembre del año pasado sigue siendo una pesadilla para el futbolista de River, que hará un viaje para cambiar el rumbo de su inactivo presente: se trasladará hasta Barcelona para hacerse estudios y una interconsulta con el doctor Carles Pedret, un prestigioso médico español.

Confirmada por el técnico Marcelo Gallardo en la rueda de prensa posterior al empate 1-1 de ayer con Aldosivi en el debut de la Copa de la Superliga, la decisión fue tomada entre el jugador, el cuerpo técnico y la dirigencia. Así, se estima que Scocco partiría mañana a España junto con Pedro Hansing , médico del plantel, y su representante Fabián Soldini.

En los últimos 6 meses, Scocco suma 298 minutos en seis partidos (50 minutos promedio por juego). Fue titular ante Estudiantes (0-1), Atlético Tucumán (1-0) e Independiente (3-0). Ingresó frente a Al Ain (2-2), Newell's (4-2) y Palestino (0-0).

Ante la seguidilla de lesiones en el gemelo derecho, el futbolista de 33 años buscará respuestas con Pedret, licenciado en Medicina y Cirugía de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona y Especialista en Medicina de la Educación Física y el Deporte de la Universidad Barcelona. Con un amplio currículum y una vasta carrera como docente, se especializa en el tratamiento y seguimiento evolutivo de lesiones musculares y tendinosas.

El doctor español trabaja además como asesor externo de múltiples equipos profesionales de la Premier League, Serie A de Italia, Liga de España, Superliga de China, Pro League de Bélgica y Bundesliga de Alemania, y también es colaborador externo de la Real Federación Española de Tenis y asesor de equipos españoles de básquetbol.

Su último festejo ante Independiente en marzo, el segundo de los dos goles (de penal) que hizo en 2019 Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro Alfieri

"Propusimos una interconsulta para la tranquilidad de él. Tiene mucha bronca por los partidos que se perdió, pero jamás pensó en dejar de jugar. En España se tratará con un médico especialista en lesiones musculares", declaró su representante Soldini en TyC Sports, y confirmó, además, que Scocco no piensa en irse del club de Núñez: "Nacho tiene un año más de contrato con River, está feliz aquí y piensa cumplir el contrato".

Su consulta tendrá dos objetivos centrales. En primer lugar, recuperarse de manera definitiva para poder volver a entrenarse con normalidad y así poder ser tenido en cuenta por Gallardo, quien lo valora y lo espera con ansias. Y en segundo lugar, poder soñar con una renovación: su contrato finaliza en junio de 2020 y la dirigencia planea un futuro nuevo vínculo si el delantero logra estar en condiciones y recuperar su regularidad.

La última vez que Scocco completó los 90 minutos fue el 13 de agosto de 2018 en el empate 0-0 con Huracán en la primera fecha de la reciente Superliga.

La historia del desgarro interminable

Todo comenzó el 3 de noviembre de 2018 cuando Scocco debió ser reemplazado a los 20 minutos en el duelo frente a Estudiantes en Quilmes por la Superliga: sintió una "contractura en el gemelo derecho" que se estiró más de lo que se creía: 18 días. Así, sin poder entrenarse con normalidad por casi tres semanas, se perdió la primera final con Boca de la Copa Libertadores y luego se exigió en la previa de la segunda para llegar en condiciones. Pero todo se complicó: el 21 de noviembre, a tres días de la fallida definición en el Monumental, sufrió una nueva lesión muscular en el gemelo derecho que lo dejó al margen.

Nacho ni siquiera se pudo recuperar para el duelo en Madrid del 9 de diciembre en el que River conquistó la Libertadores, por lo que recién regresó el 18 de diciembre en Emiratos Árabes Unidos: jugó los 30 minutos del suplementario en la semifinal con Al Ain. Y esos fueron sus últimos minutos hasta marzo del presente año, ya que el 13 de enero, en plena pretemporada, volvió a tener una molestia muscular en el gemelo derecho que lo marginó de los primeros partidos y luego se potenció el 26 de febrero al padecer una entesitis en el aductor derecho.

Así, tras solo poder sumar 50 minutos en cuatro meses, en febrero fue al banco ante Banfield y San Martín de Tucumán, pero no ingresó y recién volvió a jugar oficialmente el 2 de marzo en el 4-2 a Newell's por Superliga: entró a los 17 minutos del segundo tiempo en lugar de Lucas Pratto y marcó un gol de penal (no convertía desde el 2 de octubre ante Independiente, en el 3-1 de los cuartos de final de la Libertadores). Luego, no entró con Alianza Lima, fue titular ante Atlético Tucumán, ingresó con Palestino y volvió a jugar desde el inicio frente a Independiente, al que le marcó, otra vez de penal, en la goleada 3-0 del 17 de marzo.

Pero lo que parecía ser un regreso con gol y buen rendimiento, terminó en una nueva decepción: el 21 de marzo volvió a encender las alarmas en un entrenamiento al sufrir una molestia muscular en su gemelo derecho -la misma zona que lo viene afectando desde noviembre pasado- y tener que abandonar la práctica. Todo sucedió en medio de un fútbol reducido con dos equipos de ocho jugadores. Scocco fue a presionar una salida de Javier Pinola desde el fondo, intentó trabar para recuperar la pelota y automáticamente sintió dolor y se frenó. Ante la situación, y por precaución, el cuerpo técnico decidió que no continúe jugando.

Finalmente, se confirmó un nuevo desgarro en el gemelo derecho pero se creía que en un plazo de tres semanas, el delantero ya iba a estar disponible para volver a jugar. Nada de eso ocurrió y el problema se potenció en los últimos días. Del hipotético alta médica que podía recibir esta semana, todo terminó en nuevas molestias y una decisión para intentar cambiar el rumbo de su presente cabizbajo: buscar soluciones en Barcelona con el especialista Pedret para iniciar en junio un tratamiento que le permita volver en condiciones durante el próximo semestre.