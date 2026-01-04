Vendió panchos en Rosario, Maradona lo hizo debutar en la selección y hoy busca una nueva oportunidad como entrenador

Sebastián Domínguez ganó títulos con Vélez y Newell’s. Triunfó en Brasil con la camiseta del Corinthians. Debutó en la selección argentina con la bendición de Diego Maradona. Se retiró del fútbol, saltó al mundo de la televisión como panelista y comentarista. Volvió al ruedo como ayudante de campo de Hernán Crespo en el fútbol qatarí. Del otro lado de la línea de cal buscó la forma de llegarle al jugador. Se independizó y tuvo experiencias como DT en Tigre y Vélez, con resultados diversos: en el Matador consolidó un camino de resultados positivos hasta que pateó el tablero, se dejó llevar por una corazonada y volvió al Fortín, el club de sus amores, donde apenas ganó un partido de ocho y, tras dos meses, abandonó el cargo.

Desde marzo de 2025 el exjugador no recibió el llamado de ningún club para retomar sus funciones como director técnico. Esta circunstancia lo llevó a rebobinar, a conectarse con sus orígenes. Mediante una publicación en su cuenta de Instagram, Domínguez recordó sus vivencias en Rosario, la ciudad a la que se mudó a los cuatro años -nació en Buenos Aires- por las obligaciones laborales de sus padres, que eran empleados del Banco de Santa Fe.

Sebastián Domínguez se radicó en Rosario a los cuatro años y, más tarde, debutaría en la Primera División de Newell's El Gráfico

“Arranqué haciendo panchos en Pancho López allá por el 1996. Ahí cobré mis primeros mangos, hasta que la competencia compró la fundidora de queso y nos liquidó”, destacó. La descripción de aquel puesto callejero, ubicado al lado del antiguo boliche Contrabando, fue el puntapié inicial para recordar a aquel joven que generó sus primeros ingresos económicos, mientras se formaba como jugador en las divisiones inferiores de Newell’s.

El racconto de sensaciones siguió con su debut en Primera División con la camiseta de la Lepra. Esta circunstancia, según su testimonio, le abrió la puerta a un montón de situaciones que solamente existían en su mente. “Llegó rápido el fútbol con la Reserva y Primera. Hice una carrera que jamás imaginé y que me acercó a ídolos que pensé que sólo iba a ver por la televisión”, se sinceró.

Domínguez formó parte del Newell's campeón en 2004

Entre los técnicos que marcaron su carrera se encuentran Diego Maradona, quien lo llamó e hizo debutar en la selección argentina contra Brasil, en un partido de Eliminatorias que se disputó en cancha de Rosario Central en el año 2009, Alejandro Sabella y Diego Simeone, que lo tuvo entre sus filas en el plantel de Estudiantes de La Plata.

Sebastián Domínguez fue capitán en la selección argentina

Las enseñanzas de los entrenadores que lo marcaron e hicieron capitán y referente de los equipos lo llevaron a tomar la decisión de ser DT una vez que finalizara su carrera como jugador. En el ínterin de armar un equipo de trabajo y comenzar como ayudante de Hernán Crespo, Domínguez volcó sus conocimientos en la televisión como panelista de ciclos televisivos emitidos por ESPN. Con una mirada crítica, el exdefensor quedó en la mira por algunas críticas sobre cómo se manejaba la comunicación de la selección argentina en medio del estrellato con Lionel Scaloni como entrenador.

“La carrera por hacer memes cuando la Selección no ganaba es la misma hoy por ser el más argentino de los argentinos. Eso está mal. El resultado es muy importante, pero no es lo único", recalcó, en el año 2021, tras la obtención de la Copa América en Brasil. Eso le valió una gran cantidad de críticas que lo dejaron en el ojo de la tormenta y lo fueron alejando de la exposición pública en la televisión.

Gol de Sebastián Domínguez con la camiseta de Vélez

En la reciente publicación en Instagram, Domínguez rememoró aquel día que extrañó el “olor a pasto húmedo” y reencausó su vida como orientador táctico. Su frustrado paso por Vélez, donde apenas ganó un encuentro por Copa Argentina contra Midland, llevó a los hinchas, que alguna vez lo ovacionaron por sus títulos en el club, a abuchearlo por los malos resultados.

“Se termina el año más difícil a nivel personal desde aquellos Panchos improvisados. Ha sido un 2025 de enseñanza y de mirar para adentro, de masticar bronca, orgullo y ego. Existe algo que nos guía y nos muestra un camino. Es trabajo de cada uno interpretarlo y asimilarlo. No hay revanchas, si segundas oportunidades. Buen 2026 para todos. Y a construir los sueños sin pedir permiso”, reflexionó.

Sebastián Domínguez y su pareja María Salmón

En pareja con la modelo María Salmón, Domínguez tiene dos hijos llamados Emilia y Manuel, fruto del matrimonio con su exesposa Victoria Constantini.

Domínguez con su hijo Manuel

Como parte del proceso, el exjugador incluyó a sus dos retoños en la publicación para darle un marco más emotivo e íntimo a este momento que lo tiene alejado del fútbol, pero con la posibilidad latente de retornar a un deporte que lo formó como futbolista, pero especialmente como persona.