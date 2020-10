Paredes, el volante central de la selección, uno de los que hará su presentación en las Eliminatorias. Crédito: Prensa AFA

Después de que durante los últimos dos años la palabra "renovación" retumbara una y otra vez en el mundo de la selección argentina, el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022 vuelve a dejar en claro que el nuevo camino con Lionel Scaloni como entrenador busca producir un efecto absoluto de transformación y rejuvenecimiento. Y el fuerte recambio de apellidos está marcado en una estadística abrumadora: solo entre Lionel Messi y Nicolás Otamendi triplican la experiencia del resto de los 26 que trabajan en el predio de Ezeiza para encarar esta doble jornada inicial.

De los 28 futbolistas que eligió Scaloni en la nómina que se presentó el domingo pasado, 19 nunca participaron ni siquiera de un partido del campeonato clasificatorio para el Mundial y tan solo dos superan la línea de los 10 partidos: Messi jugará su quinta edición y acumula 42 presencias, mientras que Otamendi alcanza las 20 y afrontará su cuarta participación.

Luego, entre los siete jugadores restantes que tienen experiencia en las Eliminatorias, solo se suman 21 encuentros disputados: Paulo Dybala completa el podio de los tres más fogueados con ocho presentaciones, y detrás suyo aparecen Marcos Acuña (6), Eduardo Salvio (2), Lucas Alario (2), Leandro Paredes (1), Joaquín Correa (1) y Alejandro Gómez (1). De esta manera, con un total de 83 encuentros entre los 28 elegidos, el promedio de partidos jugados bordea los tres encuentros por jugador.

Pero no todo queda ahí. Los siete que quedaron afuera por lesiones o contingencias de la lista preliminar del DT del fútbol del exterior tampoco tuvieron presencias en Eliminatorias. Y hay una marcada particularidad en la lista: de los 83 partidos totales, 81 se reparten entre los defensores (26) y los delanteros (55), mientras que los mediocampistas (2) y los arqueros (0) casi no tienen trajín.

Por otro lado, la mitad del plantel (14 de los 28) no supera la barrera de los cinco partidos disputados con la mayor: Giovanni Simeone (5), Nicolás Domínguez (5), Esteban Andrada (4), Gonzalo Montiel (4), Lucas Martínez Quarta (4), Exequiel Palacios (4), Joaquín Correa (4), Alejandro Gómez (4), Lucas Ocampos (3), Alexis Mac Allister (2) y Juan Musso (1) integran la lista, además de Emiliano Martínez, Nehuén Pérez y Facundo Medina, quienes no debutaron. De ellos, únicamente Papu Gómez y Correa jugaron en partidos oficiales, mientras que los 12 restantes todavía no tuvieron su debut por los puntos.

Messi y Otamendi acumulan 62 partidos en Eliminatorias, mientras que hay 7 que suman 21 y otros 19 que no debutaron Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Marelli

La lista completa

Arqueros

Emiliano Martínez (Aston Villa): no jugó en Eliminatorias y no debutó; 3 amistosos de suplente, sin minutos.

3 amistosos de suplente, sin minutos. Juan Musso (Udinese): no jugó en Eliminatorias; fue suplente en 6 amistosos con 23 minutos jugados en uno de ellos, más otros 6 partidos de la Copa América 2019 como suplente.

fue suplente en 6 amistosos con 23 minutos jugados en uno de ellos, más otros 6 partidos de la Copa América 2019 como suplente. Esteban Andrada (Boca): no jugó en Eliminatorias; 4 amistosos como titular (337 minutos)

4 amistosos como titular (337 minutos) Franco Armani (River): no jugó en Eliminatorias; 11 partidos como titular (990 minutos); 2 en el Mundial de Rusia 2018, 3 en amistosos y 6 en la Copa América 2019.

11 partidos como titular (990 minutos); 2 en el Mundial de Rusia 2018, 3 en amistosos y 6 en la Copa América 2019. Jeremías Ledesma (Cádiz): tendrá su primera convocatoria por la lesión de Musso.

Defensores

Juan Foyth (Villarreal): no jugó en Eliminatorias; 4 encuentros de titular en la Copa América 2019 y 6 amistosos entre 2018 y 2019.

4 encuentros de titular en la Copa América 2019 y 6 amistosos entre 2018 y 2019. Nicolás Otamendi (Manchester City): 20 partidos de tres Eliminatorias y un gol; suma otros 50 (49 de titular) entre Mundiales (2010 y 2018), Copas Américas (2015, 2016 y 2019) y amistosos desde 2009.

suma otros 50 (49 de titular) entre Mundiales (2010 y 2018), Copas Américas (2015, 2016 y 2019) y amistosos desde 2009. Nehuen Pérez (Granada): no jugó en Eliminatorias y no debutó, solo fue al banco en un amistoso en 2019.

solo fue al banco en un amistoso en 2019. Nicolás Tagliafico (Ajax): no jugó en Eliminatorias; 25 partidos (23 titular) entre el Mundial 2018, la Copa América 2019 y amistosos desde 2017.

25 partidos (23 titular) entre el Mundial 2018, la Copa América 2019 y amistosos desde 2017. Marcos Acuña (Sevilla): 6 partidos de las Eliminatorias de Rusia 2018 (3 de titular y 3 de suplente, sin goles); suma otros 21 juegos (12 titular) entre el Mundial 2018, la Copa América 2019 y amistosos desde 2017.

suma otros 21 juegos (12 titular) entre el Mundial 2018, la Copa América 2019 y amistosos desde 2017. Facundo Medina (Lens): no jugó Eliminatorias y no debutó; primera convocatoria.

primera convocatoria. Gonzalo Montiel (River): no jugó Eliminatorias; 4 amistosos como titular en 2019.

4 amistosos como titular en 2019. Lucas Martínez Quarta (River): no jugó Eliminatorias; 2 amistosos como titular en 2019.

Mediocampistas

Leandro Paredes (PSG): 1 partido de Eliminatorias (jugó 6 minutos ante Ecuador en 2017); acumula otros 23 juegos (20 titular) y tres goles entre el Mundial 2018, la Copa América 2019 y amistosos desde 2017.

acumula otros 23 juegos (20 titular) y tres goles entre el Mundial 2018, la Copa América 2019 y amistosos desde 2017. Guido Rodríguez (Real Betis): no jugó Eliminatorias; 9 encuentros (3 de titular) entre la Copa América 2019 y amistosos desde 2017.

9 encuentros (3 de titular) entre la Copa América 2019 y amistosos desde 2017. Giovani Lo Celso (Tottenham): no jugó Eliminatorias; 21 encuentros (17 de titular) y dos goles entre la Copa América 2019 y amistosos desde 2017.

21 encuentros (17 de titular) y dos goles entre la Copa América 2019 y amistosos desde 2017. Rodrigo de Paul (Udinese): no jugó Eliminatorias; 17 partidos (14 de titular) entre la Copa América 2019 y amistosos desde 2018.

17 partidos (14 de titular) entre la Copa América 2019 y amistosos desde 2018. Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen): no jugó Eliminatorias; 4 amistosos (3 de titular) entre 2018 y 2019.

4 amistosos (3 de titular) entre 2018 y 2019. Nicolás Domínguez (Bologna): no jugó Eliminatorias; 5 amistosos (todos desde el banco) en 2019.

5 amistosos (todos desde el banco) en 2019. Lucas Ocampos (Sevilla): no jugó Eliminatorias; 3 amistosos (2 de titular) y un gol en 2019.

3 amistosos (2 de titular) y un gol en 2019. Alexis Mac Allister (Brighton): no jugó Eliminatorias; 2 amistosos (1 de titular) en 2019.

2 amistosos (1 de titular) en 2019. Alejandro Gómez (Atalanta): 1 partido de Eliminatorias (titular frente a Perú en 2017); tiene además 3 amistosos (1 titular) y un gol en 2017.

Delanteros

Eduardo Salvio (Boca): 2 encuentros de dos Eliminatorias (jugó 10 minutos ante Chile en 2011 y 90 frente a Ecuador en 2017); acumula otros 11 juegos (7 de titular) entre Mundial 2018 y amistosos desde 2009.

acumula otros 11 juegos (7 de titular) entre Mundial 2018 y amistosos desde 2009. Lionel Messi (Barcelona): 42 partidos (40 de titular) de cuatro Eliminatorias con 21 goles; acumula otros 96 juegos con 49 tantos entre cuatro Mundiales, cinco Copas Américas y amistosos desde 2005.

acumula otros 96 juegos con 49 tantos entre cuatro Mundiales, cinco Copas Américas y amistosos desde 2005. Lautaro Martínez (Inter): no jugó Eliminatorias; 17 juegos (13 titular) y 9 goles entre la Copa América 2019 y amistosos desde 2018.

17 juegos (13 titular) y 9 goles entre la Copa América 2019 y amistosos desde 2018. Paulo Dybala (Juventus): 8 encuentros en las Eliminatorias (4 de titular, sin goles) de Rusia 2018; suma otros 21 juegos (11 de titular) con dos tantos entre el Mundial 2018, la Copa América 2019 y amistosos desde 207.

suma otros 21 juegos (11 de titular) con dos tantos entre el Mundial 2018, la Copa América 2019 y amistosos desde 207. Joaquín Correa (Lazio): 1 juego en las Eliminatorias de Rusia 2018 (ingresó dos minutos frente a Uruguay en 2017); tiene otros 3 encuentros (2 de titular) y un gol en amistosos desde 2017.

tiene otros 3 encuentros (2 de titular) y un gol en amistosos desde 2017. Lucas Alario (Bayer Leverkusen): 2 partidos en las Eliminatorias de Rusia 2018 (sumó 38 minutos frente a Uruguay y Venezuela en 2016); acumula otros 5 (1 de titular) con 3 goles en amistosos desde 2017.

acumula otros 5 (1 de titular) con 3 goles en amistosos desde 2017. Giovanni Simeone (Cagliari): no jugó Eliminatorias; 5 amistosos (1 de titular) y 1 gol en 2018.

Los que quedaron afuera

Agustín Marchesín (Porto): no jugó Eliminatorias, pero fue 6 veces al banco; tiene 8 partidos entre la Copa América 2019 y amistosos desde 2011.

pero fue 6 veces al banco; tiene 8 partidos entre la Copa América 2019 y amistosos desde 2011. Germán Pezzella (Fiorentina): no jugó Eliminatorias, pero fue 2 veces al banco; acumula 16 juegos (15 de titular) y dos goles entre la Copa América 2019 y amistosos desde 2017.

pero fue 2 veces al banco; acumula 16 juegos (15 de titular) y dos goles entre la Copa América 2019 y amistosos desde 2017. Renzo Saravia (Internacional de Brasil): no jugó Eliminatorias; suma 9 partidos (7 de titular) entre la Copa América 2019 y amistosos desde 2018.

suma 9 partidos (7 de titular) entre la Copa América 2019 y amistosos desde 2018. Walter Kannemann (Gremio): no jugó Eliminatorias; tiene 6 amistosos (3 de titular) desde 2018.

tiene 6 amistosos (3 de titular) desde 2018. Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella): no jugó Eliminatorias; 2 amistosos (ambos desde el banco) en 2019.

2 amistosos (ambos desde el banco) en 2019. Nicolás González (Stuttgart): no jugó Eliminatorias; 3 amistosos (1 de titular) en 2019.

3 amistosos (1 de titular) en 2019. Cristian Pavón (LA Galaxy): no jugó Eliminatorias; suma 11 partidos (3 de titular) entre el Mundial 2018 y amistosos desde 2017.

