Selección argentina: la estrategia de Lionel Scaloni para cuidar el estatus, sostener la exigencia y potenciar talentos de cara al futuro

Cada paso que da la selección argentina tiene un objetivo. Más allá de cuestiones comerciales y de compromisos que debe asumir como campeón del mundo, este tipo de giras presentan un buen escenario para proyectar. No se detiene la mirada del cuerpo técnico solamente en estos dos partidos, sino que el grupo de trabajo de Lionel Scaloni se enfoca también en la evolución de algunos futbolistas de cara al futuro y parece que tiene un punto fijo en su calendario: el día después de Copa América de 2024. Allí está depositada la planificación, por eso aparecen nombre como los de Walter Benítez, Leonardo Balerdi, Facundo Medina, Alejandro Garnacho, Facundo Buonanotte, Gio Simeone... Es verdad que ninguno de ellos figura en el equipo titular que enfrentará este jueves a Australia, a las 9, hora de la Argentina, pero sí están en la agenda para sumar minutos y, principalmente, que se empapen del universo selección.

Todos los jugadores convocados por Scaloni son parte de un proceso de recambio real. El propio entrenador reconoció en la última conferencia de prensa en China que tener 12 jugadores por debajo de los 25 años en esta convocatoria no persigue específicamente un recambio generacional pensado a corto plazo, sino que es algo más integral: “ Recambio generacional no, convocamos a los que creemos que están bien ahora y tenemos una base para seguir por mucho tiempo con estos jugadores. Los de más edad, si están bien, van a seguir viniendo. Son jugadores de nivel, marcan diferencia en sus clubes y consideramos que nos pueden aportar. Siempre pensando en el bien del equipo . Si vemos que hay jugadores de otro nivel y que pueden estar y modificar algo en nuestro funcionamiento, estamos dispuestos a llamarlos. La idea es seguir convocando a los mejores”, se explayó.

Lionel Scaloni ya puso en marcha la era Argentina post campeón mundial Afa

Si bien no está pensando en lo inmediato tener que acelerar procesos, el cuerpo técnico considera que es posible que Lionel Messi, Ángel Di Maria y Nicolás Otamendi puedan alejarse del equipo después de la Copa América. Hay una cuestión de años dedicados a la selección, ciclos cumplidos, nuevos objetivos... Dejar de ser parte siempre será determinación de ellos, nadie les pone plazos. Incluso, la continuidad o no del capitán está, pura y exclusivamente, en sus manos.

Las charlas de Roberto Ayala, Walter Samuel y Pablo Aimar con los más jóvenes apuntan a que todos puedan sumar “horas de vuelo” junto a los campeones del mundo. Por lo tanto, haber citado a Walter Benítez, el arquero de PSV Eindhoven, de 30 años, está dentro de esa ruta. Los colaboradores de Scaloni lo ven como segundo o tercer arquero. Como un posible reemplazo de Franco Armani (36 años). Pero la idea principal es que a futuro complete el bloque de arqueros junto a Dibu Martínez y a Gerónimo Rulli. La intención, en principio, es tenerlo cerca, evaluarlo y que no sea una competencia directa con ellos.

La vieja guardia, al frente de un entrenamiento de la selección en Pekín Afa

El caso de Leonardo Balerdi (24 años) es muy similar, ya que piensan que tiene todo el potencial para ser parte del grupo como recambio de Cristian Romero, no como un futbolista que ponga en riesgo real la posición de Cuti. Sí que con el paso del tiempo pueda ser el jugador que ocupe el lugar que tiene hoy Germán Pezzella (31 años). La inclusión de Facundo Medina, de Lens, se presenta similar, ya que su proyección sería para darle opciones a Scaloni cuando Otamendi determine no seguir más en la selección. Si bien el reemplazo natural es Lisandro Martínez, la alternativa de Medina aparece en las carpetas del grupo de trabajo argentino y estaría, de sostener su nivel, con más frecuencia en las convocatorias.

En esta convocatoria hay 12 jugadores de 25 años o menos: Cristian Romero (25), Nahuel Molina (25), Enzo Fernández (22), Exequiel Palacios (24), Alexis Mac Allister (24), Julián Álvarez (23), Thiago Almada (22), Facundo Medina (24), Leonardo Balerdi (24) Facundo Buonanotte (18), Alejandro Garnacho (18) y Nicolás González (25)

El caso de Garnacho es particular. Había una necesidad concreta de “blindarlo” para evitar que pueda España aparecer en escena para tentarlo y ofrecerle jugar para su selección. Aunque su talento, más allá de las cuestiones reglamentarias, empuja a tenerlo entre los campeones del mundo porque se lo piensa como un sustituto natural de Di María o, en su defecto, como un reemplazo del futbolista se termine quedando con el puesto del delantero rosarino. Es necesario que el delantero de 18 años nacido en Madrid juegue en tres partidos para quedar unido a la selección y ya no pueda optar por España.

Pekín vive una pequeña revolución: la selección argentina despierta admiración en cada movimiento que da en la ciudad Andy Wong - AP

“ El objetivo es competir, juntarse, hablar de si hay que cambiar algo o probar algunas cosas en estos partidos . El viaje no es cómodo. Hemos podido entrenar pero siempre con algún matiz, sabiendo que los chicos duermen a diferentes horarios y en cuanto a eso no es muy positivo entrenar y jugar tan lejos. Pero sí reunirse, hablar, sobre todo con los más jóvenes que no vienen seguido y hay que aprovecharlos. Hay dos partidos y la idea es que sumen minutos. Nuestra idea es que jueguen y se sientan cómodos con los compañeros. No tanto pensar en el resultado, sí en el funcionamiento y el conocerse, que tengan minutos en la selección ”, dijo Scaloni.

Dentro de esa idea aparece Gio Simeone, que está dentro de esta convocatoria porque no está Lautaro Martínez y el entrenador necesita una variante para Julián Álvarez, que está con una carga física importante y llegó con muy poco descanso luego de la consagración con Manchester City en la Champions League en Estambul y los festejos posteriores en Manchester. Y también Buonanotte (18 años), de Brighton, está dentro de ese plan de acercar jugadores jóvenes al equipo campeón del mundo. La idea es clara, la selección debe sostener su imagen y no puede quedarse en el logro en Qatar, sino cuidarlo. Por eso Scaloni sigue consolidando el grupo que edificó y se coronó campeón del mundo.