Selección Argentina: la formación para el amistoso contra Curazao, en Santiago del Estero

SANTIAGO DEL ESTERO.- Será una fiesta. Está planteado de esa manera, y todos lo entienden de esa forma: los hinchas, los jugadores y el entrenador, Lionel Scaloni. Este martes, desde las 20.30, en el encuentro frente a Curazao, el seleccionado argentino campeón del mundo dará la última función en la Argentina y cerrará más de ocho días de pura celebración y tributos. Pero en medio de esta euforia también se juegan otras cuestiones, porque tras la coronación en Qatar comenzó un nuevo ciclo y eso ya lo hizo saber el entrenador. Por eso, para este choque, no se espera el mismo equipo que contra Panamá y el DT podría darles rodaje a algunos futbolistas que saben que cada oportunidad de mostrarse les puede permitir volver a ser parte de la formación de base del conjunto nacional.

Scaloni explicó que no hay privilegios para nadie, que todos comienzan desde cero y que sólo Lionel Messi es “intocable” dentro de su estructura. Pero también sabe el DT que este encuentro aquí implica ofrecerles a los hinchas un guiño, porque además de querer ver en el campo de juego al capitán, vienen por Emiliano Martínez, por Nicolás Otamendi, Rodrigo De Paul y Ángel Di María. Entonces les dará el gusto, pero también realizaría una serie de cambios respecto al equipo que jugó el amistoso el jueves pasado en el Monumental, ya que allí dispuso la misma formación que jugó la final ante Francia, en el estadio Lusail.

Dibu Martínez volverá a ser titular en el arco argentino Aníbal Greco - LA NACIÓN

Si bien no probó un equipo para este partido con Curazao, es posible que ingresen desde el arranque Gonzalo Montiel, Marcos Acuña, Lisandro Martínez, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso y Lautaro Martínez. Necesita el entrenador mantener a todos activos y darles minutos a otros futbolistas que también formaron parte de la gesta de Qatar, y también volver a darle rodaje a Lo Celso, que se quedó afuera del equipo a último momento por el desprendimiento del bíceps femoral de la pierna derecha.

Por lo tanto, es posible que Scaloni determine que el equipo para el último amistoso en la Argentina sea con: Dibu Martínez; Montiel, Otamendi, Martínez o Cristian Romero y Acuña; De Paul, Paredes, Lo Celso o Alexis Mac Allister; Messi y Lautaro Martínez.

Lionel Scaloni quiere ver a otros jugadores en acción frente a Curazao Aníbal Greco - LA NACIÓN

Y no es un detalle que el técnico decida mover a diferentes futbolistas, porque no volverá a tenerlos a todos hasta junio próximo, la fecha FIFA programada y que podría tener como destino Bangladesh. Por lo tanto, Scaloni pretende dejar en claro que todos tendrán oportunidades, y que para eso deben estar preparados, porque ya dejó en claro que no importan los apellidos, sino la actualidad y el rendimiento de cada uno.