El festejo de Marcos Rojo, en Rusia, frente a Nigeria: fue uno de sus últimos encuentros en la selección

El mundo selección retoma la agenda con un par de listas sábanas. La AFA comunicó la citación de 53 futbolistas, entre el equipo principal que dirige Lionel Scaloni y la primera convocatoria de Fernando Batista para el Sub 23 que, a principios del próximo año, buscará la clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio. La selección mayor, tras el tercer puesto en la Copa América de Brasil, disputará dos amistosos en septiembre, el 5 ante Chile y el 10 frente a México, ambos en los Estados Unidos.

En la lista de Scaloni, que incluye 27 apellidos, conviene comenzar por las sorpresas. Marcos Rojo, uno de los históricos, de los integrantes de la mesa chica, vuelve a la selección. El zaguero de Manchester United, de 29 años y siempre con pocos minutos en el club inglés, retorna después del Mundial de Rusia 2018. Su último partido fue el del 30 de junio del año pasado, en la eliminación contra Francia. Otros futbolistas del exterior que recibieron el primer llamado en el ciclo Scaloni son Lucas Ocampos (Sevilla) y el juvenil Leonardo Balerdi (Borussia Dortmund, ex Boca). También Lanzini y Joaquín Correa, que aunque aún no sumaron minutos, ya fueron elegidos en alguna ocasión por Scaloni. Pero también hay debutantes del medio local. Cinco: Lucas Martínez Quarta (River), Nicolás Figal (Independiente), Nicolás Domínguez (Vélez), Alexis Mac Allister (Boca) y el delantero de San Lorenzo Adolfo Gaich. Por cierto, algunos casos, precisamente como el de Gaich, de 20 años, podrían haber aparecido en la lista del Sub 23. Pero Scaloni prefirió contarlos con la selección mayor.

Sin Lionel Messi, suspendido por tres meses hasta finales de octubre, ni los históricos Agüero y Di María, sí, de la delegación que participó en la Copa América, se mantienen Otamendi, Pezzella, Acuña, Tagliafico, De Paul, Paredes, Lo Celso, Roberto Pereyra, Lautaro Martínez, Dybala, Guido Rodríguez y Marchesín. También, los arqueros locales Armani y Andrada -se perdió la Copa América por una lesión-, además de Zaracho y Exequiel Palacios, que también hubiesen participado del torneo en Brasil ni no hubiesen sufrido un par de lesiones en la antesala. ¿Quiénes faltan de la Copa América, al margen de Messi, Agüero y Di María? El lesionado Foyth, más Funes Mori, Casco, Renzo Saravia, Guido Pizarro, Matías Suárez y el arquero Musso (entró a último momento por Andrada).

Pero además de los 27 apellidos para la mayor, la AFA comunicó la convocatoria de otros 26 futbolistas. Este grupo, a cargo de Fernando Batista, apuntará al Preolímpico que se realizará en Colombia, entre enero y febrero de 2020, y clasificará solo a los dos primeros para los Juegos de Tokio. Se destacan Ezequiel Barco (Atlanta United), Lisandro Martínez (ex Defensa y Justicia, ahora en Ajax), Santiago Ascacibar (Stuttgart), Matías Vargas (ex Vélez, hoy en Espanyol), Ezequiel Ponce (ex Newell´s, en Spartak Moscú) y Lucas Robertone (Vélez). Además, aparecen varios conocidos del "Bocha" Batista por haber jugado en el Sudamericano y en el Mundial Sub 20 de este año, como Nehuén Pérez, Facundo Mura, Francisco Ortega, Fausto Vera, Julián Álvarez y Gonzalo Maroni.

River es el equipo que más jugadores aportó a ambos seleccionados, con seis jugadores: Armani, Lucas Martínez Quarta, Montiel, Palacios, Julián Álvarez y Ezequiel Centurión.

También, el entrenador sumó a jóvenes que recientemente conquistaron el oro en los Juegos Panamericanos de Lima, como Santiago Colombatto, Agustín Urzi, Marcelo Herrera, Juan Pablo Cozzani, Nicolás González (Stuttgart) y Carlos Valenzuela, el delantero de Barracas Central, que hizo un gol ante Brown de Madryn, en el estreno del 'Guapo' en la Primera Nacional. La idea es que el Sub 23 también dispute amistosos en la fecha FIFA, aunque no necesariamente será ante los mismos adversarios ni en el mismo destino que la mayor. Una buena oportunidad para poner a prueba la colaboración de los clubes. Llegó la hora de honrar ese compromiso a mano alzada que asumieron en el Comité Ejecutivo de la AFA.

Estos son los convocados:

Arqueros: Franco Armani (River), Esteban Andrada (Boca) y Agustín Marchesín (Porto, Portugal).

Defensores: Nicolás Otamendi (Manchester City, Inglaterra), Germán Pezzella (Fiorentina, Italia), Leonardo Balerdi (Borussia Dortmund, Alemania), Marcos Rojo (Manchester United, Inglaterra), Lucas Martínez Quarta (River), Gonzalo Montiel (River), Nicolás Figal (Independiente), Nicolás Tagliafico (Ajax, Holanda)

Volantes: Marcos Acuña (Sporting Lisboa, Portugal), Leandro Paredes (PSG, Francia), Guido Rodríguez (América, México), Giovani Lo Celso (Tottenham, Inglaterra), Nicolás Domínguez (Vélez), Rodrigo De Paul (Udinese, Italia), Exequiel Palacios (River), Matías Zaracho (Racing), Roberto Pereyra (Watford, Inglaterra), Lucas Ocampos (Sevilla, España), Manuel Lanzini (West Ham, Inglaterra), Alexis Mac Allister (Boca).

Delanteros: Joaquín Correa (Lazio, Italia), Lautaro Martínez (Inter, Italia), Paulo Dybala (Juventus, Italia) y Adolfo Gaich (San Lorenzo).