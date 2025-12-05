LA NACION

Mundial de fútbol 2026: así quedaron los 12 grupos

Ya se confirmaron cada una de las zonas de la próxima Copa del Mundo, que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá entre el 11 de junio y el 19 de julio del año próximo

Lionel Scaloni, DT de la selección argentina, ingresó con la Copa del Mundo al sorteo del Mundial 2026
Lionel Scaloni, DT de la selección argentina, ingresó con la Copa del Mundo al sorteo del Mundial 2026Stephanie Scarbrough - AP POOL

Ya quedaron definidos los 12 grupos del Mundial 2026. El sorteo realizado este viernes en Washington D.C., Estados Unidos, determinó la suerte de cada uno de los participantes de la próxima Copa del Mundo, incluida la de los seis que aún buscarán un lugar en los repechajes que se llevarán a cabo en marzo del año próximo (de cada playoff saldrá un clasificado, que ya sabe en qué zona estará). El fixture completo con los días, horarios y sedes de cada uno de los 104 partidos se dará a conocer este sábado, a partir de las 13 (hora argentina), en un transmisión en vivo que se emitirá por todos los canales de la FIFA.

El certamen será en Estados Unidos, México y Canadá entre el 11 de junio y el 19 de julio. El partido inaugural se jugará en el estadio Azteca de Ciudad de México con el combinado Tricolor vs. un rival del Grupo A que será confirmado al momento de anunciar el fixture. En ese país, que es anfitrión de una Copa del Mundo por tercera vez después de 1970 y 1986, también habrá encuentros en Guadalajara y Monterrey.

La final, en tanto, será en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Estados Unidos, organizador por segunda ocasión después de 1994, es la nación con más sedes -11- ya que también habrá partidos en Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Philadelphia, Seattle y San Francisco, Por último, Canadá, que nunca recibió un Mundial, tiene dos ciudades anfitrionas: Toronto y Vancouver.

El MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos, será la sede de la final del Mundial 2026

La selección argentina, que intentará defender el título obtenido en Qatar 2022, integra el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania. Por estar segunda en el ranking de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), tendrá una ventaja de cara a la etapa de eliminación directa en el Mundial. Si queda primera en su zona, no se cruzará con España, líder actual del escalafón internacional, hasta una hipotética final, siempre y cuando los europeos también terminen en lo más alto de su grupo.

Todos los grupos del Mundial 2026

Grupo A

  • México
  • Sudáfrica
  • Corea del Sur
  • UEFA D

Grupo B

  • Canadá
  • UEFA A
  • Qatar
  • Suiza

Grupo C

  • Brasil
  • Marruecos
  • Haití
  • Escocia

Grupo D

  • Estados Unidos
  • Paraguay
  • Australia
  • UEFA C

Grupo E

  • Alemania
  • Curazao
  • Costa de Marfil
  • Ecuador

Grupo F

  • Países Bajos
  • Japón
  • UEFA B
  • Túnez

Grupo G

  • Bélgica
  • Egipto
  • Irán
  • Nueva Zelanda

Grupo H

  • España
  • Cabo Verde
  • Arabia Saudita
  • Uruguay

Grupo I

  • Francia
  • Senegal
  • FIFA 2
  • Noruega

Grupo J

  • Argentina
  • Argelia
  • Austria
  • Jordania

Grupo K

  • Portugal
  • FIFA 1
  • Uzbekistán
  • Colombia

Grupo L

  • Inglaterra
  • Croacia
  • Ghana
  • Panamá
