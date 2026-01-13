Semenyo empieza a pagar con goles la fortuna que Manchester City pagó por él

Una muy buena ventaja se lleva Manchester City a su casa. En el St James Park, derrotó a Newcastle por 2 a 0, en un partido durísimo correspondiente a la ida de las semifinales de la Carabao Cup.

Antoine Semenyo, el atacante de los 72.000.000 de dólares, marcó el primero y empieza a hacerse cargo de lo que el equipo ciudadano invirtió en él. Cherqui, con una jugada mágica que la empezó con un taco, metió el segundo. A principios de febrero se jugará el desquite.

Newcastle recibía a Manchester City con una racha de 13 partidos sin perder en su estadio. Su rival llegaba con 12 encuentros sin conocer la derrota. También en todas las competiciones.

Newcastle no perdía en su estadio desde hacía q3 partidos; Manchester City le quitó ese invicto

En el primer tiempo quedó demostrado que ambos equipos fueron a buscar el partido. Sin embargo, el poderío ofensivo del equipo de Guardiola hizo que sea el equipo que más veces se acercó al arco rival. Al final de la primera etapa no se sacaron ventajas.

En el segundo tiempo el local arrancó con todo. James Trafford, arquero que reemplazó a Donnarumma en el City, sacó del ángulo un cabezazo que se le metía por parte de Yoane Wissa. En la acción siguiente, Bruno Guimarães estrelló el poste de un disparo.

Pero Manchester City mejoró muchísimo luego de esta jugada y poco después, a los 8, llegó el primero para el visitante. Jérémy Doku trepó por izquierda y con un amague llegó al fondo de la cancha. Tiró el centro al corazón del área chica y Semenyo puso el 1 a 0. Segundo tanto para el ghanés que fue presentado el viernes pasado, y el sábado anotó en la goleada 10 a 1 ante el Exeter City por la FA Cup.

Rayan Cherki festeja su golazo, con el que Manchester City selló su victoria en Newcastle

A los 18 llegó el segundo del City y también en la cuenta personal de Semenyo, que la empujó con la rodilla. Sin embargo, después de cinco minutos y tras ser revisada la acción por el VAR, se anuló el tanto por una posición adelantada de Erling Haaland, que tuvo impacto en la jugada.

El partido continuó y los dos tuvieron sus chances de marcar. Newcastle llevó a todos sus hombres a la ofensiva, pero no lograba concretar. Con los nueve minutos de adición, buscaba la igualdad, pero fue Manchester City el que logró llegar al segundo y fue con una gran jugada de Rayan Cherki. Rayan Ait-Nouri tocó con el francés, que se la devolvió con un taco exquisito. El argelino siguió hasta el área chica y le dio el pase a Cherki, que la empujó con un toque cruzado y raso para el 2 a 0. Un golazo con el sello colectivo del equipo de Guardiola.

Gran triunfo para el City, que regresó a Manchester con una ventaja muy importante de cara al duelo de vuelta que se jugará el próximo 4 de febrero en el Etihad Stadium. Además, los Citizens estiraron su serie positiva a los 13 sin perder en la general y le quitaron un invicto de 13 encuentros en el St. James Park a Newcastle.

Las semifinales de la Carabao Cup tendrán continuidad este miércoles, cuando desde las 17 de la Argentina, Chelsea reciba a Arsenal en Stamford Bridge, en un duelo entre equipos de Londres.