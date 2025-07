Shane Tamura, ex jugador de fútbol americano que mató a cuatro personas, se suicidó y pidió que estudien su cerebro

NUEVA YORK.– El escenario se ha vuelto sombríamente conocido para los aficionados al fútbol americano: un ex jugador con problemas cognitivos se suicida con un disparo en el pecho, en lugar de en la cabeza, para permitir que le examinen el cerebro en busca de la enfermedad relacionada con los repetidos golpes sufridos en el campo.

Dave Duerson, el gran jugador de los Osos de Chicago, se quitó la vida de ese modo en 2011, y Junior Seau, defensivo del Salón de la Fama, hizo lo mismo un año después. Incluso un adolescente de Misuri, Wyatt Bramwell, se suicidó así en 2019, tras grabar una sobria despedida a su familia. Pidió que su padre donara su cerebro a los investigadores.

Shane Tamura mató a cuatro personas en Manhattan y luego se pegó un tiro en el pecho

“Me gustaría que se hiciera”, dijo Bramwell a la cámara en un video compartido con The New York Times por sus padres. “Quiero que todos estén contentos de que sea libre y de que pueda descansar tranquilo, porque mi vida durante los últimos cuatro años ha sido un infierno dentro de mi cabeza. Los quiero. Y adiós”.

El tirador del lunes en el centro de Manhattan fue el más reciente ex jugador de fútbol que eligió este destino, aunque sólo después de más matanzas. El atacante, Shane Tamura, se disparó en el pecho después de matar a otras cuatro personas. La policía dijo que Tamura, quien jugó al fútbol americano en el instituto de California, llevaba una nota que hacía referencia a la encefalopatía traumática crónica o ETC, la enfermedad cerebral degenerativa que se ha relacionado con los golpes repetidos en la cabeza en los deportes de contacto.

La casa de Las Vegas que le pertenecía a Shane Tamura, el atacante del grave hecho registrado este lunes en Manhattan Ty ONeil - AP

“Estudien mi cerebro, por favor”, decía la nota.

Se descubrió que Duerson, Seau y Bramwell padecían ETC, que sólo puede diagnosticarse de manera póstuma.

Llevará semanas, o posiblemente meses, determinar si el pistolero padecía ETC, según los expertos en neuropatología.

Chris Nowinski, antiguo luchador profesional y jugador de fútbol americano de Harvard, quien lleva años presionando a las ligas deportivas para que reconozcan la relación entre la enfermedad cerebral y las conmociones cerebrales, dijo que el diagnóstico de la ETC requiere el estudio de 20 regiones diferentes del cerebro, lo cual lleva mucho tiempo.

Shane Tamura en acción

Nowinski es cofundador de la Concussion Legacy Foundation (Fundación del Legado de las Conmociones Cerebrales), un grupo sin fines de lucro que apoya a los atletas y a otras personas afectadas por las conmociones cerebrales y la ETC. Recordó muchos casos de ex jugadores de fútbol americano a los que se les diagnosticó ETC tras experimentar un drástico cambio de personalidad que les llevó a un comportamiento errático, a tomar malas decisiones y, en algunos casos, a cometer actos violentos que incluyeron el asesinato.

Pero advirtió que no se debía culpar prematuramente a la ETC de las acciones de nadie. “Los problemas de salud mental proceden de muchos lugares distintos, no sólo de lesiones cerebrales o de la ETC”, dijo Nowinski. “Pero también conozco la historia sobre este tema, y es algo que me quita el sueño”.

Respecto al tirador y su petición de que se estudie su cerebro para detectar la ETC, Nowinski dijo: “Es fundamental que se estudie su cerebro porque se trata de un patrón, ¿verdad?”.

Shane Tamura a punto de ingresar en el edificio de oficinas donde perpetró su ataque y se suicidó

Un diagnóstico positivo no significaría que la ETC causara necesariamente que el atacante fuera violento, dijeron los expertos. Aunque las personas con ETC suelen tener problemas de pensamiento, memoria y comportamiento, “son muchos los factores que intervienen cuando una persona decide cometer un acto atroz”, dijo Daniel Daneshvar, jefe de rehabilitación de lesiones cerebrales de la Facultad de Medicina de Harvard.

“Nunca trazaría una línea directa entre la patología cerebral de alguien y un acto violento concreto, porque la mayoría de las personas que tienen ETC nunca cometieron nada parecido”, dijo Daneshvar.

Añadió que “la mayoría de las personas con ETC nunca tienen un comportamiento violento en absoluto”, y que sólo “una fracción de uno por ciento” de las personas con ETC mostraron el tipo de comportamiento violento observado en el tiroteo de Park Avenue del lunes.

Aaron Hernández jugando el Super Bowl en Indianápolis en 2012: también cometió un homicidio y luego se mató Doug Mills/TNYT

Ann McKee, directora del Centro de ETC de la Universidad de Boston, quien ha estudiado miles de cerebros de atletas y otras personas expuestas a traumatismos cerebrales, dijo que se sabe muy poco sobre la relación entre el comportamiento impulsivo violento y este padecimiento, y que deben realizarse más estudios.

“Hay daños en los lóbulos frontales, que pueden perjudicar la toma de decisiones y el juicio”, dijo. “También puede causar impulsividad y comportamientos de ira, por lo que es posible que exista alguna conexión entre la lesión cerebral y estos comportamientos”.

Durante mucho tiempo se consideró que el riesgo de desarrollar ETC se limitaba a quien trabajaba durante años en el fútbol o el boxeo profesionales, y sufría un número incalculable de golpes en la cabeza. Pero más recientemente se ha diagnosticado en atletas mucho más jóvenes de diversos deportes de contacto, incluidos quienes nunca jugaron profesionalmente o, en algunos casos, ni siquiera jugaron en la universidad.

Phillip Adams, de los 49ers de San Francisco, fue otro de los casos resonantes de jugadores de la NFL que mataron y luego se suicidaron

En un estudio de la Universidad de Boston publicado en 2023, los investigadores examinaron 152 cerebros de atletas de deportes de contacto que murieron antes de cumplir 30 años y cuyas familias estaban preocupadas por la enfermedad cerebral. De los 152 atletas estudiados, más del 40 por ciento tenían indicios de ETC. La mayoría no jugó a niveles superiores al del instituto o la universidad. De los 63 que murieron con ETC, 48 jugaban al fútbol.

La enfermedad ha acaparado la atención nacional en casos relacionados con delitos violentos. Aaron Hernandez y Phillip Adams, ambos ex jugadores de la NFL, asesinaron personas y murieron por suicidio. En 2012, Jovan Belcher, ex defensa de los Kansas City Chiefs, mató a su novia antes de suicidarse.

Nowinski dijo que había casos similares que aún no se habían hecho públicos. Un puñado de ex deportistas —incluidos jugadores de fútbol americano— “asesinaron a personas, se suicidaron y después se descubrió que padecían ETC”, dijo.

No está claro si Tamura jugó al fútbol universitario o si tenía contrato con un equipo profesional. Pero incluso quien sólo haya jugado en el instituto y nunca haya sufrido una conmoción cerebral podría tener ETC, dijo McKee, porque los golpes repetidos en la cabeza —incluso los menos graves que una conmoción cerebral— pueden causar la enfermedad.

Aaron Hernández, ¿otra víctima indirecta de los golpes sufridos en la cabeza en el fútbol americano? Jeffrey Beall / CC

Se desconoce el estado mental de Tamura en los últimos meses. Es probable que los investigadores estén intentando averiguar durante cuánto tiempo planeó el ataque del lunes. Y la evaluación de su cerebro por parte del médico forense revelará si realmente padecía ETC.

Su último deseo de que le examinaran el cerebro fue similar a la petición que hizo Duerson en una nota antes de morir y al video de Bramwell, el joven de 18 años.

“Hola. Esto soy yo explicando lo que me pasa”, dijo Bramwell. “Llevo mucho tiempo deprimido. Mi cabeza está bastante desordenada y dañada. Las voces y los demonios de mi cabeza empezaron a apoderarse de todo lo que quería hacer”.

“Recibí muchos golpes con el fútbol, muchos golpes con el fútbol. Sufrí muchas conmociones cerebrales. Y muchas veces nunca le dije a nadie cómo me sentía en la cabeza después de un golpe. Seguí jugando, lo cual no fue inteligente por mi parte. Lo sé”.

En un mensaje de texto enviado al Times el martes, los padres de Bramwell, Bill y Christie Bramwell, dijeron que estaban “extremadamente tristes por la trágica pérdida de vidas”, y que la decisión de permitir que un niño juegue al fútbol es individual para cada familia.

“Con nuestra pérdida de Wyatt, nuestro nuevo papel es informar de que las lesiones en el fútbol implican algo más que huesos rotos. Son las lesiones que no se ven y que más tarde se manifiestan, y a veces con una pérdida devastadora”, dijeron en el mensaje de texto. “Continúen la conversación”.