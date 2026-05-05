Boca en Ecuador: la duda de Ubeda, el toque de queda y el desafío de volver con un triunfo que encamine la clasificación

El panorama resultaba difícil de imaginar hace apenas dos meses. Este domingo, mientras cinco equipos buscaban un lugar en los playoffs del Torneo Apertura y otros tantos peleaban por escalar posiciones en busca de un cruce más favorable en los octavos de final, el plantel de Boca, ya con el pasaje asegurado dos fechas antes del cierre y con el segundo puesto prácticamente sellado -solo podía superarlo Vélez, que empató con Newell’s-, preparaba la valija para emprender el vuelo rumbo a Ecuador, donde este martes enfrentará a Barcelona, de Guayaquil, por la cuarta fecha de la Copa Libertadores, el gran objetivo del semestre.

Tras la derrota frente a Cruzeiro, que hizo retroceder a Boca al segundo lugar de un grupo parejo, donde hay tres líderes con la misma cantidad de puntos -el otro es Universidad Católica-, el equipo logró levantarse rápido y venció con una formación alternativa a Central Córdoba, en Santiago del Estero, un triunfo que lo devolvió a la buena racha -perdió solo uno de los últimos 15- y le recargó el ánimo de cara a un cruce clave por la Copa.

Boca volvió al triunfo en Santiago del Estero, ante Central Córdoba, con un nuevo gol de Milton Giménez. X @cacc_sde - Captura

Si bien se enfrentará con un rival que perdió los tres partidos, el duelo se presenta como una buena oportunidad para sumar tres puntos valiosos ante el más débil y luego definir mano a mano con los otros punteros.

Por eso, en Santiago del Estero, Claudio Ubeda resguardó a la gran mayoría de los titulares pensando principalmente en el encuentro en Guayaquil, pero también en la seguidilla que se avecina: si avanza a la final del Apertura -su rival en octavos, posiblemente, sea Huracán en la Bombonera, este sábado en horario por confirmar-, el Xeneize jugaría siete partidos en 24 días, sumando los duelos ante Cruzeiro y Católica, ambos como local.

En principio, la idea del entrenador es darle prioridad absoluta al plano internacional, por lo que en Guayaquil se espera una formación ideal. El único ausente será Adam Bareiro, quien vio la roja frente a Cruzeiro por doble amarilla y recibió una fecha de suspensión. El paraguayo tampoco estuvo ante Central Córdoba, ya que acumulaba cuatro amonestaciones y las tarjetas se borran al final de la fase regular.

Adam Bareiro, expulsado ante Cruzeiro, será la única baja de Boca en Guayaquil. DOUGLAS MAGNO - AFP

Su reemplazante frente al Ferroviario fue Milton Giménez, quien marcó un gol y suma chances de ir desde el arranque en Ecuador. Giménez, que se perdió el comienzo del año por un cuadro de pubalgia, convirtió en sus últimos tres partidos como parte del 11 inicial: Independiente, Defensa y Justicia y Central Córdoba. “Ahora creo que me va a tocar jugar el martes. Estoy contento porque me está tocando y lo estoy aprovechando”, se postuló el 9, que en Boca convirtió un solo gol por torneos internacionales: ante Cruzeiro, en la Copa Sudamericana.

Otra opción que maneja Ubeda es desarmar el esquema con doble nueve y darle la oportunidad a Exequiel Zeballos, que ante Central Córdoba jugó su segundo partido como titular luego del desgarro que lo marginó dos meses de las canchas y fue el punto más alto del equipo.

Una rareza en el ciclo: Boca llegará al partido sin haber hecho una práctica formal de fútbol, ya que jugó el sábado, el domingo realizó un trabajo liviano en Ezeiza, donde quedó concentrado, y este lunes partió temprano rumbo a Ecuador.

Miguel Merentiel, el único delantero que tiene asegurado su lugar entre los 11; su acompañante saldrá de la puja entre Milton Giménez y Exequiel Zeballos. Prensa Boca

En principio, la única duda pasa por el ataque, ya que, con excepción de Bareiro, ningún titular llega imposibilitado de jugar. De ese modo, diez futbolistas tienen el lugar asegurado: Leandro Brey, Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco, Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda y Miguel Merentiel.

El partido se jugará este martes a las 21 de la Argentina y 19 de Ecuador, ya que en Guayaquil y otras ocho provincias del país rige un toque de queda entre las 23 y las 5, hasta el 18 de mayo. El propósito es frenar la escalada de violencia que se vive en las calles y combatir el crimen organizado: el país registra 2509 homicidios en lo que va del año.

En Buenos Aires, Boca venció 3-0 a Barcelona, que atraviesa una severa crisis futbolística. Gonzalo Colini - La Nación

Por ese motivo, desde la organización enviaron una alerta a los hinchas argentinos que viajen a la ciudad: la idea es que luego del partido se dirijan directamente hacia el aeropuerto internacional José Joaquín de Olmedo o, en caso de quedarse más tiempo, permanezcan dentro de su sitio de hospedaje.

Barcelona, en tanto, atraviesa una crisis futbolística: último sin puntos en la Libertadores y con una racha de tres partidos sin triunfos. El sábado igualó 1 a 1 con Manta tras jugar todo el segundo tiempo con un hombre de más y hubo fuertes críticas hacia el argentino Héctor Villalba y el entrenador venezolano César Farías, que podría dejar el cargo en caso de no lograr un buen resultado.