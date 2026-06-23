Sudáfrica vs. República de Corea por el Mundial 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Sudáfrica y República de Corea correspondiente al grupo A del Mundial 2026 se disputará este miércoles 24 de junio a las 22.00 h en el Estadio Monterrey, ubicado en la ciudad de Guadalupe.

El presente de ambos seleccionados

Sudáfrica llega a este compromiso tras igualar 1-1 frente a República Checa en su última presentación. Por el lado de República de Corea, el conjunto asiático arriba con la necesidad de revertir su imagen tras perder 1-0 ante México en la fecha anterior del certamen.

Estadísticas del grupo A

El rendimiento reciente de ambos equipos los posiciona en una situación expectante dentro de su zona. Mientras que el elenco sudafricano buscará consolidar su solidez defensiva tras el empate previo, el seleccionado coreano intentará romper la sequía goleadora luego de su reciente caída frente al conjunto mexicano.

Lo que está en juego

Este enfrentamiento resulta determinante para las aspiraciones de ambos conjuntos en la fase de grupos. Un triunfo es vital para mantener vivas las chances de avanzar a la siguiente instancia del torneo, considerando que se trata de la tercera jornada y el margen de error para los protagonistas es cada vez más reducido.