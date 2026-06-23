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Suiza vs. Canadá por el Mundial 2026: día, hora y cómo seguir online

Se meden en un duelo Suiza y Canadá en el marco de la definición de la fase de grupos; todo lo que hay que saber antes del partido

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El encuentro entre Suiza y Canadá correspondiente al grupo B del Mundial 2026 se disputará este miércoles 24 de junio a las 16.00 h en el BC Place Vancouver, ubicado en la ciudad de Vancouver.

El momento de los equipos

Suiza llega al compromiso con el ánimo en alza tras su contundente victoria por 4-1 frente a Bosnia and Herzegovina. Por su parte, Canadá arriba con una confianza plena luego de haber goleado 6-0 a Qatar en su presentación previa dentro del certamen.

Números que anticipan el duelo

Ambos seleccionados llegan con una eficacia ofensiva destacada, habiendo demostrado contundencia en sus últimos compromisos. La capacidad goleadora exhibida por Suiza y Canadá en la jornada anterior anticipa un choque de alto vuelo donde la efectividad en las áreas será determinante para el desenlace del grupo.

Lo que está en juego

El resultado de este partido es fundamental para definir las posiciones finales del grupo B y asegurar el pase a la siguiente instancia de la competencia. Sumar de a tres permitiría a cualquiera de los dos equipos consolidar su lugar en la siguiente ronda del Mundial 2026.

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