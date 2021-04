Superliga Europea: Gianni Infantino amenaza a los clubes rebeldes y Aleksander Ceferin los “invita” a la reflexión

Se trata de una pelea titánica. No es sencillo determinar cuál será el verdadero alcance. Lo concreto es que en el medio de semejante conflicto por la creación de la Superliga de Europa, los mensajes que llegan desde la FIFA y la UEFA son directos e intimidantes para los clubes que motorizan la nueva competencia y para los futbolistas de dichas entidades. En las últimas horas se volvió a pronunciar Gianni Infantino, el presidente de la casa madre del fútbol, y su discurso estuvo lejos de ser conciliador: “Los clubes deberán afrontar las consecuencias si persisten en su proyecto”, dijo en la apertura del Congreso de la UEFA en Montreux (Suiza).

Y continuó: “No existe ni la menor duda de que la FIFA desaprueba con firmeza el proyecto de la Superliga europea anunciado por doce grandes clubes. Considera esa nueva competición un club cerrado y disidente de las instituciones existentes. O estás dentro, o estás fuera. No puedes estar mitad dentro y mitad fuera”, dijo Infantino, que bajó uno mensaje, pero evitó dar precisiones acerca de las sanciones para los jugadores de estos clubes.

La apertura del Congreso de la UEFA en Montreux (Suiza), donde se reúnen representantes de 55 federaciones nacionales y en la que se realizó un minuto de silencio en honor a la memoria de Diego Maradona, era especialmente esperada por muchos actores importantes del fútbol. Incluso, se aguardaba con ansias saber cómo iban a interactuar Infantino y Ceferin, que en el pasado tuvieron una infinidad de fricciones.

El pub The Trafford mostró su posición respecto de la creación de la Superliga y la participación de Manchester United Martin Rickett - PA Wire

Minutos antes de las palabras de Infantino, el presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, había criticado también en el Congreso de la UEFA ese proyecto de Superliga europea, creado por seis clubes ingleses (Arsenal, Chelsea, Tottenham, Liverpool, Manchester City, Manchester United), tres españoles (Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid) y tres italianos (Juventus, Milan, Inter de Milán): ”El modelo deportivo europeo es un enfoque único (...) fundado en la apertura de una competición equitativa que da prioridad al mérito deportivo. Ese modelo está amenazado ahora (...) ante el desafío de un enfoque puramente guiado por los beneficios”.

Aleksander Ceferin, les dijo a los dirigentes de los clubes disidentes que "están a tiempo de dar un paso atrás" UEFA

Sin bajar el tono, pero dejando una puerta abierta a la reflexión y a dar un paso hacia atrás, las palabras de Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, permitieron comprender que esperan que no prospere el proyecto de la Superliga y que no se ponga en jaque, por ejemplo, el negocio de la Champions League: “La creación de la Superliga europea es un gran error, pero aun estamos a tiempo de reparar el error y cambiar de opinión. Todos tenemos el derecho de equivocarnos. Me dirijo a los presidentes de esos clubes: todavía están a tiempo de cambiar de opinión. Los hinchas necesitan que corrijan sus errores”, dijo el Congreso Extraordinario de la UEFA.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en el congreso de Montreux; mostró su apoyo a la UEFA y dijo que los clubes que crearon la Superliga deberán aceptar las consecuencias RICHARD JUILLIART - UEFA

Cada uno de los mensaje que envían los máximos referentes del fútbol son fuertes y van directo a los dirigentes de las entidades que impulsan la nueva competencia: “Los grandes clubes de hoy no eran necesariamente grandes clubes en el pasado, y no hay garantía de que sean grandes clubes en el futuro. El fútbol es dinámico, impredecible, esto es lo que lo convierte en un deporte tan bonito. Aquellos clubes que se creen grandes e intocables hoy deberían recordar de dónde vienen. Y deberían darse cuenta de que si son gigantes europeos hoy es en parte gracias a la UEFA”, dijo Ceferin.

Los clubes que están por fuera de la Superliga, también se paran de frente al conflicto y desde Everton, de Inglaterra, fueron contundentes respecto a los clubes de la Premier que están dentro del nuevo proyecto deportivo: “Manchan la reputación de la Premier League. Nos provoca tristeza ver que la proposición de liga de los disidentes encuentre apoyos en seis clubes. Seis clubes que actúan sólo en su interés. Seis clubes que manchan la reputación de nuestro campeonato y de este deporte. Seis clubes que escogieron faltar al respeto a los otros clubes con los que se sientan en la misma mesa en el marco de la Premier League”, indicó el comunicado que emitió Everton.

No se detienen los conflictos. Crece día a día y sólo se advierte incertidumbre en el horizonte.

LA NACION