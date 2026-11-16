El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio “Chiqui” Tapia, fue contundente al referirse al arbitraje de Nicolás Ramírez durante el último Superclásico entre Boca y River por el torneo, que se disputó en la cancha del xeneize, y pidió que los dirigentes también asuman sus errores. “No puede ser que siempre lo pierden por el presidente de la AFA”, dijo el dirigente tras las críticas que le hizo el presidente del club “millonario”, Stéfano Di Carlo.

Durante una entrevista televisiva, Tapia fue consultado sobre el Superclásico que terminó en triunfo para Boca por 1 a 0 y criticó las decisiones de River: “Debutó un chico [Lucas Silva] al que sacaron a los 45 minutos. ¿A ese pibe cómo le queda la cabeza? Yo no tengo la culpa de eso. Si yo voy a jugar sin delantero, ¿cómo hago un gol? ¿La culpa es mía también? No es mi culpa, están equivocados”.

Tapia habló del árbitro y las críticas de River en el superclásico: “No puede ser que siempre lo pierden por el presidente de la AFA”.

“Que cada uno se haga cargo de su responsabilidad. Cuando un árbitro se equivocó, lo separamos y paramos. Alguna vez alguien se tiene que hacer responsable de que se equivocó en el planteo, en el cambio o en la formación”, pidió, en diálogo con América, y siguió: “Si vamos a hablar de fútbol, tenemos que hablar de todo: de los planteos, de los errores propios”, sostuvo el máximo dirigente del fútbol argentino.

El dirigente insistió en que los entrenadores y los jugadores también deben asumir responsabilidades por los resultados. “No puede ser que nunca pierda un partido un técnico o los jugadores. Siempre los pierden por los árbitros o por el presidente de la AFA. Yo no pateo los penales. Si te errás un gol abajo del arco, no es mi culpa”, continuó.

Tapia habló del árbitro y las críticas de River en el superclásico: “No puede ser que siempre lo pierden por el presidente de la AFA”. América

Otra de las cuestiones que tocó el presidente de la AFA fue su gestión en general, sobre la cual se defendió: “Si se discutiera, no me votaría. La Selección es la que más títulos ganó. Si querés discutir una gestión, cuando haya una elección armá una lista”, y castigó al presidente de River: “Cuando hablas de un micrófono a otro, no es constructivo”.