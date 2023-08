escuchar

La ingrata experiencia en la Copa del Mundo de Qatar 2022, donde México no alcanzó ni los octavos de final por primera vez desde Argentina 1978, fue un impacto para Gerardo Tata Martino . El nivel de estrés que sufrió en el Tri fue grande; la última parte de su ciclo fue muy cuestionada. Tras la eliminación en la primera rueda, sufrió un repudio masivo. Pero ello no le quitó las ganas de seguir dirigiendo. De regreso a la Argentina, luego del despido de Hugo Ibarra, recibió la propuesta de Boca para la dirección técnica, pero -tras evaluarla- la rechazó. Ello no le quitó las intenciones de estar en un banco como DT. Y en junio pasado asumió el compromiso de dirigir otra vez a Lionel Messi, ahora en un proyecto nuevo como el de Inter Miami. Y, en poco tiempo, volvió a sonreír.

Gerardo Martino, en la noche en la que Inter Miami se coronó en la Leagues Cup 2023 tras vencer a Nashville por penales KEVIN C. COX - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Martino se convirtió en el conductor del primer título del club de la Florida estadounidense en su historia (de apenas cinco años). Inter Miami se consagró en la Leagues Cup tras una definición por penales (10-9) ante Nashville llena de suspenso, tras el 1-1 del tiempo regular. El DT argentino se desahogó, pero sobre todo mostró mesura y felicidad: “Deseamos que este sea el principio de una etapa en la que tengamos mucha felicidad y mucha ilusión de jugar cada partido y de poder competir en la manera adecuada. El equipo ha competido bien. Incluso antes de la llegada de todos los nuevos futbolistas y de la mía también, nosotros veíamos que era un equipo que competía bien. Ahora le ha agregado las calidades individuales. Tenemos alegría por lo que pasó”.

¡EL TATA MARTINO NO PUDO TERMINAR CON SU CONFERENCIA!



📺 #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/KlVj8zY15J — SportsCenter (@SC_ESPN) August 20, 2023

Antes de tener que interrumpir la rueda de prensa porque los jugadores ingresaron en la sala y lo bañaron con champagne, Martino reconoció que se le cruzaron feos recuerdos cuando en el último suspiro del partido Leonardo Campana falló un gol increíble para Inter Miami: el ecuatoriano quedó mano a mano con el arquero de Nashville, picó la pelota y, con suspenso, tocó el balón que chocó en el palo y no terminó en gol. Esa acción decretó los penales, luego sí ganados por los conducidos por Martino. “Cuando lo ganamos sentí mucha alegría. Pero cuando Leo Campana erró el gol en el final y fuimos a los penales, se me cruzaron las dos finales con Chile de la Copa América de 2015 y 2016. Por suerte..., estaba equivocado”, confesó Martino, técnico del seleccionado argentino en aquellas dos grandes frustraciones para el equipo y para el capitán, Leo Messi.

Martino, con Messi, durante su paso por la selección argentina

En la definición de la Copa América 2015, disputada en Chile, tras el 0-0 en tiempo regular los locales se impusieron por 4-1 en los penales. Un año después, en la Copa América Centenario, organizada en los Estados Unidos, Chile volvió a imponerse en la final ante la Argentina: tras el 0 a 0, el equipo trasandino triunfó 4-2 en la definición desde los doce pasos. Messi, que falló su disparo, anunció su retiro del seleccionado..., decisión que más tarde modificaría, claro.

Pero todo fue distinto para Martino y Messi en esta primera, corta y agitada etapa en Inter Miami. Si bien nada le hace sombra al título mundial en Qatar, el trofeo que Messi logró anoche tiene un valor cuantitativo: es el 43° de su carrera, una cosecha que le permite ser el futbolista más ganador del mundo, junto con Dani Alves, su excompañero en Barcelona, que pasa sus días en una cárcel de la ciudad catalana, acusado de una violación. “Me guío por las palabras de Leo: estos logros individuales los pone un poco al costado para valorar mucho más los colectivos. De todas manera, el transformarse en el futbolista que más títulos ganó en toda la historia, más allá del cariño que siento por Dani Alves, cae en muy buenas manos”, apuntó Martino, de 60 años.

La celebración de los jugadores con Martino

🤣 La imparable celebración del Inter Miami



Le interrumpen la rueda de prensa à Tata Martinopic.twitter.com/Ff9ez7VnzD — Armando Naranjo 🍊 Naranjazos (@Naranjazos10) August 20, 2023

El DT rosarino se refirió a lo que provocó Messi. “Imaginábamos lo que podía generar la llegada de Leo en Miami y los Estados Unidos. Tuvimos una muy buena primera reacción de parte de los componentes del plantel en absorber positivamente lo que significaba esa llegada al equipo. Después, en cada uno de los partidos y en las conferencias nos manejamos de la misma manera. Sabemos que estamos siendo observados de una manera particular y tenemos que ser cuidadosos con nuestras expresiones y dentro del campo. Tenemos que tratar de que los logros del equipo no se vean empañados por situaciones que generemos nosotros mismos y el equipo lo entendió muy bien”, señaló el técnico.

Los festejos de Inter Miami, encabezados por Messi, tras ganar la Leagues Cup TIM NWACHUKWU - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Para Martino, la Leagues Cup con Inter Miami significa su noveno título como DT. Más allá del festejo, el Tata ya está pensando en el próximo desafío del equipo, que será el próximo miércoles, con Cincinnati, por las semifinales de la US Open Cup. “Lamentablemente no hay mucho tiempo para extender el festejo: el miércoles tenemos otra final. Y así lo haremos mientras se nos crucen las distintas competencias en el camino”, concluyó Martino, que recuperó la sonrisa en Miami.

Todos los títulos de Martino como DT

En Libertad (Paraguay)

Primera División (2002)

Primera División (2003)

Primera División (2006)

En Cerro Porteño (Paraguay)

Primera División (2004)

En Newell’s

Torneo Final (2013)

En Barcelona (España)

Supercopa de España (2013)

En Atlanta United (EE.UU.)

MLS Cup (2019)

En la selección de México

Copa Oro de la Concacaf (2019)

En Inter Miami (EE.UU.)

Leagues Cup (2023)

