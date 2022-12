Mundial Qatar 2022: Gerardo Martino renunció tras la eliminación de México

escuchar

Ya está, se acabó. Más temprano que tarde, sofocado desde hace meses por críticas y cuestionamientos, Gerardo Martino se iba a ir del seleccionado de México. El adiós llegó con la victoria más triste: el equipo azteca estuvo muy cerca de dar el gran golpe y de clasificarse contra todos los pronósticos a los octavos de final, pero la victoria por 2-1 sobre Arabia Saudita no alcanzó, y por diferencia de gol, el Tri quedó tercero en el Grupo C con 4 puntos, detrás de Argentina (6) y Polonia (4).

Por un largo rato, México estuvo a tiro de la clasificación. Necesitaba un gol más de la Argentina, o anotarle el tercero a los árabes; igualado en todo con Polonia, perdía en el desempate por tener más tarjetas amarillas. El descuento que anotó Salem Al Dawsari en tiempo de descuento apagó la última ilusión.

Gerardo Martino, incrédulo ante la situación: Mëxico estuvo a un solo gol de la clasificación a los octavos de final Moises Castillo - AP

En la conferencia de prensa posterior al triunfo, Martino no dudó: “Yo soy el gran responsable de esta decepción que tenemos hoy. Asumimos el rotundo fracaso que tuvimos en este Mundial. Mi contrato venció cuando el árbitro pitó el final del partido, y no hay nada más que hacer”. Así, para México, se terminó una racha de siete clasificaciones seguidas a los octavos de final en Copas del Mundo. La ilusión, la meta, era llegar a cuartos de final. Pero la selección azteca volverá a casa tras la primera fase. Es un golpe durísimo para el fútbol mexicano y para los dirigentes que apostaron a la experiencia del ‘Tata’ Martino.

“No podría decirle absolutamente nada a la gente porque yo soy el responsable máximo de esta terrible decepción y frustración que tenemos. Como responsable de esto que provoca mucha tristeza, asumo totalmente la responsabilidad de este gran fracaso. No hay ningún motivo que ahora me haga pensar que el futuro deba ser de manera distinta. El contrato se venció cuando el árbitro pitó el final”, expresó el Tata de manera contundente.

Martino y unas indicaciones para sus dirigidos en la victoria por 2-1 sobre Arabia en el estadio Lusail Manu Fernandez - AP

El Tata consideró que la eliminación no se debió a lo hecho en los partidos anteriores. “No, perdimos la clasificación hoy. Me atrevería a decir que podíamos haber marcado los goles que nos hacían falta. No encuentro la eliminación en los otros partidos, la encuentro en esta noche”. Y respecto de los errores cometidos en esta Copa del Mundo, subrayó: “Podría decir que no hemos sostenido el ritmo y la forma de partido del primer tiempo de Polonia durante el segundo. Fuimos superiores al rival y no lo pudimos sostener. A lo mejor necesitaba una modificación. Lo otro que se me ocurre es que, a lo mejor ante Argentina, estando 0-0, podíamos haber cambiado el sistema táctico y haber jugado el segundo tiempo con nuestras formas habituales”.

Martino confirmó que estaban atentos a lo que sucedía con el triunfo parcial de Argentina sobre Polonia (2-0), y que no era suficiente con el 2-0 y en este sentido expresó: “Por eso íbamos a buscar el tercer gol y pusimos dos delanteros más. Habíamos evaluado que, a menos que hubiera una catarata de amarillas para Polonia, los 2-0 (en los dos partidos) eran resultados que nos dejaban afuera”.

En su tercer ciclo como seleccionador, luego de sus pasos por Paraguay y Argentina, el DT rosarino tuvo un gran arranque, con 19 triunfos en sus primeros 22 partidos y desplegando un buen fútbol. Pero decayó durante las eliminatorias, y en el último año y medio florecieron las críticas. Así llegó a Qatar, con dudas por la poca producción de su ataque y envuelto en un clima tóxico por los reproches lapidarios de la prensa azteca.

El Tata Martino se toma la cabeza tras una de las situaciones que falló su equipo; México se quedó fuera de los 16 mejores del Mundial ALFREDO ESTRELLA - AFP

Ya en Qatar, México quedó expuesto con un empate gris frente a Polonia, sin goles y escaso de emociones, y una derrota ante la Argentina por 2-0 que lo dejó en la cornisa. Quedaba la chance de golear a Arabia Saudita. Faltó muy poco, pero no fue suficiente.

“El grupo que nos tocó, no era nada sencillo”, dijo el volante Edson Álvarez. “Una victoria contra Polonia hubiera sido el mejor escenario. Después te encuentras a una Argentina, que es bastante fuerte, y sabíamos que todo se podría definir en este último partido. Lo hicimos, lo buscamos, pero queda ese mal sabor de boca”.

Para Gerardo Martino, se terminó otro ciclo como seleccionador ALFREDO ESTRELLA - AFP

Entre lo poco positivo que los mexicanos se pueden llevar de esta Copa del Mundo es el ensayo de un recambio generacional, ya que Martino llevó a Qatar a 16 jugadores que disputaron su primer Mundial y varios de los diez restantes terminaron una etapa histórica, entre ellos el capitán Andrés Guardado, el defensor Héctor Moreno, y el arquero Guillermo Ochoa, que tiene 37 años pero ha dicho que aún aspira jugar en el Mundial 2026 que México organizará en conjunto con Estados Unidos y Canadá.

