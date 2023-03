Gerardo Martino rechazó la propuesta de Boca, que sigue buscando técnico

escuchar

Gerardo Martino rechazó la propuesta de Boca para hacerse cargo del equipo, en reemplazo del entrenador saliente Hugo Ibarra. De esta manera, el Consejo de Fútbol xeneize, encabezado por el vicepresidente de la entidad Juan Román Riquelme, continuará analizando nombres ante el inminente arranque de la Copa Libertadores y la continuidad de la Liga Profesional, que se retoma a partir de este jueves.

El hombre, para Riquelme, era el Tata Martino, que fue tres veces subcampeón de América (dos con la selección argentina y una con la paraguaya), reciente mundialista en Qatar con México, semifinalista de la Copa Libertadores 2013 con Newell’s y técnico que ha llegado hasta el Barcelona de Lionel Messi, entre otros lugares y conquistas. No existía otro candidato que estuviera en la misma línea de obsesión.

No era fácil la contratación de un entrenador que no estrecha la mano enseguida. Sin embargo, en la noche del martes, el directivo había dado un paso muy alentador. Cuando el puesto quedó vacante, Riquelme se comunicó con “Tata” y éste aceptó un contacto vía Zoom. Si Martino no tiene voluntad de escuchar una propuesta, apenas agradece y cuelga. En otras palabras, Boca le movió el piso. Pero finalmente no hubo acuerdo con el rosarino de 60 años.

Ahora, con la imprevista negativa del Tata, Boca intentará hacer equilibrio para hacerle frente a la Liga Profesional y la Copa Libertadores. Por lo pronto, quien se sentará en el banco será Mariano Herrón, que dirigirá este sábado ante Barracas Central. Y habrá que ver quién estará al comando el próximo jueves, cuando llegue el debut copero contra Monagas en Maturín, Venezuela.

En cuanto a los nombres que quedan en el abanico que maneja Riquelme figura José Pekerman, que ahora quedó como principal candidato. Y también aparecieron las chances de Diego Martínez (Tigre), y de Alexander Cacique Medina, que tuvo un buen paso por Talleres de Córdoba y llevó a Vélez a las semifinales de la Copa Libertadores. En cualquier caso, la intención de Boca es contratar a un DT de peso, requisito que fue cumplido sólo con Russo. En el Consejo razonan que es menester contratar a un técnico de experiencia y nombre pesado, con una identidad de juego ya marcada, al que los jugadores xeneizes respeten mucho antes del primer saludo.

Los entretelones de una contratación frustrada

El jueves era un día clave en la contratación de Gerardo Martino. Como informó LA NACION, el rosarino no tenía mucho tiempo para reflexionar sobre lo charlado con Juan Román Riquelme en un Zoom, pero se dio casi todo el miércoles para pensarlo. Sin embargo, algo del proyecto deportivo, acaso las principales inquietudes de “Tata” en el contacto, no cerraron en él y por eso, en la mañana de este jueves, volvió a comunicarse para dar la negativa.

Era la obsesión del Consejo de Fútbol. No había apellidos que se emparejaran a la convicción de ir por Martino. Por supuesto que había (y hay más que nunca) candidatos en la carpeta que hay en el predio de Ezeiza, pero tener -y hacer trascender- que el exentrenador del seleccionado nacional era la primera, segunda y tercera opción para Riquelme también era una jugada ante la seriedad y sensibilidad que pudiera tener un técnico de semejante peso. Todo muy hermético y cuidadoso. Sin embargo, no resultó.

Es por eso que, con el mayor anhelo descartado, ahora sí puede comenzar una danza de nombres. De hecho, ya había varios profesionales en el voleo de días atrás, cuando la desvinculación de Hugo Ibarra era un rumor muy fuerte. José Pekerman, quizás, pase a ser el más fuerte por la credencial importante de haber dirigido selecciones nacionales, como también tiene en el currículum el hombre que dio el “no” este jueves. Además, hay afinidad con el vicepresidente segundo: compartieron el Mundial de Alemania 2006, mientras que el exganche fue parte de la formación de juveniles que encaró hace muchos años el hombre que hoy tiene 73 años.

Diego Martínez, DT de Tigre y que trabajó en las divisiones inferiores de Boca Fotobaires

De hecho, su nombre ya ha aparecido en otros momentos en los que Boca estuvo en la búsqueda de entrenadores. No es fácil, claro. Especialmente porque, entre otras cosas, su espíritu parece seguir estando en dirigir conjuntos nacionales: había aceptado hace meses estar al frente de la venezolana, pero por cortocircuitos con la asociación terminó renunciando rápido.

Diego Martínez, hoy entrenador de Tigre, es otro de los que están en consideración. Hoy no pasa una buena actualidad en Victoria, aunque también es cierto que la vara estaba muy alta: lo hizo ascender y lo llevó a la final de la Copa de la Liga 2022 que el propio Boca (el dirigido por Sebastián Battaglia) le arrebató con una goleada justa por 3-0. Alexander “Cacique” Medina es otro de los que se ha escuchado. Sin trabajo hoy en día tras lo que resultó ser una mala experiencia en Vélez, queda presente lo que hizo en Talleres, de Córdoba. Es un nombre reconocido que, en su momento, hasta ha sido pensado y proyectado como el sucesor de Marcelo Gallardo en River.

Lo cierto es que es un golpe para Boca la caída del principal candidato. En el club sabían que no debían embalarse, pero la ilusión estaba. Más cuando aceptó interesarse en escuchar todo sobre la actualidad y las aspiraciones xeneizes. Riquelme y compañía deberán retomar rápido la búsqueda para tener entrenador confirmado de cara al comienzo de la Copa Libertadores.