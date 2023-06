Tigre vs. Vélez, por la Liga Profesional: Mateo Retegui prepara la despedida con una asistencia y un tiro en el palo

escuchar

Mateo Retegui parece estar viviendo sus últimos días con la camiseta de Tigre. El centrodelantero no convirtió en el triunfo de este jueves ante Vélez por 2-1, por la fecha 21° de la Liga Profesional, pero hizo un gran partido, en el cual aportó una asistencia y tuvo un remate que dio en el palo. Más allá de que su explosión fue en 2022, lo de Retegui en Tigre no deja de sorprender, ya que marcó once goles en 21 partidos en lo que va de este 2023. La marca total, con 56 partidos y 32 goles en las competiciones locales. Impresionante. Estas cifras despertaron el interés, entre otros, de la Fiorentina, de Italia. No es el único que lo pretende. Como los contratos finalizan el 30 de este mes, si en las próximas horas se termina de resolver su transferencia, el de este jueves ante Vélez pudo haber sido su último encuentro.

Tigre, con el debut de Juan Manuel Sara como entrenador, rompió una racha de siete fechas sin ganar. El conductor asumió luego de sus pasos por Deportivo Maipú de Mendoza, Ferro y Estudiantes de Buenos Aires). Llegó para reemplazar a Diego Martínez.

La contrapartida es Vélez: lleva 13 partidos sin ganar en certamen local y solo ha ganado 3 partidos en el actual torneo, y su entrenador Marcelo Bravo no ha podido modificar el mal funcionamiento del equipo tras la renuncia de Ricardo Gareca, un ídolo de la institución.

Mateo Retegui hizo un partido destacado ante Vélez. Aunque no pudo convertir, se movió por todo el frente de ataque, asistió con un centro desde la derecha a Aaron Molinas para el 1-0, en la segunda etapa, y antes había tenido un remate desde afuera que, a lo Batistuta, reventó el palo izquierdo del arquero. Su entendimiento con Facundo Colidio no conoce límites. Vélez había igualado rápidamente por la intervención de Elías Cabrera, pero sobre el final lo ganó el Matador por el gol en contra de Miguel Brizuela.

El presidente de Tigre, Ezequiel Melaraña, admitió este jueves que el delantero puede irse en este mercado de pases. ”Sabemos que Mateo Retegui puede irse en el próximo mercado de pases”, dijo en declaraciones a DirecTV Sports Radio. Retegui viene teniendo una gran temporada en el equipo de Victoria, ya que gracias al entendimiento que mostró con Facundo Colidio (otro delantero surgido de Boca) llegó al seleccionado italiano, en donde sumó ya tres presentaciones y dos tantos.

Mateo Retegui y un presente que lo acerca cada vez más al fútbol europeo

“El 50% de Mateo puede llegar a ser la venta más importante del club en los últimos años”, destacó Melaraña sobre el porcentaje con el que cuenta Tigre. Es que la dirigencia ejecutó la cláusula de compra durante el 2022 y abonó 2.3 millones de dólares por la mitad de la ficha del exdelantero de Boca, Estudiantes de La Plata y Talleres de Córdoba.

¿Cuánto tiene en mente vender Tigre a Retegui? La negociación debería ir de la mano con Boca, pero en Victoria especulan poder ganar más de 5 millones de la moneda estadounidense.

Con la selección de Italia, Retegui jugó ya tres partidos y logró marcar dos goles. Primero ante Inglaterra en el estadio Diego Armando Maradona de Nápoles y luego ante Malta, ambos en el mes de marzo. Este pasado domingo fue titular ante Países Bajos en lo que fue victoria por 3-2 por el tercer puesto de la Nations League en un cotejo donde no mostró su versión ante la pegajosa marca de Virgil Van Dijk.

