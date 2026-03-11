Tigre y Vélez igualaron por los Romero: el tren imparable y el que no convertía desde hacía 5 meses
Las corajeadas de David dan vida a un Matador que se mantiene en lo alto de la zona B; Braian ingresó y anotó de penal
- 4 minutos de lectura'
Se podría decir que Tigre hizo todo en la noche del martes, la de la reanudación del Torneo Apertura, para darle mayor sentido al que en debía ser un partidazo: en el 1-1 dominó a Vélez en gran parte del encuentro, pero se lesionó David Romero, el autor del gol Matador, el equipo se apagó y le otorgó al visitante un penal por una mano absurda de uno de sus defensores, que convirtió Braian Romero. El delantero anotó un gol tras más de cinco meses.
En la apertura de la décima fecha, tras el paro impuesto por AFA el fin de semana pasado que difirió la novena, Tigre vs. Vélez era el interzonal de la jornada. La abstinencia culminó en el José Dellagiovanna con un cruce atractivo. Porque el local, que había perdido un solo encuentro, llegaba como escolta en la zona B y el visitante lo hacía como puntero invicto de la A.
Se esperaba entonces un interesante desarrollo. Es que en un campeonato en el que los equipos destacados por sus maneras suelen ser acotados en las respuestas, en este caso ambos reciben consideraciones positivas en el inicio de 2026. Cada uno con sus armas y sus formas.
El equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto intentó desde un principio imponer su prolijidad y la tendencia a la posesión, pero ese conjunto pitbull al que alimenta día a día Diego Dabove fue alterándole los planes. Los de la V azulada son intensos, pero el ritmo del anfitrión empezó a desorientarlos. Bruno Leyes muerde en la mitad de la cancha, pero también juega. Y es omnipresente. Un ejemplo de las piezas que llevan al adversario a pasarla mal.
Al Matador le sobran nombres, corazón, seriedad. Y entre las virtudes de un equipo que conoce su identidad y sale a relucirla, el valor de la pelota parada. De hecho, si la memoria viaja nueve días atrás, aun con una igualdad en su casa ante Gimnasia (2-2), notará que muchas apreciaciones son las mismas. Eso indica que el guión es entendido y está avalado por quienes lo representan en el campo.
En la primera mitad limitó a Vélez apenas a un pase exquisito de Lucas Robertone para una escalada de Elías Gómez y, tras su centro bajo, una definición mordida de Manuel Lanzini que obligó a una atajada de Felipe Zenobio. Todo, en medio de triangulaciones rápidas. Pero eso fue una única llegada fortinera en ese período.
Fue la ocasión más clara antes de un remate de Santiago López a la parte exterior de la red, un cabezazo de Jalil Elías y del surgimiento del tren Romero, que agacha la mirada sólo porque, antes de acelerar violentamente, en su mente ya dibujó el mapa de rivales, huecos y la meta del arco. La ruta está marcada. Y deben poner una barrera, como un codo de Lisandro Magallán en la puerta del área, para parar su carrera.
A los 26 minutos, otra arremetida entre varias piernas causó un final diferente, pero la misma impresión: no se puede con semejante bestia. El 9 forzó un tiro de esquina que, tras una pegada de Federico Álvarez, conectó con un taco a la altura del primer poste, de primera y de aire.
¡GOLAZO DE ROMERO PARA EL 1-0 DE TIGRE ANTE VÉLEZ!— ESPN Argentina (@ESPNArgentina) March 10, 2026
▶ ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol | #TorneoApertura 🇦🇷 pic.twitter.com/a1fnnT1Njn
Contra el Lobo platense había hecho un gol similar. Toda una pauta: los rivales deben estar atentos al balón quieto de Tigre. De hecho, habrá sido un respiro para los mellizos Barros Schelotto verlo dejar la cancha a los 36 debido a una molestia muscular.
Todo de Tigre; nada de Vélez. Desconocico Manuel Lanzini, incómodo Florián Monzón y nulos Claudio Baeza, Robertone y Tobías Andrada. Por eso, todavía nadie entiende cómo los de Liniers encontraron el premio. Por la acción en sí, incluso. A los 19 minutos de la segunda mitad, Álvarez punteó la pelota en su propia área para sacársela a Magallán y cometió una burda mano: penal indiscutible y gol sutil de Braian Romero, que había ingresado cinco minutos antes.
El gol similar de David Romero, nueve días atrás
🔥🇦🇷 OTRO GOL DE DAVID ROMERO EN TIGRE.— Sudanalytics (@sudanalytics_) March 2, 2026
EL MÁXIMO GOLEADOR DEL TORNEO. ⚽️pic.twitter.com/12Y9N3TkOg
Sin el tren de Tigre y con el repentino empate, las cosas se emparejaron. Uno y otro se repartieron centros, imprecisiones, batallas y, con el correr de los minutos, la conformidad del punto per capita. Así las cosas, Vélez mantuvo el invicto y el liderazgo de su zona, y Tigre continúa exponiendo ante todos que puede poner en jaque a quien sea.
Resumen de Tigre 1 vs. Vélez 1
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Torneo Apertura 2026
A puro gol. Independiente celebró un milagro ante Unión y en la agonía del partido se burló de toda lógica
TV y streaming del miércoles. Boca-San Lorenzo por el Apertura, Real Madrid-Manchester City en la Champions, y más Indian Wells
Grupo B. En qué canal pasan Sarmiento vs. Racing, por el Torneo Apertura 2026
- 1
Adam Bareiro y un partido especial ante San Lorenzo: de sus goles a Boca en los clásicos al tatuaje azulgrana que terminó pintado de negro
- 2
La ampliación de la Bombonera: Boca prepara el anuncio de una obra para llevar el estadio a 80.000 espectadores
- 3
Horario de Boca vs. San Lorenzo por el Torneo Apertura 2026
- 4
Antonio Rosl, el gallego de Los Matadores: “Había gente de otros equipos que iba a ver a San Lorenzo”