Tigre y Vélez igualaron por los Romero: el tren imparable y el que no convertía desde hacía 5 meses

Se podría decir que Tigre hizo todo en la noche del martes, la de la reanudación del Torneo Apertura, para darle mayor sentido al que en debía ser un partidazo: en el 1-1 dominó a Vélez en gran parte del encuentro, pero se lesionó David Romero, el autor del gol Matador, el equipo se apagó y le otorgó al visitante un penal por una mano absurda de uno de sus defensores, que convirtió Braian Romero. El delantero anotó un gol tras más de cinco meses.

En la apertura de la décima fecha, tras el paro impuesto por AFA el fin de semana pasado que difirió la novena, Tigre vs. Vélez era el interzonal de la jornada. La abstinencia culminó en el José Dellagiovanna con un cruce atractivo. Porque el local, que había perdido un solo encuentro, llegaba como escolta en la zona B y el visitante lo hacía como puntero invicto de la A.

Tigre hizo todo para que el encuentro fuera eléctrico, pero terminó 1-1; Jalil Elía gana de cabeza en las alturas. Tigre

Se esperaba entonces un interesante desarrollo. Es que en un campeonato en el que los equipos destacados por sus maneras suelen ser acotados en las respuestas, en este caso ambos reciben consideraciones positivas en el inicio de 2026. Cada uno con sus armas y sus formas.

El equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto intentó desde un principio imponer su prolijidad y la tendencia a la posesión, pero ese conjunto pitbull al que alimenta día a día Diego Dabove fue alterándole los planes. Los de la V azulada son intensos, pero el ritmo del anfitrión empezó a desorientarlos. Bruno Leyes muerde en la mitad de la cancha, pero también juega. Y es omnipresente. Un ejemplo de las piezas que llevan al adversario a pasarla mal.

En Tigre todos corren: el chileno Claudio Baeza, de Vélez, sufre la feroz marca del atacante Santiago López, mientras Elías ya está casi encima de Lucas Robertone. Tigre

Al Matador le sobran nombres, corazón, seriedad. Y entre las virtudes de un equipo que conoce su identidad y sale a relucirla, el valor de la pelota parada. De hecho, si la memoria viaja nueve días atrás, aun con una igualdad en su casa ante Gimnasia (2-2), notará que muchas apreciaciones son las mismas. Eso indica que el guión es entendido y está avalado por quienes lo representan en el campo.

En la primera mitad limitó a Vélez apenas a un pase exquisito de Lucas Robertone para una escalada de Elías Gómez y, tras su centro bajo, una definición mordida de Manuel Lanzini que obligó a una atajada de Felipe Zenobio. Todo, en medio de triangulaciones rápidas. Pero eso fue una única llegada fortinera en ese período.

Manuel Lanzini estuvo incómodo por la voracidad de Tigre en cada sector del campo y poco hizo para que Vélez consiguiera el empate por méritos propios. Vélez Sarsfield

Fue la ocasión más clara antes de un remate de Santiago López a la parte exterior de la red, un cabezazo de Jalil Elías y del surgimiento del tren Romero, que agacha la mirada sólo porque, antes de acelerar violentamente, en su mente ya dibujó el mapa de rivales, huecos y la meta del arco. La ruta está marcada. Y deben poner una barrera, como un codo de Lisandro Magallán en la puerta del área, para parar su carrera.

A los 26 minutos, otra arremetida entre varias piernas causó un final diferente, pero la misma impresión: no se puede con semejante bestia. El 9 forzó un tiro de esquina que, tras una pegada de Federico Álvarez, conectó con un taco a la altura del primer poste, de primera y de aire.

¡GOLAZO DE ROMERO PARA EL 1-0 DE TIGRE ANTE VÉLEZ!



▶ ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol | #TorneoApertura 🇦🇷 pic.twitter.com/a1fnnT1Njn — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) March 10, 2026

Contra el Lobo platense había hecho un gol similar. Toda una pauta: los rivales deben estar atentos al balón quieto de Tigre. De hecho, habrá sido un respiro para los mellizos Barros Schelotto verlo dejar la cancha a los 36 debido a una molestia muscular.

Todo de Tigre; nada de Vélez. Desconocico Manuel Lanzini, incómodo Florián Monzón y nulos Claudio Baeza, Robertone y Tobías Andrada. Por eso, todavía nadie entiende cómo los de Liniers encontraron el premio. Por la acción en sí, incluso. A los 19 minutos de la segunda mitad, Álvarez punteó la pelota en su propia área para sacársela a Magallán y cometió una burda mano: penal indiscutible y gol sutil de Braian Romero, que había ingresado cinco minutos antes.

El gol similar de David Romero, nueve días atrás

🔥🇦🇷 OTRO GOL DE DAVID ROMERO EN TIGRE.



EL MÁXIMO GOLEADOR DEL TORNEO. ⚽️pic.twitter.com/12Y9N3TkOg — Sudanalytics (@sudanalytics_) March 2, 2026

Sin el tren de Tigre y con el repentino empate, las cosas se emparejaron. Uno y otro se repartieron centros, imprecisiones, batallas y, con el correr de los minutos, la conformidad del punto per capita. Así las cosas, Vélez mantuvo el invicto y el liderazgo de su zona, y Tigre continúa exponiendo ante todos que puede poner en jaque a quien sea.

