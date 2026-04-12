Horas después de una nueva derrota en la Liga Profesional y tras los silbidos de los hinchas al finalizar el partido con Barracas Central, la dirigencia del Club Estudiantes de Río Cuarto tomó una fuerte y drástica determinación y decidió apartar del plantel profesional, por tiempo indeterminado, a un grupo de futbolistas, aunque no se informó las identidades de los deportistas involucrados.

“Esta medida responde a una decisión consensuada entre la dirigencia y la secretaría técnica tras evaluar situaciones que no se alinean con la entrega, el compromiso y los objetivos deportivos que nuestra institución persigue y exige desde siempre”, señaló el club en un comunicado difundido en redes sociales.

Estudiantes de Río Cuarto apartó a un grupo de futbolistas por falta de actitud. Estudiantes de Río Cuarto

En ese sentido, se indicó que los jugadores afectados entrenarán de manera diferenciada, bajo la supervisión de personal designado por la institución.

Estudiantes de Río Cuarto apartó a un grupo de profesionales del plantel profesional por falta de actitud. @EstudiantesRio4

La decisión se conoció luego de la derrota por 2 a 1 frente a Barracas Central, este sábado por la noche, como local, por la fecha 14 del Torneo Apertura. Al finalizar el encuentro, el equipo se retiró del campo de juego del estadio Ciudad de Río Cuarto Antonio Candini entre silbidos y cánticos de “¡Que se vayan todos!”.

El marcador del partido se abrió con un potente disparo de media distancia de Damián Martínez, mientras que Norberto Briasco, mediante un certero cabezazo, estiró la diferencia para el conjunto visitante.

Estudiantes de Río Cuarto, que con este resultado quedó último en la zona B del Torneo Apertura, logró el descuento a través de Facundo Cobos. Al final del encuentro, un remate que impactó consecutivamente en los dos postes del arco defendido por el arquero de Barracas le negó el grito al conjunto local.

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🙌 Así fue el festejo de Rubén Darío Insúa tras el pitazo final en la victoria por 2-1 ante Estudiantes de Río Cuarto. pic.twitter.com/bJ0fdFC7bU — Club Atlético Barracas Central (@barracascentral) April 12, 2026

Con este resultado, Estudiantes Río Cuarto suma 5 puntos, ubicándose en la 15.ª posición del grupo B, mientras que Barracas Central tiene 19 unidades, en la 6.ª posición en la tabla. En la próxima fecha, el conjunto cordobés visitará a Gimnasia y Esgrima de La Plata en el Bosque y la institución porteña será local frente a Belgrano.

A fines de 2025, el conjunto cordobés consiguió el ascenso a la Liga Profesional de Fútbol tras imponerse a Deportivo Madryn en la serie final del Reducido y se sumó a los otros equipos de Córdoba que coparon la primera categoría del fútbol argentino. Hasta el momento, disputó en la Primera A 14 partidos: 11 derrotas, dos empates y una victoria ante Huracán.

Estudiantes de Río Cuarto es el club en el que empezó a jugar Pablo Aimar antes de que Daniel Passarella convenciera al padre para que lo llevara a la pensión de River. Ya retirado, el ahora ayudante de campo de Lionel Scaloni en la selección argentina volvió en 2018 a disputar un partido de la Copa Argentina con Estudiantes, por donde también pasó su hermano Andrés.