Tomás Roncero, periodista en la TV de España, sobre la final contra Argentina: “Ganar vale por tres mundiales; España los va a poner en su sitio, no nos conocen todavía”

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El panelista de El Chiringuito de Jugones calentó la previa del partido decisivo; aseguró que no le teme al equipo albiceleste y afirmó que un triunfo tendría para él un valor especial
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La expectativa por la final entre la selección argentina y España comenzó a trasladarse a los medios de ambos países. Tras la clasificación de los dos equipos al partido decisivo, el periodista español Tomás Roncero protagonizó una encendida intervención televisiva en la que desafió al conjunto albiceleste y aseguró que una victoria de La Roja tendría para él el valor de “tres mundiales”.
Durante su participación en El Chiringuito de Jugones, el panelista expresó su confianza en el seleccionado español y cuestionó a quienes subestiman su carácter competitivo. “Ni un miedo a Argentina. Se van a enterar como gane España. No conocen el corazón ni los huevos que tiene España”, lanzó.
Roncero también anticipó cómo celebraría una eventual victoria y afirmó que utilizaría el resultado para responderles a Lionel Messi, sus seguidores y los hinchas argentinos. “España los va a poner en su sitio. No nos conocen todavía”, sentenció.
Los comentarios de Tomás Roncero antes de la final
El intercambio comenzó cuando en el programa se mencionaron los lazos históricos y culturales que existen entre España y la Argentina. “Hablamos el mismo idioma, compartimos la cultura. Hemos leído a Borges, hemos escuchado a Gardel. Somos argentinos también”, señaló uno de los participantes.
Roncero reaccionó inmediatamente. “¡Venga, hombre! Yo, como ganemos el domingo, me vale por tres mundiales. Tengo unas ganas... Si gano el domingo, ni me presento al Mundial de 2030 de España”, manifestó.
Y sumó: “Estaré todo el día sacándoles el video a Messi, a los ‘messiánicos’ y al Lobo”.
En medio de la euforia, también habló de las imágenes de los españoles que celebraron la clasificación. Según relató, pasó parte de la madrugada viendo grabaciones de sus compatriotas: “Me tiré hasta las cuatro de la mañana llorando y viendo los videos de la gente emocionada con España y con la bandera de España”.
“Les quiero ver el domingo”
Uno de los momentos más contundentes de la intervención se produjo cuando Roncero apuntó directamente contra la confianza que existe alrededor del seleccionado argentino después de eliminar a Inglaterra en las semifinales.
“Argentina ya ha dicho que ganó su Mundial por ganarle a Inglaterra. Les quiero ver el domingo”, desafió. Luego volvió a dimensionar la importancia que tendría para él una victoria española: “Como les ganemos, me vale por tres mundiales. Serán cuatro estrellas aquí”, agregó mientras se señalaba la camiseta de España.
El periodista insistió en que el conjunto dirigido por Luis de la Fuente no llegará intimidado al encuentro decisivo: “No tienen ni idea del corazón y los huevos que tiene España. No nos conocen y nos van a conocer el domingo”. Y cerró: “España los va a poner en su sitio”.
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