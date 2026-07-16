Lionel Scaloni reflexionó sobre la titularidad de De Paul, tras la victoria de Argentina ante Inglaterra: “Cómo no me va a doler dejarlo en el banco”

Lionel Scaloni se mostró visiblemente emocionado tras la victoria de la Selección Argentina ante Inglaterra, que le otorgó al seleccionado el pase a la final de la Copa del Mundo.

En la conferencia de prensa, el entrenador hizo hincapié en la gestión del plantel y la dificultad que representó para el cuerpo técnico tomar decisiones de peso, como la exclusión de Rodrigo de Paul del equipo titular: “A mí cómo no me va a doler dejar a Rodrigo en el banco. Me duele porque aparte de ser un chico que a nosotros nos dio un montón, yo me siento identificado muchísimo con él, con su manera de jugar”.

Rodrigo De Paul ingresó en el segundo tiempo Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

El estratega nacional aclaró que este tipo de determinaciones no responden a cuestiones personales, sino a una búsqueda constante de lo que el equipo requiere para cada compromiso específico: “Hacemos lo que creemos que el partido necesita. Y nos podemos equivocar. Yo siempre lo dije, capaz que nos equivocamos. Pero esa historia de que pensaban que no ponía o sacaba jugadores porque nos habían dado, no existe”.

Según Scaloni, la dinámica del grupo permite que figuras de renombre acepten la suplencia cuando el planteo táctico así lo demanda, citando casos previos como los de Leandro Paredes, Nicolás Otamendi o Ángel Di María.

Lionel Scaloni reflexionó sobre el triunfo de la Argentina ante Inglaterra

Asimismo, el técnico destacó especialmente la capacidad de respuesta de quienes ingresan desde el banco de suplentes, para señalar que la profundidad del plantel fue un factor determinante para superar a Inglaterra.

“Si no tenés eso que tiene en el banco, por más mago que sea, no hace nada. Lautaro Martínez, no sé, es la tercera o cuarta vez que entra en la figura del equipo, hace goles, no da una por perdida, Rodrigo entró bien, el caballo también entró bien, Nico González entró bien”, dijo.

Las declaraciones de Scaloni sobre la final ante España

Finalmente, Scaloni se refirió a la inminente final contra España y a su relación personal con Luis de la Fuente, actual técnico español: “Fue mi profesor en el curso de entrenador y tengo una particular relación con él. Es un gran equipo y ha llevado a cabo en su selección un trabajo de manera brillante” y pese al respeto mutuo, dejó clara su postura: “Vivo en España, tengo familia española, pero el domingo, lo siento, vamos a intentar ganarles”,

“Va a ser un lindo partido de fútbol, ojalá los españoles estén contentos que Argentina está en la final, que tantas alegrías le ha dado Leo Messi a ese país”, cerró.