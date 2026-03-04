Torneo Apertura: Huracán le ganó a Belgrano en un partido sin público, pero lleno de golazos

Huracán le ganó este martes por 3-1 a Belgrano de Córdoba en el estadio Tomás Adolfo Ducó, en un partido correspondiente a la fecha 8 del grupo B del Torneo Apertura que se jugó a puertas cerradas, debido a un derrumbe que se produjo en un sector de un complejo de viviendas muy cercano a la cancha, en Parque Patricios. No obstante, un puñado de personas pudo verlo desde terrazas lindantes al estadio.

Tras darse a conocer el episodio que se registró durante la madrugada en la calle Mafalda al 907, cuando un llamado al 911 alertó sobre el desmoronamiento del patio interno, sobre las cocheras del subsuelo, la Liga Profesional informó que el encuentro iba a concretarse a puertas cerradas. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires había tomado la decisión por motivos de seguridad en la zona, mientras cerca de 200 personas debieron abandonar sus departamentos por precaución.

En un partido a puertas cerradas, algunos llegaron a ver Huracán - Belgrano de Córdoba desde una terraza Facundo Morales - FOTOBAIRES

El Globo expuso a través de sus redes sociales la solidaridad para con los vecinos, ofreciendo sus instalaciones, y los futbolistas le sumaron como tributo un festival de golazos para volver al triunfo, trepar en las posiciones e impedir que el Pirata llegue a la punta del grupo.

La apertura del marcador fue a los 14 minutos del primer tiempo, cuando Thaiel Peralta, de 17 años, anotó su primer gol en la Primera División: el zurdo se sacó de encima a tres rivales a pura gambeta, camino al centro del área, y al llegar a la medialuna sacó un zapatazo inatajable.

El primer gol en Primera de Thaiel Peralta

Siete minutos después, Franco Vázquez comprometió a un compañero en un pase hacia adentro y el colombiano Oscar Cortés la robó, amagó, desairó a dos adversarios con una bicicleta y resolvió con un fuerte zurdazo que se coló junto al otro palo. Un 2-0 gritado con el alma.

Ya en la segunda etapa, Peralta volvió a marcar y su doblete tuvo atrevimiento y magia: recibió por izquierda, enganchó hacia adentro y sacó un derechazo que se coló junto al segundo palo. El día que siempre soñó el chiquilín de la camiseta número 23, que fue titular por segunda vez, tras ser expulsado ante Banfield en enero pasado y volver a sumar minutos, desde el banco, sólo en la anterior fecha.

La joya que Vázquez no festejó

Belgrano descontó con otra joya, de Vázquez. A los 22, el Mudo recibió un pase atrás, lejos del área, amagó un pase, desairó a su marcador y a unos 30 metros del arco sorprendió con un remate a colocar que viajó hasta un ángulo, pasando por encima del árbitro Ariel Penel, que llegó a agacharse.

En el tiempo de descuento, el Pirata tuvo la oportunidad de achicar la diferencia con un penal en el que el VAR advirtió al juez de un pisotón de César Ibáñez sobre Lucas Passerini. El propio delantero se hizo cargo de la ejecución, pero el ecuatoriano Hernán Galíndez le adivinó la intención y se lo sacó.

Lo mejor de Huracán - Belgrano

Con el triunfo, Huracán se llevó los tres puntos por tercera vez en el certamen y se ubica ahora quinto, en zona de clasificación a los playoffs, con 12 puntos, por encima de River (11) y a tres unidades de su derrotado.