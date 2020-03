El goleador de Boca se mostró arrepentido de expresarse de ese modo sobre el eterno rival; también dijo que le gustaría volver a Lanús. Crédito: captura tv

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de marzo de 2020 • 18:22

El jugador de Boca Juniors, Eduardo "Toto", Salvio, dialogó con el programa 90 Minutos de Fútbol durante su cuarentena, y aprovechó para contar algunas cuestiones vinculadas a su vida deportiva. En especial, los festejos de campeón, su madre y Lanús.

"Nunca hablo mal de nadie. Fue más por hincha, por la euforia. Pero yo pido disculpas porque sé que no es lo correcto. Trato siempre de hablarle a mi mama para que no diga nada porque se como es el fanatismo de ser hincha de un club, y sé que a la gente de River no le gusta, o quizás tampoco lo ve bien la gente de otros equipos, y como no soy una persona que busca problemas, pido perdón", dijo el futbolista.

"No tengo problema de pedir disculpas cuando lo tengo que hacer. También sé que le molestó al hincha de River , y es normal. Les pido diculpas , pero fue más algo de la euforia, por ser campeón, por ser tan fanático de boca. Soy muy hincha de Boca. Nunca dije nada malo de River. Siempre trato de hablar maravillas de Boca o de mis compañeros, nunca hablar mal de los demás, sino siempre tirar para adelante hacia mi equipo y mis compañeros", agregó.

En otro orden, consultado sobre si la salud familiar tuvo que ver en su regreso al país, Salvio contestó: "Había coincidido con que mi papá hace dos años había tenido cáncer de colon y yo me vine unos días. Ellos ya no están muy bien de salud, entonces una de las partes de que tomé la decisión fue por eso, para estar cerca de ellos en este momento. A mí mamá le pasó esto lo del cáncer, y cuando a ella terminó su tratamiento, le termina pasando esto de la cabeza. Me tocó estar cerca de ellos en este momento. Fue mejor por lo menos estar cerca de ellos porque si hubiese estado allá me iba a volver al minuto acá a la Argentina".

Acerca de si tiene el deseo de retirarse con la camiseta de Boca, el futbolista de 29 años dijo: "Pensaba que me iba a retirar en Benfica, ja. Y las vueltas de la vida dio que hoy esté en Boca. Yo ya tenía prácticamente mi futuro decidido. Mi vida toda organizado para quedarme ahí. Y hoy me toca estar acá. Estamos muy contentos, pero no puedo asegurar que me voy a retirar con la camiseta. Sí estoy muy feliz acá, me gustaría quedarme muchos años , pero en el fútbol ya aprendí que uno nunca tiene la certeza de que va a estar acá para siempre. También me gustaría pasar por Lanús otra vez. Lo que sentí cuando fui a jugar contra Lanús en la cancha fue algo hermoso , conocía a todo el mundo, había gente que no veía por mucho tiempo, mucha gente de la nada me decía 'bienvenido a casa'. Fue un momento hermoso verlo al Laucha, al Pepe, a Zubeldía. Poder compartir aunque sea 90 minutos con ellos fue muy lindo. Quién dice quizás más adelante".

Finalmente, contó lo que significó para él que su madre ingresara a la Bombonera tras obtener el título ante Gimnasia y Esgrima La Plata: "Fue un momento muy especial. Antes del partido, yo no quería que fuera a la cancha porque era un partido especial, donde iba a haber muchas emociones, mucha intensidad. Quería que esté tranquila en casa. Y empezó a mandarle mensajes al médico para saber si podía ir a la cancha. Terminó yendo y no sabía bien en qué lugar estaba, y cuando veo que empezaron a entrar algunos familiares, la veo como a 50 metros que estaba arrodillada. Ella lo vive muchísimo todo lo que es Boca, el fútbol. Me siguió siempre a todas partes. Es lo más grande que hay".