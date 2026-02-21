El uno por uno del empate de Boca ante Racing, por el Torneo Apertura 2026

Boca y Racing empataron 0 a 0 este viernes, en el marco de la fecha 6 del Torneo Apertura 2026. El partido fue trabado, parejo, deslucido, y ninguno de los dos equipos logró imponer condiciones. Con este resultado, el equipo dirigido por Claudio Úbeda quedó momentáneamente en el quinto lugar del Grupo A; mientras que el club de Avellaneda quedó séptimo en la zona B.

Lo más resonante del clásico fue la gran cantidad de infracciones que hubo por lado: 13 de la Academia y 12 del xeneize. En el visitante, además, fueron amonestados Matko Miljevic, Santiago Sosa, Franco Pardo y Adrián Martínez; mientras que en el xeneize vieron la tarjeta amarilla Ayrton Costa y el chileno Williams Alarcón. Todo Boca pidió roja por la falta de ‘Maravilla’, acusando un codazo a Costa que el árbitro Leandro Rey Hilfer no consideró de gravedad.

Todo Boca pidió la expulsión de Adrián 'Maravilla' Martínez por un codazo a Ayrton Costa Manuel Cortina

El próximo compromiso de Boca será el martes 24 de febrero a las 21.15, en el estadio Padre Martearena de Salta, frente a Gimnasia de Chivilcoy, por los 32vos de final de la Copa Argentina 2026. Racing, por su parte, volverá a pisar un campo de juego el jueves 26 de este mismo mes, cuando reciba a Independiente Rivadavia en el Cilindro de Avellaneda por la séptima fecha del Apertura.

Los puntajes del empate entre Boca y Racing