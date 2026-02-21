Adam Bareiro en Boca: el 9 que forjó su carrera bajo el consejo de uno de los máximos goleadores de Paraguay

El 2026 para Boca no comenzó de la mejor manera a partir de la falta de resultados en el torneo Apertura y la larga lista de delanteros lesionados que obligaron al técnico Claudio Úbeda a improvisar un nuevo ataque incluso con juveniles surgidos del club que no habían realizado la pretemporada con el plantel. Frente a ello, la dirigencia del club, liderada por Juan Román Riquelme, aceleró en las últimas horas para cerrar al paraguayo Adam Bareiro, que mostró un buen rendimiento en Fortaleza, de Brasil, luego de un paso irregular por River. Pero antes se había destacado en San Lorenzo. ¿Quién es Bareiro?.

Nacido en Asunción, el delantero es el menor de una familia compuesta por cinco hermanos, donde todos tuvieron pasado como futbolista. Sin embargo, solo él y su hermano Fredy lograron progresar en el profesionalismo.

En ese marco, el delantero que compartió equipo con su hermano en Olimpia y Nacional, de Paraguay, que es uno de los máximos anotadores en la historia del fútbol paraguayo con 183 goles. Proviene de una familia creyente y, de acuerdo al testimonio de Fredy en una entrevista con Infobae, es una persona que se caracteriza por “saber escuchar”. “Acatá las órdenes de los entrenadores”, fue el consejo que le dio en el inicio de su carrera.

Si bien el Fortaleza descendió a la segunda división, Bareiro se transformó en un jugador importante para el equipo brasileño Mauro Horita - Getty Images South America

“Cuando compartí grupo con él, observé que Adam escuchaba a los experimentados y a los referentes, que era humilde y buen compañero, y priorizaba el grupo por sobre otras cosas”, señaló.

Un jugador que conoce el fútbol argentino

Bareiro llegó a la Argentina en junio de 2019, después de un flojo paso por el Rayados de Monterrey, para ser jugador de San Lorenzo a préstamo por una temporada y con una opción de compra de siete millones de dólares. En ese año, el delantero aportó cuatro goles en 14 encuentros, no había dejado una buena imagen para los simpatizantes del Ciclón, y retornó a México en agosto de 2020 en medio de la pandemia de coronavirus.

Sin lugar en el equipo mexicano, el atacante tuvo un paso por el Alanyaspor de Turquía y San Luis, donde pasó inadvertido ya que apenas anotó ocho goles en 52 partidos disputados.

Sin embargo, su carrera futbolística haría un clic en enero de 2022 cuando volvió a ser cedido por el Rayados a San Lorenzo. Si bien en los primeros seis meses le costó hacer pie y seguía mirado de reojo por los hinchas del Ciclón que no tenían un buen recuerdo suyo de su primer paso, con la llegada de Rubén Darío Insua su rendimiento cambió por completo en el club de Boedo.

Bareiro se convirtió en un jugador fundamental para el armado táctico de Insúa ya que era la única referencia en ataque Rodrigo Valle - Getty Images South America

En su primera temporada, anotó 11 goles en 37 encuentros mientras que en su segundo año hizo 18 en 48 partidos. A su vez, se convirtió en capitán y referente del equipo que peleó el campeonato de 2023 y más tarde obtuvo la clasificación a la Copa Libertadores 2024.

Sus buenos rendimientos en San Lorenzo le dieron la oportunidad de ser convocado por Daniel Garnero para vestir la camiseta de la selección de Paraguay, por primera vez en su carrera, de cara a las Eliminatorias Sudamericanas.

Un cambio de aire que no resultó

Las dificultades que atravesaba San Lorenzo en el plano dirigencial, sumado a los problemas económicos, hicieron que Bareiro sea transferido a River en julio de 2024 después de que el Millonario pagara 4 millones de dólares por su pase.

“A mí me decían que yo era importante, que iba a ser el capitán. Y yo les decía ‘sí todo bien, yo soy el jugador más importante, me están tratando de lo mejor ahora, pero tengo una deuda de 8 meses’. Nunca se sentaron conmigo a hablar de una renovación”, señaló el paraguayo después del malestar que generó en los hinchas azulgranas su salida al Millonario.

Bareiro pasó sin pena ni gloria por River: apenas disputó 567 minutos Thomas Santos� - AP�

No obstante, su paso por River no fue el esperado: disputó 16 partidos, apenas seis de ellos como titular, y no convirtió goles ni dio asistencias. Además, con el despido de Martín Demichelis y la llegada de Marcelo Gallardo, el delantero perdió terreno en el primer equipo, ya que el DT más ganador de la historia Millonaria pretendía otras características de refuerzos para darle forma a su “nuevo River”. En su primer partico con el Muñeco en el Millonario, ante Huracán, tuvo un remate en el palo. Quizás si ese tiro hubiera ingresado, la historia hubiera sido diferente.

En enero de 2025, fue cedido a préstamo con cargo y opción de compra al Al Rayyán de Qatar con el fin de liberar un cupo de extranjero en el equipo argentino. “Me voy muy triste, porque de River nadie se quiere ir. Pero hay que comprender que el fútbol es así y uno no puede quedarse en clubes como este toda la vida”, había lamentado el atacante.

Sus goles en San Lorenzo

Luego de recuperar el hambre por el gol, al anotar seis goles en 17 partidos, Bareiro regresó a River, pero no volvió a tener minutos ya que el 50% de su pase fue comprado por el Fortaleza de Brasil. Allí, jugó 31 encuentros e hizo 11 goles, pero no pudo evitar el descenso a la Serie B del equipo que tenía a Martín Palermo como entrenador.

Había arrancado anotando goles en la B y era una de las cartas principales de Fortaleza para soñar con un regreso rápido a la primera división. Pero un llamado de Boca lo cambió todo. Riquelme ya lo había querido en 2019, cuando lo elogió en una entrevista: “El 9 de San Lorenzo (por Bareiro), compite todo el tiempo. Compite, compite. Juega por Copa Argentina y compite, se faja con los centrales, lucha, pelea. Compite. A la semana lo hace en el clásico con Huracán y lo mismo”.

Bareiro apareció este viernes en uno de los palcos de la Bombonera, donde miró el clásico con Racing; Boca volvió a exponer el problema de la generación de juego y el de la escasez de goles, que el paraguayo viene a solucionar. Manuel Cortina

Ahora, tras el pago xeneize de 3.000.000 de dólares por la totalidad de la transferencia, Bareiro deberá pelear por un puesto con Edinson Cavani, Miguel Merentiel, Milton Giménez (cuando se recupere de su lesión) y Angel Romero -si Ubeda pretende utilizar al paraguayo como centrodelantero también-, incluso compartir ataque con alguno de ellos si el técnico se la juega con un esquema con doble 9. Bareiro no le tiene miedo al desafío. Si hubo algo que marcó su carrera fue el espíritu de lucha y superación. A su juego lo llamaron.

Sus goles en Fortaleza