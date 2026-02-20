Boca vs. Racing, en vivo, por el torneo Apertura

Claudio Ubeda, el DT de Boca señalado por los resultados, el rendimiento y los cambios, no cuenta con dos jugadores clave: Exequiel Zeballos y Leandro Paredes. El Changuito padece una lesión de grado 2 en el bíceps femoral izquierdo. El campeón del mundo tiene un esguince en el tobillo derecho y se perderá tanto el partido de esta fecha como los dos de la próxima semana: contra Gimnasia, de Chivilcoy, por la Copa Argentina (martes a las 21.15) y frente a Gimnasia, de Mendoza (el domingo 1 de marzo).