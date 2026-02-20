LA NACION
Boca vs. Racing, en vivo, por el torneo Apertura

El equipo xeneize se cita con la Academia, su verdugo en el Clausura

Máxima tensión: los jugadores, la pelota y hasta Costas, en una imagen que define el clásico
Termina el primer tiempo

Ayrton Costa es víctima de un supuesto codazo de Maravilla Martínez (en realidad, le apoya el brazo), en un final de primer tiempo caliente, sin fútbol. Cinco amonestados tiene el partido.

No pasa nada

Luego de la tensión, el nerviosismo y el exceso de juego brusco en el primer tramo del espectáculo, no pasa nada. Literalmente: es un clásico híbrido.

Casi de Boca

Una jugada confusa deriva en un remate de Merentiel, que lanza peligrosamente a centímetros de la línea de gol. Santiago Sosa salva con lo justo.

Sin tiros al arco

El desarrollo está estancado en la mitad de la cancha. No hay remates al arco, se juega en un cuadrado de 20 por 20.

Máxima tensión

Se corre, se mete, se pelea. Se juega poco, verdaderamente. Es un partido con mucho en juego.

Intenta Cavani ante Sosa
Empieza el partido

Boca juega con Racing, desde las 20, en la Bombonera.

Sin creativos

El mediocampo xeneize no tiene jugadores ofensivos, es una suma de números cinco con características similares. En el banco, están Brey, Barinaga, Figal, Pellegrino, Braida, Zenón, Martegani, Aranda, Janson, Romero, Zufiaurre.

Tres recuperados

En el plantel visitante se recuperaron tres jugadores: Nazareno Colombo, Agustín García Basso e Ignacio Rodríguez. El ex jugador de Estudiantes de La Plata superó un traumatismo en la cresta ilíaca, el defensor zurdo volverá a estar disponible tras dejar atrás algunos inconvenientes personales y el futbolista surgido en Banfield se repuso de un esguince de tobillo. La única baja es la de Elías Torres, que sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en octubre pasado.

Probable formación académica

Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Marco Di Césare, Marcos Rojo y Gabriel Rojas; Santiago Sosa, Baltasar Rodríguez y Matko Miljevic; Santiago Solari, Adrián ‘Maravilla’ Martínez y Tomás Conechny compondrían la formación que dispondrá Gustavo Costas, el conductor de Racing.

Todo al 9

La probable formación de Boca, con dos números 9 y Edinson Cavani desde el inicio: Agustín Marchesin; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Santiago Ascacibar, Milton Delgado y Williams Alarcón; Edinson Cavani y Miguel Merentiel.

Agustín Marchesin, durante la entrada en calor en la Bombonera.
Actualidad xeneize

Claudio Ubeda, el DT de Boca señalado por los resultados, el rendimiento y los cambios, no cuenta con dos jugadores clave: Exequiel Zeballos y Leandro Paredes. El Changuito padece una lesión de grado 2 en el bíceps femoral izquierdo. El campeón del mundo tiene un esguince en el tobillo derecho y se perderá tanto el partido de esta fecha como los dos de la próxima semana: contra Gimnasia, de Chivilcoy, por la Copa Argentina (martes a las 21.15) y frente a Gimnasia, de Mendoza (el domingo 1 de marzo).

Bienvenidos a la cobertura en vivo

Boca y Racing se enfrentan este viernes en el clásico de la fecha 6 del Torneo Apertura. La Academia llega con dos triunfos consecutivos; en cambio, el equipo xeneize atraviesa una nueva crisis. El partido comenzará a las 20 en la Bombonera, con arbitraje de Leandro Rey Hilfer y televisación de TNT Sports. Todo lo que pase, minuto a minuto, en Lanacion.com.

Por Ariel Ruya
