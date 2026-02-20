Boca vs. Racing, en vivo, por el torneo Apertura
El equipo xeneize se cita con la Academia, su verdugo en el Clausura
Termina el primer tiempo
Ayrton Costa es víctima de un supuesto codazo de Maravilla Martínez (en realidad, le apoya el brazo), en un final de primer tiempo caliente, sin fútbol. Cinco amonestados tiene el partido.
No pasa nada
Luego de la tensión, el nerviosismo y el exceso de juego brusco en el primer tramo del espectáculo, no pasa nada. Literalmente: es un clásico híbrido.
Casi de Boca
Una jugada confusa deriva en un remate de Merentiel, que lanza peligrosamente a centímetros de la línea de gol. Santiago Sosa salva con lo justo.
Sin tiros al arco
El desarrollo está estancado en la mitad de la cancha. No hay remates al arco, se juega en un cuadrado de 20 por 20.
Máxima tensión
Se corre, se mete, se pelea. Se juega poco, verdaderamente. Es un partido con mucho en juego.
Empieza el partido
Boca juega con Racing, desde las 20, en la Bombonera.
Sin creativos
El mediocampo xeneize no tiene jugadores ofensivos, es una suma de números cinco con características similares. En el banco, están Brey, Barinaga, Figal, Pellegrino, Braida, Zenón, Martegani, Aranda, Janson, Romero, Zufiaurre.
Tres recuperados
En el plantel visitante se recuperaron tres jugadores: Nazareno Colombo, Agustín García Basso e Ignacio Rodríguez. El ex jugador de Estudiantes de La Plata superó un traumatismo en la cresta ilíaca, el defensor zurdo volverá a estar disponible tras dejar atrás algunos inconvenientes personales y el futbolista surgido en Banfield se repuso de un esguince de tobillo. La única baja es la de Elías Torres, que sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en octubre pasado.
En casa 🤩 pic.twitter.com/O0vwEEpDDy— Boca Juniors (@BocaJrsOficial) February 20, 2026
Probable formación académica
Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Marco Di Césare, Marcos Rojo y Gabriel Rojas; Santiago Sosa, Baltasar Rodríguez y Matko Miljevic; Santiago Solari, Adrián ‘Maravilla’ Martínez y Tomás Conechny compondrían la formación que dispondrá Gustavo Costas, el conductor de Racing.
Todo al 9
La probable formación de Boca, con dos números 9 y Edinson Cavani desde el inicio: Agustín Marchesin; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Santiago Ascacibar, Milton Delgado y Williams Alarcón; Edinson Cavani y Miguel Merentiel.
Actualidad xeneize
Claudio Ubeda, el DT de Boca señalado por los resultados, el rendimiento y los cambios, no cuenta con dos jugadores clave: Exequiel Zeballos y Leandro Paredes. El Changuito padece una lesión de grado 2 en el bíceps femoral izquierdo. El campeón del mundo tiene un esguince en el tobillo derecho y se perderá tanto el partido de esta fecha como los dos de la próxima semana: contra Gimnasia, de Chivilcoy, por la Copa Argentina (martes a las 21.15) y frente a Gimnasia, de Mendoza (el domingo 1 de marzo).
Bienvenidos a la cobertura en vivo
Boca y Racing se enfrentan este viernes en el clásico de la fecha 6 del Torneo Apertura. La Academia llega con dos triunfos consecutivos; en cambio, el equipo xeneize atraviesa una nueva crisis. El partido comenzará a las 20 en la Bombonera, con arbitraje de Leandro Rey Hilfer y televisación de TNT Sports. Todo lo que pase, minuto a minuto, en Lanacion.com.
Seguí leyendo
El "Gato Negro". Como Luna de Avellaneda: un histórico club de Madrid al que un grupo de argentinos intenta devolverle la gloria
Barítono y emprendedor. Rugbier consagrado, tucumano de tonada francesa y su mirada sobre el déficit que deben solucionar los Pumas
El oro imposible para Brasil. Renunció a la Federación Noruega, volvió a sus raíces y ganó en los Juegos de Invierno respetando su esencia
- 1
Días, horarios, TV y árbitros: así se juega la fecha 6 del Torneo Apertura 2026
- 2
Real Madrid dijo que aportó pruebas a la UEFA en contra de Prestianni
- 3
Eduardo Domínguez se va de Estudiantes y continuará su carrera en Atlético Mineiro
- 4
Argentinos en el fútbol chileno: por qué cada vez más jugadores (¡y técnicos!) locales cruzan la cordillera