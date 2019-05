Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de mayo de 2019 • 14:59

La familia Zárate, de tradición fortinera, está dividida desde que Mauro decidió marcharse a Boca. Rolando, su hermano mayor, volvió a la carga después de los comentarios que ya le había dedicado una vez concretada la transferencia al Xeneize. "Mauro me traicionó, me clavó un puñal", había confesado Rolando por aquel entonces.

"Prefiero no hablar de mis hermanos y voy a seguir con esta postura, no voy hablar de mi familia delante de una cámara", había dicho Mauro pero fueron sus hermanos quienes volvieron a exponer públicamente que su relación ya no es la de antes.

El Roly escribió en su WhatsApp una serie de estados en los que no menciona a Mauro pero que claramente se refieren a él en el día posterior a la eliminación de Vélez a manos de Boca en los cuartos de final de la Copa de la Superliga. El efusivo festejo del delantero Xeneize, que gritó su penal como un desahogo y se golpeó el escudo con furia, habrían sido el detonante.

"Qué tristeza me da tener tu misma sangre", escribió en su estado y luego utilizó memes para dispararle a su propio hermano en sus historias de WhatsApp: "Con los Judas no se pelea, ellos se ahorcan solos", "La sangre te hace pariente pero la lealtad te hace familia" y "Lo más triste de la traición es que nunca proviene de tus enemigos".

Más temprano, Mauro había comunicado su mensaje a través de un texto que fue leído en el programa Perros de la Calle: "Lo que me hicieron en el Amalfitani no me lo olvido. Después de jugar siempre gratis, de volver para pelear el descenso cuando nadie quería volver y yo llamaba a todos uno por uno para regresar. Aparte de dejar 28 millones de dólares con mis ventas, lo que me hicieron en el Amalfitani no me lo olvido".

Rolando, retirado desde 2011 tras un breve paso por Defensa y Justicia, es junto a su hermano Sergio dueño de la empresa de representación Only Cracks. Si bien Lautaro Martínez es la máxima estrella de su escudería, también se destacan el nombre de Bejanmín Garré, nieto de Oscar Garré y ex jugador de las inferiores de Vélez que se marchó al Manchester City haciendo uso de la patria potestad en una transferencia que fue denunciada frente a FIFA y llegó al TAS.

También sobresalen los nombres de Maxi Romero (hoy en el PSV), Gastón Giménez (Vélez) y Juan Ignacio Mercier (Talleres). Al margen de los jugadores experimentados, también cuentan con nombres de la cantera del Fortín: Luca Zárate (1998), Nazareno Romero (2000), Adrián Campos (2000), Tobias Zárate (2000), Ian Rasso (2000), Lukas Konig (2002), Federico Versaci (2002), Ignacio Gutierres (2002), Elias Cabrera (2003), Máximo Perrone (2003), Francisco Posso (2003), Martín Lopez (2000), Santiago Coronel (2000), Joaquín García (2001), Felipe Di Lena (2001), Francisco Montoro (2004), Máximo Porcel (2006) y Álvaro Montoro (2007).

Nadie sabrá bien la trama de la familia Zárate hasta que alguno de sus integrantes decida exponer la verdad, pero lo cierto es que hay una grieta en el clan.