El día después del escandaloso final del partido entre Chacarita y Tigre, por la Copa Argentina, por la agresión que sufrió Fernando Brandán, no se calman los ánimos entre los protagonistas. Néstor Gorosito encendió el fuego al decir que el futbolista del conjunto de San Martín “cabeceó la botella” que le arrojaron desde la tribuna y la respuesta del jugador del Funebrero fue directa y contundente hacia el técnico del equipo de Victoria: “ A Gorosito le acepto las disculpas si viene a mi casa y se las pide a mi familia. No le puedo decir nada porque cada uno camina por el lado que quiere. Yo lo hago de manera recta ”.

Este jueves Brandán se acercó a la clínica Santa Lucía y se realizó las curaciones en el ojo derecho, ya que sufrió “un traumatismo en la región ocular y en la arcada cigomática derecha”, dijo Ayelen Pucci, la médica de Chacarita. Al salir del lugar, dijo: “Me realizaron un un fondo de ojos. Estoy bastante dolorido de la cabeza, he pasado una mala noche, muy molesto. Acabo de recibir la información de que tengo una inflamación en las pupilas, tengo que estar varios días bajo control oftalmológico ”, contó en ESPN.

También charló con Radio La Red: “ Estoy dolido emocionalmente por todo lo que escucho. Pusieron en juego mis valores. Yo amo competir, no quiero sacar ventajas. Mi hija me dijo: ‘Papi, ¿por qué cabeceaste una botella? ”. Y agregó: “Ojalá esto no vuelva a pasar, ojalá que pronto pueda estar dentro de la cancha para terminar ese partido, aunque hoy en día es lo último que tendría que importar”. Y agregó: “Vi mil veces el video, cuando miro para arriba a la botella ya la tenía en mi cara, en ningún momento la vi venir”.

Las declaraciones de Gorosito desataron una ola de críticas y el primero que salió al cruce de los dichos del DT fue el presidente de Chacarita, Néstor Di Piero: “ Pipo genera más violencia ”. Lejos de retractarse, cuando los nervios pasaron, Gorosito redobló la apuesta: “ El presidente de Chacarita es un pavo, le dije que lo iba a cagar a trompadas ”.

Las horas pasaron, pero el fastidio de Di Piero contra Gorosito no cedió en lo absoluto. Es más, el dirigente decidió continuar con la pelea. “ Me extraña que digan que cabeceó la botella, tenemos que trabajar para erradicar la violencia, Pipo genera duda y genera más violencia. Una cosa es el funcionamiento del partido y hacer un cambio, otra es que se tenga que ir por una lesión provocada de afuera ”, dijo este jueves en radio Splendid.

CON UN PARCHE EN SU OJO: ASÍ SE RETIRA BRANDÁN DEL HOSPITAL TRAS EL ESCÁNDALO ENTRE TIGRE Y CHACARITA. pic.twitter.com/XoPKy0xneg — SportsCenter (@SC_ESPN) February 22, 2024

La resolución del partido, suspendido a los seis minutos del segundo tiempo, quedó en manos del Tribunal de Disciplina y la AFA. Se desconoce si se jugarán los 40 minutos restantes(Tigre ganaba 1-0 al momento de la agresión) o se le dará el partido por ganado a Chacarita.

LA NACION