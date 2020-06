Carlos Bilardo, técnico campeón mundial en 1986 con la selección argentina Fuente: Archivo

Esta mañana se conoció que en la residencia donde está internado Carlos Bilardo , en el barrio de Almagro, se diagnosticaron cuatros casos de coronavirus . Uno de ellos derivó en el fallecimiento de una mujer de 80 años.

La información fue difundida esta mañana por el programa de TV Los Ángeles de la Mañana , que además indicó que afortunadamente el exdirector técnico de la selección argentina fue sometido a un hisopado y dio negativo . De todas maneras, la residencia se encuentra bajo estrictas medidas sanitarias y todos los pacientes son seguidos con detenimiento para evitar un mayor foco de contagio.

La misma fuente indicó también que los contagiados son una camarera, un asistente de enfermería y dos residentes del segundo piso. El 15 de mayo se había realizado un hisopado a todo el personal y directivos y todos habían dado negativo.

Bilardo , de 82 años, se encuentra en la clínica Senior Home donde recibe tratamiento por el síndrome de Hakim-Adams , la enfermedad que padece. En Radio Provincia, su hermano Jorge contó esta semana que se trata de "un centro de rehabilitación grande, son muchos pisos con varios departamentos y lo atienden muy bien".

"Carlos come solo, se baña y se cambia solo, hace rehabilitación y está muy bien cuidado", señaló Jorge. Además agregó: "No sabe lo que pasa afuera, no sabe de la realidad ni la fecha en la que vive. Nos reconoce y demás, pero solo se le puede hablar de fútbol ", detalló.